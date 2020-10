PJ deteve duas irmãs por suspeita de burla superior a três milhões num esquema em pirâmide

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Mais de meia dúzia de residentes de Macau apresentaram queixa contra três irmãs por alegada burla num esquema em pirâmide que provocou um prejuízo total de 3.692.900 patacas. As autoridades acreditam que houve mais vítimas locais deste esquema que prometia investimentos com uma margem de lucro até 320% num empreendimento imobiliário na Malásia. As duas mulheres foram ontem presentes ao Ministério Público.

A Polícia Judiciária deteve duas residentes de Macau por suspeita de burla num esquema em pirâmide para um empreendimento imobiliário na Malásia, que terá lesado sete pessoas em 3.692.900 patacas. As vítimas apresentaram queixa depois de não conseguirem recuperar o dinheiro aplicado no plano de investimento imobiliário que prometia uma margem de lucro até 320% entre 1 ou 2 anos. Entre os lesados, o prejuízo mínimo foi de 47.500 patacas e o prejuízo máximo de 1,5 milhões de patacas. As autoridades ainda não conseguiram localizar uma terceira suspeita, que é irmã das mulheres detidas na passada quarta-feira, 7 de Outubro.

De acordo com os dados recolhidos pela Polícia Judiciária, as suspeitas promoveram um alegado projecto de investimento imobiliário na Malásia junto de vários residentes de Macau prometendo-lhes uma margem de lucro até 320% entre um ou dois anos. “As três irmãs apresentaram-se às vítimas como sendo as únicas representantes deste projecto em Macau e garantiram que, após a conclusão das obras, as vítimas poderiam receber todo o dinheiro do seu investimento e que os lucros dependiam da quantidade de investimento feito antes do fim do projecto que envolvia a construção de um condomínio com habitações e estabelecimentos comerciais”, disse ontem um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Em 2017, as vítimas foram a uma apresentação do projecto de investimento imobiliário para a construção de um condomínio na Malásia. Nessa reunião, as suspeitas asseguraram que o projecto denominado SKY ia dar “grandes lucros a quem investisse imediatamente” e que os investimentos seriam recuperados ao fim de sete meses, com margem para lucro.

“As vítimas garantiram que as suspeitas disseram nessa reunião que a margem de lucro podia chegar aos 320% entre um ou dois anos, e que havia duas formas para investir”, referiram as autoridades, acrescentando que para investir no projecto, as vítimas tinham que tornar-se membros VIP da SKY.

“Depois de se tornarem membros VIP, os interessados em subir na pirâmide de investimentos tinham de comprar estrelas para ascender ao grupo Super VIP de forma a aumentar a margem de lucro dos investimentos. Dentro deste grupo, a categoria de uma estrela valia 100 dólares norte-americanos, a categoria de 3 estrelas valia 3.000 dólares norte-americanos e a categoria de 5 estrelas valia 5.000 dólares norte-americanos”, indicou a PJ em conferência de imprensa, acrescentando que “a outra forma para ascender na pirâmide de investimentos seria através da angariação de novos membros e de mais investimento”.

Durante a investigação, a Polícia Judiciária apurou, junto das vítimas, que o dinheiro para investimento seria pago em numerário ou por transferência bancária. Para além disso, as vítimas teriam de vincular as suas contas bancárias após registo numa aplicação apresentada pelas suspeitas. “Ao abrirem uma conta nesta aplicação, as vítimas tinham de fornecer dados bancários pessoais para ter acesso à informação dos seus investimentos, nomeadamente os lucros, que, no entanto, seriam capitalizados em pontos e não em moeda. O dinheiro investido seria transformado em pontos na aplicação e os alegados lucros apresentados em dólares norte-americanos”, disse o porta-voz da PJ.

No entanto, as três representantes não explicaram o processo de conversão de pontos em dinheiro às vítimas após o investimento. “Um ano depois de terem realizado investimentos neste projecto, as vítimas exigiram a conversão dos lucros em dinheiro vivo. Perante a intransigência dos lesados, as três suspeitas arranjavam sempre desculpas e pretextos, mostrando-se por vezes incontactáveis”, assinalou o representante da PJ.

Com o encerramento de actividades da SKY em 2018, as suspeitas continuaram a angariar pessoas e disseram às vítimas que “a empresa tinha mudado de nome” e que para poderem investir mais dinheiro e ter melhores lucros “teriam de ascender na escala piramidal”.

“As três mulheres tinham conhecimento que a empresa tinha deixado de funcionar em 2018, mas também precisavam de manter a circulação de dinheiro e de novos membros para não perderem o dinheiro que já tinham investido. A PJ descobriu que a circulação de dinheiro para as contas dessa aplicação manteve-se depois de 2018 e, por isso, procedeu à detenção de duas mulheres pela suspeita do crime de burla num esquema em pirâmide no passado dia 7 e Outubro. Há uma terceira suspeita em fuga que será irmã das detidas”, disse o porta-voz da PJ.

Após a detenção, as suspeitas confessaram o crime e asseguraram que todo o dinheiro que receberam das vítimas foi transferido para as contas bancárias dos seus ‘ascendentes’ na pirâmide. “No interrogatório, as suspeitas alegaram que também não conseguiram receber o dinheiro que tinham investido e que entraram no esquema através de conhecidos fora de Macau”, revelou o porta-voz, frisando que as duas irmãs foram presentes ao Ministério Público ontem de manhã.

As autoridades de Macau estão a investigar o caso em cooperação com as autoridades do interior da China para apurar a existência de mais vítimas locais deste esquema em pirâmide, concluiu um representante da Polícia Judiciária.