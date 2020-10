Novo Macau pede alterações ao Plano Director para evitar danos ambientais “irreversíveis”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A menos de um mês para o fim da consulta pública do Plano Director de desenvolvimento urbanístico de Macau, a Associação Novo Macau apontou três problemas no projecto do Governo para a cidade que podem causar danos ambientais “irreversíveis” no futuro. O deputado Sulu Sou apelou à participação da população na consulta pública e propôs alterações no plano director para os lotes C e D de Nam Van, para o terreno do Parque Oceanis e no Alto de Coloane.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Associação Novo Macau assinalou ontem três problemas no Plano Director de desenvolvimento urbanístico de Macau em consulta pública até 2 de Novembro, e alertou a população para os danos ambientais “irreversíveis” na cidade caso não sejam introduzidas alterações no documento. “Fazemos um apelo ao público para que aproveite este tempo que resta para exprimir proactivamente as suas opiniões antes da data limite da consulta pública”, começou por dizer Lam Lap Lun, membro executivo da Associação Novo Macau, em conferência de imprensa, antes de apresentar os problemas apontados pela associação.

De acordo com Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, o Plano Director em consulta pública “tem três grandes problemas”, nomeadamente nos lotes C e D do Lago de Nam Van, no terreno do Parque Oceanis e no Alto de Coloane.

Sobre o problema do Plano Director na península de Macau, Sulu Sou considerou que as construções nos lotes C e D perto do Lago de Nam Van têm de respeitar o limite de altura à semelhança do edifício da Assembleia Legislativa, e frisou que a altura prevista no Plano Director é “duvidosa”.

“As medidas de protecção da paisagem entre a Capela de Nossa Senhora da Penha, a ponte e o mar são seriamente insuficientes e extremamente frágeis”, disse Sulu Sou, apontando que no Plano Director, o limite de altura nos lotes C e D de Nam Van é paralelo à altura do cume da montanha de 62,7 metros. “O chamado corredor paisagístico poderá ser limitado apenas ao lado da capela e do Lago de Sai Van. Consideramos que a largura visual é duvidosa”, frisou o deputado.

Para além disso, os membros da Associação Novo Macau reforçaram a necessidade de construção de espaços verdes e que os edifícios nesta área devem ser limitados à altura do Edifício da Assembleia Legislativa de cerca de 10 a 20 metros para “verdadeiramente proteger e moldar o nosso património histórico e cultural único e a imagem da cidade cultural costeira”.

Já o também vice-presidente da Associação Novo Macau, Rocky Chan, criticou a falta de espaços verdes previstos para as zonas dos novos aterros junto à Taipa, “o que é insuficiente para fazer face ao futuro crescimento populacional da Taipa e às suas necessidades de lazer”. Rocky Chan sugeriu o aproveitamento dos 134.891 metros quadrados dos terrenos recuperados do Parque Oceanis para a construção de espaços verdes para “satisfazer a crescente procura da população” por espaços de lazer.

Em relação a Coloane, Sulu Sou, recordou que o Governo designou a maior parte dos terrenos como uma área não urbanizável, mas criticou a exclusão de 56.592 metros quadrados do Alto de Coloane que pertenciam a uma zona de conservação ecológica. “Este terreno foi reclassificado como uma zona de habitação. Como resultado, é previsível que a montanha próxima seja escavada e que a ecologia seja destruída a fim de construir habitações de baixa densidade que sirvam apenas os interesses de algumas pessoas”, criticou Sulu Sou.

O deputado frisou que Plano Director é apenas um esboço do Governo e que a população tem, através da consulta pública, uma oportunidade para fazer a diferença. “Não podemos esperar pelo fim da consulta pública para alertar o público. É importante que as pessoas tenham a noção que depois da consulta pública não têm mais oportunidade para se pronunciarem sobre algo que não concordem. Por isso, apelamos a todos para que participem de forma a fazer a diferença por Macau”, concluiu Sul Sou.