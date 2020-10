Governo renovou contrato com BNU e Banco da China para emissão de moeda até 2030

FOTOGRAFIA: AUTORIDADE MONETÁRIA

Os novos contratos de agenciamento para a emissão de notas em Macau foram assinados na sexta-feira e são válidos até 15 de Outubro de 2030. Carlos Cid Álvares, presidente executivo do BNU, assinalou que a renovação do contrato é um “sinal de confiança das autoridades” na instituição bancária, que pertence ao Grupo Caixa Geral de Depósitos.

O Governo renovou os contratos de agenciamento para a emissão de notas em Macau com o Banco Nacional Ultramarino (BNU) e o Banco da China para os próximos 10 anos, anunciou a Autoridade Monetária de Macau em comunicado. Sendo assim, as duas instituições bancárias vão continuar a ser bancos emissores de moeda no território até 2030.

Numa cerimónia realizada na passada sexta-feira, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, assinou os novos contratos de agenciamento para emissão de notas com curso legal com Li Guang, governador da sucursal de Macau do Banco da China, e Carlos Cid Álvares, presidente executivo do Banco Nacional Ultramarino.

“Os novos contratos de agenciamento para a emissão de notas dos bancos emissores produzem efeitos a partir deste mês, pelo prazo de dez anos, ou seja, com validade até ao dia 15 de Outubro de 2030. Ao abrigo destes contratos, o Governo da RAEM mantém a atribuição da função de emissão de uma quota-parte igual aos dois bancos agentes, com obrigatoriedade de observar o previsto no decreto-lei que regula o sistema de emissão monetária, ou seja, de entregar o contravalor em divisas convertíveis das notas por si emitidas (reserva cambial) legalmente exigido”, pode ler-se no comunicado da Autoridade Monetária de Macau.

Recorde-se que o BNU faz parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos e constitui uma plataforma para empresas e particulares nos negócios entre a China e os países de língua oficial portuguesa, contando actualmente com 20 agências, duas delas nas cidades chinesas de Zhuhai e Xangai. Em declarações ao PONTO FINAL, Carlos Cid Álvares assumiu que a renovação do contrato de agenciamento para emissão de notas em Macau é uma “grande responsabilidade” e que a instituição bancária encara este “sinal de confiança das autoridades” com confiança para o futuro.

“Para o BNU é uma grande responsabilidade que muito nos honra e que nos dá uma sensação de dever cumprido. É um sinal de confiança das autoridades no BNU, que faz parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos, detido a 100% pelo Estado Português”, disse Carlos Cid Álvares, remetendo mais informações sobre a renovação do contrato para um comunicado que será emitido esta segunda-feira pela instituição bancária.

O BNU iniciou actividade em Macau em 1902 e é banco emissor de papel-moeda e agente de notas do Tesouro de Macau há mais de 100 anos, função mantida após a criação do Governo da RAEM em 1999, aquando da transferência da administração do território para a China.

Já Albano Martins, economista e antigo quadro da Autoridade Monetária de Macau, considerou que a renovação do contrato de agenciamento para a emissão de notas do BNU “significa que as regras do jogo que vinham desde o tempo da administração portuguesa têm sido mantidas pelo Governo chinês”.

“Representa alguma coisa, mas não representa muito porque o BNU não emite moeda sem ter cobertura, ou seja, há regras próprias para a emissão de moeda. Não é quando dá na cabeça do BNU que o banco emite a moeda que quiser e empresta a moeda. É necessário haver regras básicas. É preciso haver cobertura em moeda externa”, frisou Albano Martins, acrescentando que “é um privilégio” haver “um banco emissor de origem portuguesa” ao lado de uma instituição bancária como o Banco da China.

“Esta situação manteve-se e pelos vistos vai-se manter, pelo menos até 2030. Depois de 2030 poderá ir até ao final do período e depois logo se vê. É um privilégio ter capacidade de emitir moeda, mas é uma grande responsabilidade também”, concluiu o economista.