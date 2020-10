Polícia detido por suspeita de burla em fichas de jogo no valor de 10 milhões

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um agente do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e a mulher foram detidos por suspeita de burla no valor de 10 milhões de dólares de Hong Kong. O casal prometeu trocar fichas de jogo por dinheiro, mas acabou por gastá-lo numa semana nos casinos. O caso foi denunciado por dois residentes locais que entregaram as fichas de vários jogadores do interior da China aos suspeitos. O CPSP anunciou que vai abrir um processo disciplinar ao agente, que entretanto foi suspenso.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal de residentes de Macau por suspeita do crime de burla de valor consideravelmente elevado na ordem dos 10 milhões de dólares de Hong Kong em fichas de jogo. O caso foi denunciado às autoridades no dia 2 de Outubro por dois homens que alegaram ter entregue 10 fichas de jogo no valor de um milhão de dólares de Hong Kong a um casal, para que fossem trocadas por dinheiro. As alegadas vítimas assumiram que as fichas de jogo pertenciam a jogadores do interior da China e que iam ter lucro de 1% pela intermediação da operação. O casal alegou ter pago 1.080.000 dólares de Hong Kong aos dois intermediários, mas o restante montante não foi devolvido.

“As alegadas vítimas dizem conhecer vários clientes de jogo da China continental por causa da relação de trabalho e que, devido à situação pandémica, não conseguem proceder ao levantamento de fichas de jogo nas salas de jogo VIP. Por isso, vários jogadores da China continental pediram ajuda aos dois homens, residentes de Macau, que iriam cobrar 7% do valor caso conseguissem encontrar uma alternativa às salas de jogo VIP para trocar as fichas por dinheiro”, explicou ontem um porta-voz da Polícia Judiciária em conferência de imprensa.

Através de um amigo em comum, os dois homens conheceram o agente do CPSP que lhes prometeu ajuda “na troca de fichas por numerário”, cobrando 6% do valor total da transacção. “Os dois homens viram uma oportunidade para fazer lucro de 1%, uma vez que o agente das forças de segurança disse-lhes que já tinha trocado fichas de jogo em dinheiro num valor superior a 20 milhões de dólares de Hong Kong. As transacções foram concluídas dentro de uma semana e até 7 de Setembro as vítimas entregaram 10 fichas de um milhão de dólares de Hong Kong cada ao agente, que se comprometeu a devolver a quantia em numerário dentro de dois ou três dias depois”, indicaram as autoridades.

Segundo o depoimento das alegadas vítimas, o suspeito não procedeu ao reembolso do dinheiro, mas assumiu que as fichas de jogo dos clientes do interior da China foram “perdidas nas mesas de jogo pela mulher”. No entanto, os dois homens disseram à PJ que tinham sido reembolsados em 1.080.000 dólares de Hong Kong.

“A 5 de Outubro, a mulher do agente foi detida quando passava pela fronteira das Portas do Cerco. A suspeita disse que não tinha meios para ajudar na troca de fichas em dinheiro. Já a 6 de Outubro, o suspeito foi detido no seu apartamento e levado para as instalações da Polícia Judiciária. Tanto o homem como a mulher recusaram qualquer tipo de cooperação”, referiu o porta-voz da PJ.

Durante o interrogatório, a suspeita negou ter burlado as vítimas em conluio com o marido e afirmou ter usado as fichas para jogar com autorização de uma das vítimas. A mulher acabou por perder mais de oito milhões de dólares de Hong Kong em vários casinos num espaço de uma semana. Mais tarde, a detida disse ter reembolsado dois milhões de dólares de Hong Kong a uma das vítimas e que o marido era responsável pelo reembolso dos valores remanescentes.

Com base nas informações obtidas, a Polícia Judiciária disse que “há fortes indícios de prática de burla”. Os dois suspeitos foram ontem presentes ao Ministério Público, sendo que o homem de 33 anos é agente do CPSP desde 2006.

De acordo com a Polícia Judiciária, as investigações vão prosseguir para determinar onde e quando os suspeitos conseguiram, alegadamente, trocar fichas de jogo por dinheiro.

____________

CPSP vai abrir processo disciplinar ao agente suspenso

Na sequência da detenção do agente das forças de segurança suspeito pelo crime de fraude, o CPSP emitiu um comunicado para frisar que será aberto um processo disciplinar ao polícia detido. “Através de um relatório do Departamento de Investigação da Polícia Judiciária tivemos conhecimento do envolvimento de um agente do Corpo da Polícia de Segurança Pública num caso suspeito de burla. O caso está em investigação, mas violação da lei não deixa de ser preocupante. Por isso, o CPSP irá dar início a um processo disciplinar e tomará medidas preventivas de suspensão contra o referido agente. Reiteramos que trataremos do caso em estrita conformidade com a lei e não toleramos este tipo de situações”, indicou o CPSP em comunicado.