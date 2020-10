“Não há dúvida de que houve a intervenção de alguém sobre a Casa de Portugal”, diz Coutinho

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A propósito do encerramento súbito da exposição da World Press Photo, José Pereira Coutinho disse acreditar que a Casa de Portugal, entidade que organiza a mostra, sofreu pressões devido às fotografias dos protestos de Hong Kong.

À Rádio Macau, o deputado afirmou: “Entre todas as pessoas com quem tenho conversado, na comunidade portuguesa, macaense e chinesa, não há dúvida de que houve a intervenção de alguém sobre a Casa de Portugal, que é a entidade organizadora, para acabar com a exposição. Portanto, nem é preciso entrevistar a minha querida amiga Amélia António, porque toda a gente percebeu [o que aconteceu]”.

“Intervêm para mostrar trabalhar e para mostrar que somos cada vez mais obedientes. Comportam-se como bons meninos perante o Governo Central”, afirmou ainda.

Também à Rádio Macau, Larry So pediu que a Casa de Portugal desse explicações sobre o encerramento prematuro da exposição que estava na Casa Garden. “Não tenho a certeza se o encerramento foi por causa das fotos de Hong Kong. É uma especulação. Penso que os organizadores deviam apresentar ao público uma razão mais forte do que simplesmente dizer que é um problema de gestão interna, etc. Aliás, ao não darem uma razão credível, estão a levar a uma especulação que pode ser negativa”, referiu o politólogo, acrescentando: “Será uma questão política? Uma sociedade como Macau espera transparência, abertura, portanto deviam dizer exactamente qual é a razão para o fim antecipado”.

Já Ana Paula Cleto lamentou o fim da exposição, mas, ressalvou: “As coisas são assim”. “Claro que não é agradável para ninguém abrir uma exposição num dia e uma semana depois ver a exposição encerrada, mas há coisas que nos ultrapassam e nós temos que colaborar com as instituições com quem trabalhamos”, referiu, citada pela rádio.

A delegada em Macau da Fundação Oriente, que cedia o espaço da Casa Garden para a exposição, explicou: “Fomos contactados pela Casa de Portugal, que nos pediu para encerrar a exposição. Como é óbvio, acabámos por fazer o que nos pediram”.