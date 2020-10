O fitness ao som do Heavy Metal, entre neons e as paredes obscuras

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Entre as paredes negras e os neons das luzes, o ginásio Metal24 Fitness procura sobressair-se entre a concorrência num novo espaço dedicado ao fitness. Ao som da música Heavy Metal, os membros deste novo ginásio vão treinando num espaço algo incomum que conta também com cobras e ouriços em aquários para criar um ambiente mais alternativo.

Para tentar sobressair em relação aos muitos outros ginásios existentes em Macau, os responsáveis do Metal 24 Fitness procuraram juntar uma série de conceitos para tentar tornar o local mais apelativo e sobretudo diferente do que se encontra pelo território. Desde cobras e ouriços em aquários à escuridão das paredes, com algumas nuances em neons e graffitis, a música Heavy Metal pauta o ritmo dos exercícios num espaço com cerca de 1.500 metros quadrados situado na Areia Preta. “Durante os treinos não pode haver música calma”, disse Rachel Chui ao PONTO FINAL.

A responsável pelo design do espaço referiu que os donos queriam abrir um ginásio em Macau que fosse algo diferente dos restantes, e assim começou todo o processo. “Eu gosto de Heavy Metal e do preto, e achei que seria um conceito interessante para um ginásio. Eles [donos] gostaram da ideia porque os ginásios em Macau são todos muito normais, no mesmo estilo. E podem ver logo na entrada que não parece bem um ginásio. Inicialmente acharam que podia ser muito escuro para as pessoas treinarem, mas temos muitas janelas e luzes”, disse Rachel. “O estilo neon também se enquadra muito bem nas paredes pretas do ginásio, e as pessoas podem fazer fotografias”, prosseguiu.

O espaço abriu há cerca de um mês, depois de um período experimental, e procura continuar a expandir a sua oferta com mais novidades, desde aulas em grupo ao espaço propriamente dito. “Temos uma área para as pessoas relaxarem, e talvez mais tarde teremos um pequeno bar, com bebidas energéticas, talvez um cocktail de proteína. Talvez não necessariamente um bar, mas um local onde as pessoas possam conviver”, explicou.

Sobre o feedback que tem recebido dos clientes, Rachel Chiu disse que as pessoas, de forma geral, têm gostado porque “nunca viram um ginásio deste tipo em Macau”. “O nosso objectivo é sermos o ginásio mais especial em Macau. Acho que já temos algo original em termos de design, e tentamos ajudar sempre os membros quando eles precisam”, acrescentou a designer, que dá também aulas como ‘personal trainer’.

Apesar de o ginásio já estar repleto de uma grande diversidade de máquinas de exercício, Rachel Chiu disse que os clientes podem sugerir equipamento novo que considerem que pode vir a acrescentar algo ao espaço, que tem também um local para alongamentos e yoga. Para membros estão também já disponíveis aulas de grupo em diversas modalidades, como yoga ou exercício intensivo, mas Rachel Chiu disse que “muito mais estará para vir”.