Coutinho apresenta projecto de Lei Sindical pela oitava vez

José Pereira Coutinho não quer esperar pela proposta do Governo e apresentou ontem, juntamente com Sulu Sou, o seu oitavo projecto de Lei Sindical. Numa conferência de imprensa para fazer o balanço dos trabalhos da anterior sessão legislativa, o deputado reiterou o pedido para que a Assembleia Legislativa abra as portas das reuniões das comissões aos cidadãos e jornalistas.

A dupla José Pereira Coutinho e Sulu Sou entregou ontem, na Assembleia Legislativa (AL), um projecto de Lei Sindical. No caso do presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), esta é a oitava vez que entrega um projecto de Lei Sindical, tendo sido todas recusadas até agora.

O deputado anunciou a iniciativa legislativa ontem, numa conferência de imprensa onde fez um balanço sobre os trabalhos feitos na anterior sessão legislativa e onde levantou o véu sobre as prioridades para a sessão que começa a 16 de Outubro.

“Esperamos que nesta sessão legislativa que se aproxima possamos ter o diploma agendado em plenário e discutido na especialidade para que finalmente tenhamos uma lei sindical em Macau”, indicou Coutinho, justificando que “neste momento, as concessionárias de jogo exploram os trabalhadores através do não pagamento dos subsídios de turno e nocturno”. Além disso, alertou, também a lei laboral terá de ser revista “na sua globalidade” pelo Governo, de modo a “acabar com estes abusos e haver mais justiça em termos do pagamento daquilo que eles merecem”, instou.

À OITAVA VEZ, COUTINHO ESTÁ ESPERANÇOSO

O deputado mostrou-se optimista quanto à eventual aprovação deste projecto por parte do hemiciclo: “Estou esperançoso de que a Lei Sindical possa, à oitava vez – que é um número bastante auspicioso – ser aprovada”. Coutinho frisou que a importância da implementação de uma Lei Sindical em Macau não tem a ver com a altura de crise que se atravessa: “Não existe a questão de estarmos em tempo de vacas gordas ou vacas magras. A questão é que existe uma situação de injustiça e, nas situações de injustiça e nas situações de abuso da posição predominante do empregador, nós não podemos aceitar que o elo mais fraco continue a ser tão fraco”. “Achamos que devemos equilibrar a balança do elo da ligação laboral para que haja um pouco de justiça para que as pessoas possam exprimir aquilo que sentem através de terceiros e não sejam objecto de retaliação ou de estigmas”, justificou.

Recorde-se que o Governo indicou, no início do ano, que iria apresentar uma proposta de Lei Sindical até ao final de 2020, mas Ho Iat Seng recentemente voltou atrás, dizendo que a consulta pública só deverá ser lançada no próximo ano. “Os trabalhadores não podem continuar à espera para deixarem de ser explorados pelos empregadores”, afirmou, acrescentando: “Não vamos esperar, avançamos nós, porque é o dever de um deputado apresentar projectos de lei”.

Questionado sobre o facto de, desta vez, Sulu Sou subscrever o projecto de lei, Coutinho disse ficar “muito contente”. “Sempre foi muito difícil, incluindo com os outros dois democratas, que não são muito disponíveis para assinar ou subscrever os meus projectos de lei. Este jovem por acaso assina tudo”, afirmou, lembrando que têm tido “uma óptima colaboração”.

O PROBLEMA “CRÓNICO” DAS COMISSÕES FECHADAS

Outro dos aspectos a que José Pereira Coutinho vai dar atenção durante a próxima sessão legislativa será a abertura das portas das reuniões das comissões. “Há um problema crónico que é a falta de transparência dos trabalhos das comissões da Assembleia Legislativa de Macau”, apontou o deputado, que tem frequentemente alertado para a questão.

“Os meios de comunicação social, jornalistas e os cidadãos não poderem estar nas reuniões das comissões é absurdo, é inaceitável”, sublinhou o deputado, assinalando: “Nestas reuniões da comissão, muitas vezes estão membros do Governo, e os membros do Governo não gostam e ficam bastante incomodados pelo facto de haver câmaras, jornalistas e cidadãos nas reuniões das comissões”. O deputado pediu que a AL seguisse o exemplo de Hong Kong, onde jornalistas e cidadãos podem assistir às reuniões das comissões no Conselho Legislativo.

Na conferência de imprensa, o presidente da ATFPM disse ainda esperar que a lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor, que está actualmente a ser discutida na especialidade na 1.ª comissão permanente da AL, entre rapidamente em vigor, para que “finalmente possamos ter uma lei que proteja os direitos dos consumidores cá em Macau, que tanta falta faz”. “Outra lei que nós achamos extremamente importante é a lei dos contratos públicos”, apontou o deputado, explicando: “Nós não a temos cá em Macau e é por isso que há um despesismo que está aqui à vista de todos”. Segundo o deputado, foram gastos, nos últimos anos, cerca de 10 mil milhões de patacas em contratos de aquisição de bens e serviços e apenas 8% dos negócios foram divulgados publicamente. Além disso, Coutinho referiu que também faz falta um portal de contratos públicos.

MAIS OITO MIL PATACAS NOS CARTÕES DE CONSUMO, DEFENDE COUTINHO

Coutinho também pediu celeridade relativamente à consulta pública para a alteração à lei do jogo, que vai regular os futuros contratos de concessão dos casinos, e quanto à revisão do diploma sobre os trabalhadores militarizados das forças de segurança.

O deputado ainda comentou a eventualidade de o Governo vir a alterar os moldes da comparticipação pecuniária, dizendo-se contra a medida, defendendo mesmo que “a compensação pecuniária deve ser mantida e deve ser dada a dobrar, incluindo compensação pecuniária referente ao orçamento de 2019”. Coutinho também defendeu que os cartões de consumo electrónico devem ser reforçados com mais oito mil patacas a partir de Janeiro do próximo ano, “para aumentar o consumo interno e ajudar as famílias mais carenciadas”.

Na conferência de imprensa, José Pereira Coutinho aproveitou para apelar a que os residentes façam o recenseamento eleitoral, cujo prazo termina a 31 de Dezembro deste ano. Em 2021, realizam-se eleições para a AL. Questionado sobre se se vai recandidatar, Coutinho disse que “é muito cedo” e que “há que deixar os cidadãos decidir”.