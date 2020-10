Festival junta “comunidade de amantes do jazz” na Doca dos Pescadores

O primeiro festival de jazz em Macau estreia hoje e continuará até amanhã, na Doca dos Pescadores. O evento é uma iniciativa da discoteca D2 com produção e programação da None of Your Business. Em cartaz estão quatro bandas locais: The Bridge, Mars Lee Trio feat. Hon Chong Chan, The Hot Dog Express e Yaya Quintet. Ao PONTO FINAL, a organização, pela voz de Manuel Correia da Silva, disse que espera “juntar uma comunidade de amantes do jazz” para “ouvir boa música ao vivo feita por artistas de Macau”.

Joana Chantre

joanachantre.pontofinal@gmail.com

O D2 Jazz Festival é produto de uma colaboração entre a None of Your Business (NOYB) e a discoteca D2, e nasceu na sequência de uma parceria que já tem vindo a dar frutos com o festival This is My City. Manuel Correia da Silva, em representação da NOYB, referiu que o festival adveio também como fruto da situação do vírus da Covid-19 e da dificuldade de entidades locais continuarem com as suas programações habituais.

A discoteca D2 é um espaço que, por norma, serve para os sons da música electrónica, mas com o presente clima causado pela pandemia “começou a haver uma necessidade de arranjar alternativas e de diversificar a oferta”. Como já tinha havido uma “experiência de trabalho positiva”, surgiu a proposta de começar a trazer uma programação diferente para o D2, sendo que o espaço também permite um outro tipo de experiência entre a audiência e o palco, “porque nas outras salas onde o jazz tem acontecido em Macau normalmente não se consegue estar sentado”, disse Manuel Correia da Silva.

Assim, a vontade dos organizadores, com este festival, passou por trazer conteúdo novo, juntando uma comunidade de amantes de jazz, “que Macau tem”, com diferentes organizações, diferentes músicos e público diferente “para poder ouvir música ao vivo, feita por artistas locais”, prosseguiu.

AO PONTO FINAL, Manuel Correia da Silva mostrou-se confiante que apesar de existir alguma incerteza por ser a primeira vez que a NYOB está a organizar um evento neste formato naquele espaço, as pessoas vão aderir, pois Macau tem uma comunidade de amantes de jazz que “é bastante fiel”. Para além disso, a situação da epidemia tem feito com que as pessoas estejam muito fechadas na cidade e com poucas alternativas de poder ocupar o seu tempo livre com actividades de cariz diferente, considerou.

Em termos de cartaz estarão quatro bandas, duas a actuar nesta sexta-Feira e as outras no sábado, mais o fecho de cada dia ao som do DJ Herbie Bangkok a.k.a. A-Long. O destaque do primeiro dia vai para o Yaya Quintet, sendo que o festival começará primeiro com os The Bridge, banda já conhecida do público local que acompanha este género musical. A voz feminina da Yaya será acompanhada por piano, saxofone, baixo e bateria, um quinteto que será hoje cabeça de cartaz.

O segundo dia começa com o Mars Lee Trio, que engloba guitarra acompanhada por baixo e bateria, sendo que os Hot Dog Express serão cabeça de cartaz com a sua versão electrónica contemporânea do jazz, com seis pessoas em palco incluindo bateria, guitarra, baixo, piano, saxofone e percussão.

A encerrar o festival e a estrear pela primeira vez em Macau com este formato estará o DJ Herbie Bangkok, com um género de música mais “dançante”, mas sempre no universo do jazz.

Em relação ao panorama de jazz em Macau, Manuel Silva admite não ser a melhor pessoa para dar opinião, mas adianta que o território tem uma longa história de apreciadores deste tipo de música, que organiza eventos e concertos ligados ao jazz devido também à existência de várias bandas, apesar de não existir um evento de referência de jazz em Macau. Neste primeiro ano existem várias limitações, quer nos apoios financeiros, quer na possibilidade de ter programações mais internacionais, disse Manuel Correia, acrescentando, contudo, que estas condições acabam por ser um elemento importante “porque estamos todos a ter que nos reinventar juntamente com os artistas e organizadores, que os obriga naturalmente a ter de trabalhar juntos e a ter uma ligação mais sustentável”.

Os bilhetes custam 180 patacas, com duas bebidas incluídas, e estão só disponíveis para venda à entrada da discoteca.

This is my City ainda sem datas

A próxima edição do festival This is My City ainda não está confirmada para este ano. A associação +853, também gerida por Manuel Correia da Silva, afirmou ao PONTO FINAL que ainda não conseguiu garantir a realização do evento este ano.