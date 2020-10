IPIM: Dois anos de prisão para Jackson Chang; um ano e nove meses para Glória Batalha

RUI RASQUINHO

Foi lida, na sexta-feira, a sentença no caso das irregularidades na atribuição de vistos de residência por parte do Instituto de Promoção do Comércio do Investimento de Macau (IPIM). Quatro meses depois do início do julgamento, Jackson Chang, ex-presidente do IPIM, foi condenado a uma pena de prisão efectiva de dois anos e Glória Batalha, ex-vogal do organismo, foi condenada a um ano e nove meses de prisão efectiva.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Jackson Chang, antigo presidente do Instituto de Promoção do Comércio do Investimento de Macau (IPIM), foi condenado a uma pena de prisão efectiva de dois anos. O responsável, que se encontrava em prisão preventiva desde Julho de 2019, estava acusado de quatro crimes de corrupção passiva para acto ilícito, seis de branqueamento de capitais, três de abuso de poder, três de inexactidão na declaração de rendimentos e ainda de associação criminosa e violação de segredo.

Na sexta-feira, o Tribunal Judicial de Base (TJB) deu como provados apenas os crimes de violação de segredo e inexactidão na declaração de rendimentos, mas não acompanhou o Mistério Público (MP) com as acusações de corrupção passiva para acto ilícito, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Depois de ser lida a sentença, a juíza Leong Fong Meng, fez questão de censurar o comportamento de Jackson Chang. “Ele deveria cumprir rigorosamente as leis (…) dar uma boa imagem”, indicou a juíza, citada pela Agência Lusa. A juíza defendeu que Jackson Chang “ignorou as leis, violou as leis” e, através do seu cargo, “proporcionou a terceiro informações confidenciais”. “Corrupção passiva não há provas suficientes, mas você é que sabe se cometeu o crime”, disse a juíza directamente para o ex-responsável do IPIM.

Ao PONTO FINAL, Álvaro Rodrigues, advogado de Jackson Chang no processo, mostrou-se satisfeito pelo facto de o seu cliente não ter sido condenado pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e associação criminosa. Porém, pelo facto de o colectivo de juízes ter condenado Chang por violação de segredo e inexactidão na declaração de rendimentos, a defesa deverá recorrer da sentença: “Estamos a ponderar recorrer, mas ainda não tomámos uma decisão definitiva, tenho de falar com ele”. “O mais provável é recorrer”, afirmou.

Para Álvaro Rodrigues, a pena de prisão efectiva é “excessiva”. “A pena aplicada é uma pena que tem opção de ser pena de multa. O tribunal entendeu que devia ser pena de prisão. Sendo pena de prisão, o tribunal ainda podia ter optado por ser pena de prisão suspensa na sua execução, porque a lei permite. Mas o tribunal mesmo assim achou que não”, lembrou.

Segundo o causídico, Jackson Chang ficou “emocionado”, porque “acha que, relativamente às absolvições, foi feita justiça”. Mas “há sempre uma parte condenatória, e, como é óbvio, essa parte não traz satisfação nenhuma”.

Jackson Chang saiu na sexta-feira da prisão preventiva. Como estava em prisão preventiva desde Julho de 2019 e foi agora condenado a dois anos de prisão, o antigo presidente do IPIM terá agora de cumprir mais sete meses na prisão. Por outro lado, o tribunal absolveu a mulher e a filha de Jackson Chang, considerando não haver provas de branqueamento de capitais, crime de que estavam acusadas.

UM ANO E NOVE MESES DE PRISÃO PARA GLÓRIA BATALHA

Glória Batalha, ex-vogal do IPIM, foi condenada a uma pena de prisão efectiva de um ano e nove meses por um crime de abuso de poder e três de violação de segredo. A antiga vogal do organismo admitiu ter partilhado informações do IPIM que permitiram a aprovação de dois pedidos de residência, mas negou ter violado o dever de segredo.

Ao PONTO FINAL, Pedro Leal, advogado de Glória Batalha, apontou que um dos crimes de abuso de poder imputados à sua constituinte foi alterado para o crime de violação de segredo.

Também na opinião de Pedro Leal, a pena aplicada a Glória Batalha foi excessiva. “Num processo em que as penas se apresentam como penas de prisão ou de multa, optou-se pela pena de prisão. Mas não se suspende a pena de prisão? Como é que é possível não se suspender a pena de prisão a uma pessoa que tem 50 e tal anos e tem uma vida imaculada em Macau sempre na função pública?”, questionou o advogado. “O que é que interessa conduzir uma pessoa à prisão por um ano e nove meses? Estraga a vida à pessoa, em termos familiares, em termos profissionais”, afirmou.

Pedro Leal diz ter ficado “profundamente triste” com a decisão do Tribunal Judicial de Base, tal como Glória Batalha. “A primeira coisa que ela fez foi um comentário que eu também pensei: ‘O tribunal, no final da audiência, deu-me um raspanete porque eu não confessei nem senti arrependimento. Como é que eu posso confessar algo que eu estou convencida que não cometi? Como é que eu posso confessar um crime se eu acho que não o cometi?’”. Também a antiga vogal do organismo deverá recorrer da sentença.

Depois de lida a sentença, a juíza deu uma reprimenda aos antigos responsáveis do IPIM. “Não confessaram. Não tiveram coragem de admitir o erro, o que foi um desrespeito”, apontou a juíza, citada pela Rádio Macau. “Esperamos que tenham aprendido a lição”, sublinhou, acrescentando que, “como dirigentes, não deram um bom exemplo”.

“A confissão [de Glória Batalha] não foi satisfatória. Como dirigente, devia cumprir as leis e dar uma boa imagem. Utilizou as funções que tinha para obter informações internas que revelou a terceiros, dando factores favoráveis para os pedidos serem aprovados. A conduta afectou a imagem dos funcionários públicos e do Governo”, referiu a juíza, citada pela Rádio Macau.

PENA MAIS ALTA FOI PARA NG KUOK SAO: 18 ANOS DE PRISÃO

Miguel Ian Iat Chun, antiga chefia do Departamento Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM, foi condenado a uma pena de prisão de quatro anos. O responsável foi absolvido do crime de associação criminosa, mas foi dado como culpado de quatro anos de prisão por sete crimes de falsificação de documentos.

Ng Kuok Sao foi condenado a 18 anos de prisão. Sao foi ilibado de quatro crimes de corrupção e seis crimes de lavagem de dinheiro, ainda assim, foi considerado culpado do crime de associação criminosa e de 23 crimes de falsificação de documentos. Wu Shu Hua, mulher de Ng Kuok Sao, foi condenada a 12 anos de prisão pelos mesmos crimes.

O casal, segundo a acusação, em conluio com outros indivíduos, providenciou, entre 2010 e 2018, serviços de pedidos de “imigração por investimentos relevantes” e de “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados” a favor de outrem, através da criação e do controlo de várias sociedades, bem como através de projectos de investimento simulados, de informações relativas à experiência profissional e de contratações falsas de pessoal, a fim de obter ilegalmente, por essa via, lucros de montante significativo.