Encerramento súbito do World Press Photo justificado com “problemas de gestão interna”

FOTOGRAFIA: Nicolas Asfouri / AFP

Terminou de forma súbita a exposição das fotografias da World Press Photo, que estavam na Casa Garden desde 25 de Setembro. Segundo adiantou ontem a Rádio Macau, o encerramento antecipado na exposição pode estar relacionado com uma série de fotografias dos protestos pró-democracia em Hong Kong. As fotografias premiadas pelo World Press Photo deveriam continuar em exposição na Casa Garden até 18 de Outubro.

Questionada pelo PONTO FINAL, fonte da Casa de Portugal confirmou apenas que a exposição foi encerrada, não avançando com mais detalhes sobre os motivos da decisão. À Rádio Macau, Amélia António, presidente da Casa de Portugal, limitou-se a constatar que a exposição “está encerrada desde o fim-de-semana”. A associação disse apenas que se trataram de “problemas de gestão interna”. A exposição é realizada com o patrocínio do Governo, através da Fundação Macau. A emissora falou com Wu Zhiliang, presidente da Fundação Macau, que afastou qualquer pressão à organização: “Da nossa parte não houve nada”.

As fotografias que, segundo a rádio, poderão estar na origem do encerramento da exposição foram tiradas entre Setembro e Dezembro de 2019 pelo fotógrafo dinamarquês Nicolas Asfouri, para a AFP. A série foi distinguida com o primeiro prémio na categoria de “General News”. A fotografia que abre a série mostra um homem a segurar um poster em Shatin durante os protestos do ano passado. A segunda imagem mostra um grupo de estudantes que participavam numa corrente humana. Depois, aparecem imagens de manifestantes a serem atingidos com canhões de água, um grupo de polícias a correr em direcção aos manifestantes, um agente a imobilizar um dos manifestantes com o joelho, uma mulher que segura um guarda-chuva durante um protesto em Causeway Bay, um homem ferido a ser levado por paramédicos, polícias a deter um jovem em Central, um grupo de homens que são detidos pela polícia e a última foto mostra a polícia a encostar um homem à parede.

Há duas semanas, Amélia António já tinha dito ao PONTO FINAL que em 2021 a Casa de Portugal não iria organizar a exposição do World Press Photo. A presidente da Casa de Portugal indicou, na altura, que a mostra não se iria realizar no próximo ano devido às mudanças na atribuição de apoios financeiros por parte da Fundação Macau.

A.V. com P.A.S.