Governo vai retirar participação no CPTTM, revelou Sónia Chan

O Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau vai deixar de ter capitais públicos. A decisão foi tomada pelo Governo e anunciada ontem por Sónia Chan à margem de um evento no Centro Cultural de Macau. Actualmente, o Governo detém 15% das acções da empresa criada em 2001.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, Sónia Chan, revelou ontem que o Governo decidiu alienar todas as acções e capital público que detinha no Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM). De acordo com a antiga secretária para a Administração e Justiça, o Executivo considerou não haver necessidade de investir mais na empresa e decidiu retirar todo o capital investido após uma revisão.

Em declarações à margem da Cerimónia de Entrega dos Prémios para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Sónia Chan explicou que o Governo pretende rever a sua participação em várias empresas públicas e não descartou a possibilidade do encerramento de algumas delas a curto prazo. “Vamos olhar para as companhias com capital público ou de utilidade pública administrativa e analisar as razões pelas quais foram criadas. Nem todas as companhias com capital público têm como objectivo o lucro, mas algumas têm seguramente interesse social, e por isso vamos mantê-las porque são necessárias. No caso de empresas que o Governo considere que não seja vital o financiamento de capital iremos retirar completamente as nossas acções”, começou por dizer Sónia Chan. “Há uma empresa em processo de retirada de acções e de capital público. Temporariamente, o Governo não irá retirar acções de outras companhias com capital público”, acrescentou Sónia Chan, referindo-se ao Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM), um projecto criado em 2001, com participação de 15% do Governo, para o desenvolvimento e promoção de ideias de tecnologias inovadoras, assim como o fornecimento de serviços comerciais a empresas locais em fase de arranque.

Sobre o futuro dos trabalhadores das empresas de capitais públicos, Sónia Chan sublinhou que “algumas empresas que o Governo considere que não têm razão de existir podem ser encerradas e os funcionários transferidos para serviços competentes mais relevantes”.

Em relação ao novo regime jurídico de supervisão de empresas de capital público, Sónia Chan assumiu que é necessário fazer uma revisão porque, actualmente, apenas sociedades de capital aberto em que o Governou ou outras entidades jurídicas públicas detenham, directa ou indirectamente, e cumulativamente, interesses financeiros superiores a 50%, são obrigadas a divulgar todas as informações financeiras às autoridades “Estamos a rever o regime por causa da falta de um regime específico para supervisionar as companhias com capital público. Já estamos a fazer os trabalhos de estudo preliminares. Neste regime, vamos considerar totalmente as inspecções das companhias com ou sem controlo de acções pelo Governo em diferentes níveis. Na verdade, este é um novo regime judiciário específico para supervisionar as companhias com capital público. Agora estamos a fazer os trabalhos preliminares antes da legislação, vamos lançar uma consulta pública e creio que o projecto irá avançar no próximo ano”, indicou Sónia Chan, acrescentando que o projecto de lei pode não estar concluído antes das próximas eleições para a Assembleia Legislativa.

A antiga secretária para a Administração e Justiça considerou que o novo regime jurídico de supervisão de empresas de capital público terá de ter como referência os exemplos internacionais. “De facto, as informações básicas das companhias com capital público, como o número de empregados, aquisições e a finanças, podem ser encontradas actualmente na página oficial do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, mas é necessário que as companhias actualizem pontualmente as informações que faltam. A CTM e a CEM já publicam essas informações. No futuro teremos de ter uma maior distinção tal como a maioria dos países no mundo, em que as companhias com acções e capital inteiramente detido pelo Governo têm tratamento diferente”.

De acordo com Sónia Chan, o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos não encontrou quaisquer irregularidades após a revisão das contas e balanços das empresas de capital público.