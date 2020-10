Serviços de Saúde fizeram menos de 134 mil inspecções no âmbito da lei do tabaco

Fotografia: Eduardo Martins

Devido às restrições impostas pelas medidas preventivas relativas ao vírus, entre o dia 1 de Janeiro e o dia 30 de Setembro de 2020, os Serviços de Saúde realizaram no total 123.730 inspecções a estabelecimentos, no âmbito da lei do tabaco, representando uma redução de 134.726 inspecções em comparação com o mesmo período de ano passado, o que perfaz uma média diária de 452 inspecções.

Joana Chantre

joanachantre.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde realizaram, nos primeiros nove meses do ano, um total de 123.730 inspecções a estabelecimentos, no âmbito da lei do tabaco, o que representa uma diminuição de 52,13% em comparação com o mesmo período do ano passado, indica uma nota divulgada na passada sexta-feira. No total, houve uma redução de 134.726 inspecções.

Durante este período, houve registo de 1.766 acusações referentes a infracções de pessoas que fumavam em zonas proibidas, 21 casos são referentes às ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco e um caso é referente à venda ilegal de cigarros electrónicos.

De entre as infracções, 93,1% dos fumadores ilegais são do sexo masculino e apenas 6,9% são do sexo feminino. Relativamente à proveniência dos infractores, 49,1% das multas foram a residentes de Macau, com 42,9% a turistas e 7,9% a trabalhadores não-residentes.

De acordo com as autoridades, 81,9% dos infractores pagaram as respectivas multas. Em relação aos locais com maior número de casos de infracção, 16,6% das infracções foram detectadas em parques ou jardins e zonas de lazer; 16% nos postos marítimos; e 11,3% em restaurantes.

No comunicado, os Serviços de Saúde lembra que a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta que perante a actual situação pandémica, os fumadores devem tomar precauções adicionais, especialmente com o uso de boquilhas de cigarro, por terem contacto com as mãos e depois os lábios, podendo originar infecções pelo novo coronavírus e resultar em doenças graves.

Além de causar sérios danos aos pulmões, o uso do tabaco, conjugado com uma infecção causada pela Covid-19, pode acarretar “riscos graves e sérios na saúde dos fumadores”, referem os Serviços de Saúde. Por esta razão, o organismo apela a todos os fumadores para cumprirem a lei.

De acordo com os Serviços de Saúde, em Setembro, os locais com maior incidência de infracções incluem o Mocha Golden Dragon, Edifício Heng Wan, Zona de Lazer da Rua Norte do Patane, com uma taxa de acusação de cerca de 19,6%.

REDUÇÃO DE 74% NAS INSPECÇÕES EM CASINOS

Os Serviços de Saúde e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), desde o início do ano até ao final de Setembro, realizaram 257 inspecções a casinos. Aqui foram acusados 130 indivíduos que fumavam em locais proibidos.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, foi registada uma redução de 74,1% no número de inspecções realizadas e foi registada uma diminuição de 88% no número de pessoas detectadas a fumar em locais proibidos.

No que diz respeito à utilização da linha telefónica do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, desde o início do ano foram atendidas quase 1.400 chamadas telefónicas, para esclarecimentos, queixas e sugestões.

Até ao final de Setembro, os Serviços de Saúde receberam pedidos de 40 casinos para licenciamento de quase 800 salas de fumo, das quais foram quase todas autorizadas e distribuídas por 38 casinos.

Recorde-se que, desde o primeiro dia de 2019, é proibido fumar em todos os recintos fechados, excepto em salas autorizadas e que foram criadas no aeroporto e nos casinos. As multas por infracção são de 1.500 patacas e os responsáveis dos estabelecimentos devem manter e cumprir as normas da Lei do Tabaco, concluem os Serviços de Saúde.