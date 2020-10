World Press Photo lamenta “encerramento prematuro” da exposição de Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Fundação World Press Photo emitiu um comunicado ontem acerca do encerramento súbito da exposição de Macau. Na nota, Laurens Korteweg, director de Exposições, disse lamentar o encerramento prematuro da exposição e assinalou que a World Press Photo está atenta às notícias de Macau que dão conta de que na origem do encerramento estiveram pressões associadas às fotografias dos protestos de Hong Kong.

Na sequência do encerramento súbito da exposição das fotografias premiadas no World Press Photo em Macau, a Fundação World Press Photo divulgou um comunicado, onde Laurens Korteweg, director de Exposições, lamenta o fim da mostra no território. “Lamentamos o encerramento prematuro da nossa exposição anual em Macau”, indicou Laurens Korteweg, acrescentando que a colaboração da instituição com a Casa de Portugal “sempre foi positiva” e que espera poder voltar a Macau com a mostra.

O responsável lembrou que, “embora as razões para o encerramento permaneçam pouco claras”, a instituição sediada na Holanda está atenta às notícias que dão conta de que o cancelamento da exposição deste ano poderá estar ligada ao facto de haver uma série do fotojornalista dinamarquês Nicolas Asfouri sobre os protestos pró-democracia em Hong Kong. “O apoio às condições de liberdade de expressão, liberdade de colocar questões, liberdade de imprensa é uma parte fundamental do nosso trabalho”, cita o comunicado.

O comunicado refere ainda que a Fundação World Press Photo tem como objectivo “ligar o mundo às histórias que interessam” e “encorajar uma gama diversificada de profissionais de todo o mundo a produzir uma visão abrangente a nível global”.

Recorde-se que a exposição terminou antes do previsto no passado fim-de-semana. A exposição tinha começado a 25 de Setembro e deveria continuar na Casa Garden até 18 de Outubro. Segundo a Rádio Macau, o encerramento antecipado da exposição pode estar relacionado com uma série de fotografias dos protestos pró-democracia em Hong Kong.

Questionada pelo PONTO FINAL, fonte da Casa de Portugal confirmou apenas que a exposição foi encerrada, não avançando com mais detalhes sobre os motivos da decisão. À Rádio Macau, Amélia António, presidente da Casa de Portugal, limitou-se a constatar que a exposição “está encerrada desde o fim-de-semana”. A associação disse apenas que se trataram de “problemas de gestão interna”. À rádio, a Fundação Macau, entidade que subsidia o evento, recusou qualquer pressão à Casa de Portugal.

Há duas semanas, Amélia António já tinha dito ao PONTO FINAL que em 2021 a Casa de Portugal não iria organizar a exposição do World Press Photo. A presidente da Casa de Portugal indicou, na altura, que a mostra não se iria realizar no próximo ano devido às mudanças na atribuição de apoios financeiros por parte da Fundação Macau.

Associação de jornalistas fala em “erosão do espaço de liberdade de expressão”

Depois de a exposição da World Press Photo ter sido cancelada de forma abrupta no passado fim-de-semana, a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) emitiu ontem um comunicado onde se lê que a associação “lamenta o encerramento antecipado da exposição” por “motivos ainda por explicar”. “Se o encerramento estiver relacionado com pressões em torno de algumas fotografias da exposição, a AIPIM considera que estaremos perante algo de grave e um episódio preocupante que sinaliza uma erosão do espaço de liberdade de expressão”, lê-se na nota. A associação sublinha que a exposição da World Press Photo “reúne o melhor fotojornalismo a nível mundial e que a presença desta exposição em Macau ao longo dos últimos anos tem sido prestigiante para a cidade, valorizando a projecção do fotojornalismo de qualidade e da liberdade de imprensa”.

“A liberdade e os direitos humanos são como o ar. Se perdermos o ar, morremos”

Ontem, numa conferência de imprensa da Associação Novo Macau a propósito do Plano Director, Sulu Sou também comentou o caso do encerramento da exposição da World Press Photo. O deputado instou o Governo e a Casa de Portugal a darem mais explicações sobre o episódio: “Penso que, especialmente, a Fundação Macau e os organizadores da exposição devem dar mais explicações e dar mais informações ao público”. Sulu Sou lembrou que actualmente a situação epidémica em Macau está controlada e perguntou: “Porque é que encerram mais cedo?”. “Temos muitas perguntas acerca desta matéria. É normal que o público ache que se trata de uma nova censura política sobre a exposição”. Até porque a exposição do World Press Photo, tal como a exposição com fotografias de Tiananmen que foi proibida este ano, “não são meras exposições”. “O público deve estar atento a este respeito, porque a liberdade e os direitos humanos são como o ar. Se perdermos o ar, morremos”, concluiu.

