Residente burlado em ‘app’ de encontros homossexuais

Um residente, de 32 anos, empregado de um banco, fez queixa à Polícia Judiciária (PJ) alegando ter sido vítima de uma burla. Segundo as autoridades, a vítima conheceu um homem no dia 3 de Outubro através da aplicação móvel Grindr, que proporciona encontros entre homossexuais, e trocaram números de telefone para manter o contacto. O suspeito declarou que podia prestar serviços sexuais à vítima e combinaram encontrar-se num hotel na zona central de Macau. Porém, exigiu o pagamento de 300 patacas através do serviço MPay como precaução. Posteriormente, acabou por pedir mais 1.500 patacas, desta vez por transferência bancária.

O suspeito continuou a insistir no encontro num hotel mas continuava a pedir mais dinheiro, causando um prejuízo total de 3.800 patacas, já que o encontro acabou por nunca surgir. A vítima decidiu dirigir-se à polícia e fazer participação do caso por suspeita de burla.

Num outro caso revelado pelas autoridades, uma mulher, de 35 anos e residente de Macau mas a morar em Zhongshan, acusou o seu parceiro, residente do continente chinês, de ofensa à integridade física. O casal, que começou a viver em conjunto em 2013, em Zhongshan, e com uma filha de dois anos, veio a Macau para visitar a família, no dia 1 de Outubro. Três dias depois de terem chegado, e após uma discussão, o homem terá agredido a mulher com pontapés, depois de a ter agarrado no pescoço. A vítima acabou por ficar ferida e decidiu pedir ajuda na esquadra da Polícia de Segurança Pública. Segundo as autoridades, o suspeito negou as agressões e confirmou apenas que a empurrou. Exames no hospital, porém, comprovaram marcas no corpo das agressões, segundo as autoridades.

O caso foi entretanto transferido para a Polícia Judiciária por suspeita de ofensa simples à integridade física, e seguiu já para o Ministério Público.

J.C.