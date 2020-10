“[A lei de segurança nacional de Hong Kong] está a ser aplicada com resultados palpáveis, porque o clima social está hoje muito mais pacificado”

Fotografia: Eduardo Martins

Faz agora dois anos que Paulo Cunha Alves iniciou funções como cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Em entrevista ao PONTO FINAL, faz um balanço positivo dos dois primeiros anos em Macau e diz que, no futuro, a RAEM deveria optimizar as suas potencialidades enquanto centro de formação na língua portuguesa. Sobre a lei de segurança nacional aplicada por Pequim em Hong Kong, Paulo Cunha Alves reitera que a Portugal faz eco das críticas da União Europeia, mas ressalva que a lei fez com que o clima social esteja hoje “mais pacificado”.

Paulo Cunha Alves iniciou funções enquanto cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong no dia 30 de Setembro de 2018. Faz agora dois anos que o embaixador está em Macau. Num balanço feito em entrevista ao PONTO FINAL, Cunha Alves mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido até agora e indicou que Portugal poderia reforçar a sua presença em Macau através da vertente económica e também da língua portuguesa. “Macau tem potencialidade para ser um centro difusor da língua portuguesa no Oriente”, disse. Na entrevista, descartou a hipótese de novos corredores especiais para que os portugueses voltassem a Portugal via Hong Kong e notou o aumento do número de residentes da região vizinha que quis pôr em dia a sua documentação portuguesa, devido à instabilidade na RAEHK. Precisamente sobre a instabilidade social do outro lado do Rio das Pérolas, Paulo Cunha Alves reiterou que Portugal segue a linha da União Europeia, que já tinha criticado a lei imposta por Pequim. Porém, afirmou que o diploma está a ter “resultados palpáveis”, já que “o clima social está hoje muito mais pacificado”.

Faz agora dois anos desde que iniciou funções como cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Que balanço faz?

Eu diria que o balanço é bastante positivo, o que fica a dever-se ao esforço conjunto e ao trabalho de equipa que aqui temos vindo a desenvolver desde o dia 30 de Setembro de 2018. Diria também que será mais positivo ainda se considerarmos as dificuldades resultantes da vertente logística, como por exemplo a não substituição proporcional de pessoal que se aposenta, os salários pouco atraentes auferidos aqui pelo pessoal, a instabilidade social na RAEHK, e a grande crise provocada pela pandemia da Covid-19. Em termos de acções desenvolvidas, eu gostava de mencionar algumas áreas que são prioritárias dentro dos grandes quadrantes de actuação do cônsul-geral: A protecção consular, a promoção da língua e cultura portuguesas, a diplomacia económica e o reforço da relação bilateral Portugal-RAEM. Dentro destas quatro grandes vertentes, eu mencionaria as acções de promoção e melhoria dos serviços consulares, que tem sido sempre uma constante ao longo do meu mandato, há a referir novas aplicações na área dos vistos, um novo sistema de gestão consular, a implementação ainda em curso de um novo sistema de marcações e a flexibilização dos procedimentos em contexto de pandemia e a desburocratização, que é também um eixo fundamental dos serviços públicos portugueses. Durante este período, fizemos a acreditação de dois vice-cônsules, para apoio ao trabalho do cônsul-geral; um para assuntos comerciais e investimento, que é a directora da AICEP [Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal], e outro vice-cônsul para a área da educação e cultura, que é o director do IPOR [Instituto Português do Oriente]. Trabalhamos em conjunto e temos trabalhado muito bem sempre em conjunto. Embora em moldes diferentes este ano – mais modestos – organizámos as duas edições do “Junho, Mês de Portugal”, que é um trabalho muito importante em termos de coordenação e concertação com as principais associações aqui presentes de matriz portuguesa, demos sempre um forte apoio à Semana da Lusofonia e ao Festival da Lusofonia, à nossa participação na MIF [Feira Internacional de Macau] e em outros eventos no domínio da economia, do comércio e do investimento. Temos sempre participado, dentro do possível, em eventos promovidos pelas diversas associações de matriz portuguesa, na área social, cultural, comercial, diversas áreas. Há uma participação também empenhada em eventos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa e também no âmbito da Câmara de Comércio Macau-Europa. Destacaria ainda contactos e encontros regulares para diálogo com os membros do Executivo da RAEM e, porque foi uma coisa diferente e fora de série, a representação que fizemos do Governo português nas cerimónias do 20.º aniversário da RAEM, em Dezembro do ano passado.

Isso é o que tem vindo a ser feito. Então, o que é que falta fazer no futuro?

Basicamente, falta dar continuidade às acções que já foram iniciadas. O trabalho consular não é um trabalho de grande inovação. É, na medida em que podemos encontrar novos métodos de trabalho, novas ferramentas de apoio informático, por exemplo. As linhas-mestras terão sempre de se manter as mesmas e tem a ver com a protecção da comunidade, garantir que tenham acesso à documentação necessária para identificação, para viagem, todos os procedimentos relativos ao registo civil e notariado, que também são importantes.

Numa entrevista que deu, em Junho, à TDM disse que o tempo de espera para tratar de documentação estava nos cinco meses, em média. Qual é o tempo de espera agora?

A pandemia não veio ajudar. Nós já tínhamos uma lista de espera algo longa, e diria que, neste momento, a média são seis meses para casos ordinários. Para situações extraordinárias, as pessoas, desde que justifiquem que têm necessidade do cartão de cidadão ou do passaporte, obviamente que encontrar-se-á sempre uma maneira de a pessoa ter o documento emitido mais cedo.

O tempo de espera aumentou, então, devido à pandemia?

Sim, sim. Sem dúvida. Apesar de termos feito um esforço muito grande ao longo destes meses de pandemia, obviamente que todas as disrupções que têm acontecido [têm prejudicado os tempos de espera], como o facto de as entradas serem controladas – não podermos ter gente amontoada numa sala, há que garantir o cumprimento dessas regras de distanciamento social. E, depois, a própria vida das pessoas também ficou, de certa maneira, disfuncional. As pessoas deixaram de viver da maneira como viviam antes. Estamos a aprender a nova normalidade e também aqui dentro, com algum prejuízo para os portugueses que vivem do outro lado do Delta, porque esses estão impossibilitados de vir aqui, tentamos fazer o melhor que podemos com os meios que temos à disposição.

Mas de que modo é que se poderá encurtar o tempo de espera?

É difícil dizer, talvez com a melhoria dos sistemas informáticos isso possa acontecer de futuro, com uma maior celeridade na emissão dos cartões de cidadão em Lisboa, e dos passaportes. É um esforço conjunto, não depende só de nós, também depende das outras entidades que estão envolvidas no processo. Mas, sobretudo, aquilo que poderia facilitar um maior atendimento de utentes teria de passar necessariamente por termos mais gente a trabalhar naquela área dos passaportes e dos cartões de cidadão, com mais maquinaria. Não há só falta de recursos humanos, nesse caso seria preciso equiparar o número de postos de trabalho com o número de funcionários.

Os recursos humanos continuam a ser escassos, actualmente?

Faltam alguns, já faltavam antes. Não foi só agora na pandemia. O que tem acontecido é que as pessoas reformam-se e não são substituídas na mesma proporcionalidade. Desde que cheguei, já se aposentaram ou saíram do serviço quatro ou cinco pessoas e só uma pessoa nova é que entrou.

Então, faltam pelo menos três pessoas…

Pelo menos, sim. Sendo que isto é um problema que é transversal, não aflige apenas o Consulado em Macau, aflige, de uma forma geral, os serviços centrais em Lisboa e aflige as embaixadas e os consulados pelo mundo fora.

Em Junho tinha lançado a ideia de fazer uma recepção na residência consular no último trimestre deste ano, uma vez que em Junho não foi possível fazer uma recepção devido à pandemia. Essa ideia continua de pé?

A ideia mantém-se, mas as esperanças não são muitas, porque, como se sabe, as dificuldades permanecem e, sendo uma recepção que envolve centenas de pessoas, mais de 400 pessoas, isso obrigaria a que todos os convidados fizessem um teste à Covid, que tinham de apresentar com o código de saúde à entrada da recepção. E eu sinceramente não estou a ver isso a acontecer. Acho um pouco complicado. Se houver a possibilidade, ainda o faremos até Dezembro, se não, temos de aguardar por melhores dias e ter esperança de que esses dias virão e que em 2021 faremos uma grande recepção.

Quais são as áreas em que Portugal deveria reforçar a sua presença aqui em Macau?

Eu penso que talvez na vertente económica, na vertente comercial e de investimento. Penso que aí ainda existe alguma margem de manobra para termos uma presença mais forte e mais assertiva. Obviamente que, para tal, são necessárias parcerias porque hoje em dia não se faz nada sem haver uma parceria com empresários locais. Se tivermos novos investimentos e novas empresas portuguesas a instalarem-se aqui na RAEM e a desenvolverem actividade, penso que deverão fazê-lo sempre em parceria com outras empresas locais, sejam elas chinesas ou portuguesas, não importa, mas terá de haver parcerias. Acho que nessa área económica há algum trabalho a fazer. Já temos alguma presença nalguns sectores que são mais clássicos, como o sector dos vinhos, mas há margem de manobra para outros sectores, em que Portugal também tem mais-valias, como as novas tecnologias, empresas de ponta, coisas que aqui também têm certamente interesse e que poderão ter um acolhimento privilegiado por parte do empresariado local. Depois, tirando a parte económica e de investimento, penso que na parte da cultura e da língua não estamos mal, mas é preciso continuar. Macau tem potencialidade para ser um centro difusor da língua portuguesa no Oriente, portanto, tendo em consideração as infraestruturas que aqui existem, universidades, politécnicos, escolas, mão-de-obra – o facto de haver muita gente licenciada em português e chinês ou em técnicas de tradução chinês-português – tudo isso pode permitir que, no futuro, muitos alunos de outros países aqui à volta possam vir para Macau estudar a língua portuguesa, é uma área em que temos de continuar a apostar e a aproveitar, tendo em conta que estamos em sintonia, não só com as autoridades da RAEM, mas também com as autoridades da China continental.

As potencialidades de Macau enquanto centro de formação para a língua portuguesa na Ásia estão desaproveitadas?

Não estão desaproveitadas, mas eu acho que há espaço para melhorar. Noto que ainda existe espaço para desenvolvimento nessa área e, se o Governo da RAEM continuar interessado em desenvolver Macau como essa plataforma para a língua portuguesa, obviamente que temos todo o interesse em colaborar nessa tarefa. Até porque é algo que não implica grandes investimentos. Eu sempre considerei que a vertente da língua e da cultura é uma vertente fácil de implementar, na medida em que difere do que se passa na vertente económica, em que quando se instala uma fábrica é preciso fazer um investimento inicial muito grande – aqui não, simplesmente precisamos de pôr recursos humanos à disposição das entidades, dos institutos, politécnicos, universidades. É preciso ter esses recursos, portanto é preciso formá-los. Aí, Portugal estará sempre disposto a ajudar, na medida do possível, na formação desses recursos.

Quantas pessoas pediram auxílio ao consulado durante a convulsão social em Hong Kong?

De Junho até Dezembro [de 2019], houve muitos estudantes portugueses, que estavam a estudar na RAEHK e que, durante aquele período de forte instabilidade social, pediram apoio ao Consulado-Geral. Nesse período, muitos suspenderam os estudos que estavam a desenvolver lá e regressaram a Portugal. Nós, no total, tivemos cerca de 30 pedidos de ajuda, alguns casos foram fáceis de ajudar, outros casos não foi tão fácil, mas todos foram solucionados. Infelizmente, durante este período de instabilidade social, tivemos de suspender as permanências consulares, porque a certa altura deixou de haver barcos que fizessem o transporte e nós não podíamos deslocar-nos três vezes por semana a Hong Kong. Mas isso também permitiu uma intensificação de apoio e esclarecimento via telefone, via mail, via ‘messenger’ no Facebook do Consulado. Também tivemos um aumento dos pedidos de registo criminal. É que o registo criminal é um dos documentos necessários para a instrução dos processos de ARI, Autorizações de Residência para Investimento. É interessante notar que já este ano, entre Janeiro e Setembro, nós tivemos à volta de 2.100 pedidos de registo criminal. Não são todos para visto ARI, mas grande parte será.

Isso representa um aumento de quanto em comparação com o ano passado?

Representa um aumento, mas não sei, em termos percentuais, o que é que isso significa. Será certamente duas vezes mais, à volta disso. O que tem havido também é muitos pedidos de cidadãos portugueses que vivem em Hong Kong e que têm também documento de residência permanente em Hong Kong e que não usam com regularidade os documentos portugueses, o que temos notado é que neste último ano de 2020 muitos têm tido a preocupação de revalidar documentos ou de mostrar desejo em revalidar documentos. Isto mostra que muita gente que tinha a documentação caducada passou a ter maior preocupação em ter a documentação portuguesa em dia.

Porquê, na sua opinião?

Pela instabilidade. Não estou a falar após 30 de Junho [dia em que entrou em vigor a lei de segurança nacional em Hong Kong], estou a falar desde 1 de Janeiro. Estes dados são sobretudo dados do Natal para cá.

Muitos cidadãos de Hong Kong com passaporte português mudaram-se permanentemente para Portugal?

Terá havido casos pontuais. Poucos, muito poucos. A comunidade macaense que se mudou de Macau para a RAEHK durante a Segunda Guerra Mundial e os seus descendentes são pessoas que estão muito enraizadas em Hong Kong, por um lado, e são pessoas que já possuem propriedade em Portugal. Não houve muitas movimentações de pessoas que deixassem Hong Kong para passar a viver em Portugal.

E quantos portugueses pediram apoio para voltarem a Portugal durante a pandemia?

Aquilo que nós fizemos foi um longo processo negocial com as autoridades quer da RAEM, quer da RAEHK, no sentido de procurar obter uma isenção de quarentena em Hong Kong para os portugueses que se encontravam aqui retidos. Conseguimos que 12 casos fossem autorizados, dos cerca de 20. Seis foram indeferidos e dois desistiram. Isto não ficou por aqui, porque havia sempre aquela possibilidade do corredor marítimo, portanto nós sempre ajudámos e procurámos sensibilizar as autoridades da RAEM no sentido da criação do corredor marítimo que permitisse um maior fluxo de saídas, que foi o que acabou por acontecer entre 17 de Junho e 16 de Julho. Depois do encerramento do corredor marítimo tivemos mais dois casos que foram autorizados. Para além disto, depois de fecharem o corredor marítimo, também procurámos sempre, em colaboração com as autoridades da RAEM, sensibilizar as companhias aéreas para a necessidade de haver voos ‘charter’ que pudessem transportar as pessoas a partir do aeroporto de Macau via outro aeroporto na região, como é o caso de Seul e de Taipé, com destino à Europa. Esse processo negocial e de sensibilização acabou por resultar bem porque a maior parte dos estudantes que quiseram voltar a Portugal conseguiram fazê-lo.

Existe algum plano por parte do Consulado para tentar, junto do Governo de Macau ou de Hong Kong, fazer outro corredor especial por altura do Natal?

Não. Esse plano não existe. Eu tive contactos diversos com as autoridades da RAEM a respeito do corredor marítimo e pude facilmente entender que os custos associados são muito, muito elevados. Portanto, custos desta natureza e desta dimensão terão de ser sempre proporcionais. Não faz sentido abrir um corredor marítimo para depois viajarem dez ou 20 pessoas. Se o caso se colocar novamente, eu acho que faz mais sentido continuarmos a sensibilizar as companhias aéreas para terem voos ‘charter’ daqui para outras capitais da região no sentido de depois poder escoar passageiros de Macau para a Europa.

Mais de três meses depois da implementação da lei de segurança nacional em Hong Kong, como é que vê as suas implicações práticas? A União Europeia criticou a aplicação do diploma na RAEHK…

A nossa posição, como referi em anteriores declarações aos media aqui em Macau, está consubstanciada na posição da União Europeia. Portanto, como também já disse, a título nacional, Portugal teria preferido que a situação da aprovação da lei tivesse seguido outro caminho, que tivesse sido aprovada pela entidade responsável que é o Conselho Legislativo da RAEHK, infelizmente isso não aconteceu. Durante vários anos tal nunca aconteceu e, portanto, foi necessária esta intervenção do Governo Central. O que está a acontecer em Hong Kong nos últimos meses é que, no fundo, a lei está a ser aplicada e eu penso que está a ser aplicada com resultados palpáveis, porque o clima social está hoje muito mais pacificado do que estava até Dezembro de 2019, por exemplo.

Isso quer dizer que vê com bons olhos os resultados desta lei?

Todas as moedas têm duas faces e nenhuma das moedas é perfeita, não é? Há sempre o lado bom e o lado mau. Vamos ter de continuar a acompanhar a situação e ver como é que a aplicação da lei é feita. Neste momento, ainda não existem muitos casos concretos, são casos muito esporádicos e pouco explicados. Vamos ver como é que a lei vai ser aplicada em concreto.

Diz que a lei tem tido resultados positivos porque tem acalmado a instabilidade social. Qual é, então, o lado negativo da lei?

É que o que a lei dá a entender é que há um controlo mais apertado dos movimentos da população e da liberdade de imprensa e daquilo que é dito e daquilo que é escrito na RAEHK.

Isso justificará os fins?

Não me compete a mim avaliar.

O Consulado tem actualmente alguma informação sobre o jovem de passaporte português que tentava sair de Hong Kong mas que foi detido pelas autoridades da China Continental?

Este Consulado-Geral, o Consulado-Geral de Portugal em Cantão e a Embaixada de Portugal em Pequim têm estado em contacto permanente com as autoridades chinesas a respeito do caso do senhor Kok. Sabemos que ele, pelo que nos dizem, está bem, que se encontra detido na cidade de Shenzhen e que o processo instrutório está ainda a decorrer. Eles estão ainda a avaliar quais foram os crimes cometidos pelo senhor Kok.

Ele já teve acesso a um advogado, por exemplo?

Tanto quanto sabemos, há advogados oficiosos ou oficiais que foram postos à disposição do grupo dos 12 detidos.

Isso descansa-o?

Eu não conheço os advogados que estão em contacto com os detidos. Aquilo que nós temos pugnado é que o senhor Kok seja tratado com dignidade, que tenha acesso a um advogado e que possa contactar a família. Posso também dizer que a última diligência praticada, muito recentemente através do nosso Consulado-Geral em Cantão, foi um pedido de visita com base em razões humanitárias apenas, porque é essa que nós podemos alegar. O cidadão é português, mas também é chinês. Encontra-se detido no país da outra nacionalidade, nesse caso, a segunda nacionalidade não conta, só conta a primeira, e, portanto, são as autoridades chinesas que têm de providenciar todo o auxílio necessário.

E, no que toca às diligências humanitárias, o que é que tem sido feito?

Foram feitos vários apelos às autoridades chinesas, quer em Pequim, quer em Cantão, quer em Hong Kong.

E que resposta é que obtiveram?

Obtivemos uma resposta limitada, dizendo que ele se encontra bem e que tem acesso a um advogado.

Era o que estavam à espera?

Nós queremos sempre mais.

A Agência Lusa noticiou que a mãe do jovem tentou contactar o Consulado português em Hong Kong mas não terá tido resposta. Receberam algum pedido de ajuda por parte da família do jovem?

Não. Nem aqui em Macau, nem no nosso Consulado honorário em Hong Kong há registo, quer telefónico, quer presencial da mãe do senhor Kok. Não sei o que é que poderá ter acontecido, mas nem por telefone nem presencial.

A actuação do Consulado e das autoridades do Governo português tem sido criticada por parte de organizações, como a Amnistia Internacional, ou até partidos políticos de Portugal. Dizem que o Consulado tem feito pouco neste caso. Como é que responde?

Respondo da mesma forma que o meu ministro tem respondido: Portugal está a fazer aquilo que, em termos bilaterais, é possível fazer, respeitando as leis e os princípios do nosso parceiro que se chama República Popular da China, com o qual temos uma relação secular, de respeito mútuo e de não interferência em questões que relevam da competência exclusiva das autoridades chinesas. E é isso que está a acontecer. Estamos em diálogo com as autoridades chinesas, fazendo valer a nossa capacidade de intervenção no domínio humanitário, uma vez que é esse aquele que nos é possível desenvolver.