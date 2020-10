Ciência e tecnologia são cruciais para o desenvolvimento económico, diz Lei Wai Nong

FOTOGRAFIA: GCS

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, garantiu ontem que o Governo irá continuar a fazer uma forte aposta na área científica e tecnológica para o desenvolvimento económico de Macau e assinalou o crescimento do ranking das instituições de ensino superior no território. Na “Cerimónia de Entrega dos Prémios para o Desenvolvimento das Ciências e a Tecnologia da RAEM – 2020”, Lei Wai Nong elogiou o trabalho desenvolvido na área científica e tecnológica ao longo dos anos e frisou que a tecnologia de Macau “começou do zero”, tendo progredido passo a passo.

“A posição das instituições de ensino superior, em termos de ranking, continua a melhorar, com resultados de alto nível na investigação científica e tecnológica a emergir constantemente, e o número de jovens talentos extraordinários na área das ciências e da tecnologia a aumentar significativamente, tendo ainda alguns resultados da investigação sido sujeitos, de forma experimental, aos processos de transformação em produtos industriais. Em termos gerais, Macau já dispõe de uma base, de uma plataforma, de uma equipa e de bons resultados”, afirmou o secretário num evento realizado no Centro Cultural de Macau que contou também com a presença do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

Antes da entrega dos prémios, Lei Wai Nong disse que “as ciências e a tecnologia são métodos fundamentais para reforçar a produtividade”, e que o Governo irá continuar “empenhado no aperfeiçoamento do mecanismo destinado à transformação dos resultados da investigação em produtos industriais”, de forma a criar, de forma célere, um modelo de desenvolvimento assente na integração sinérgica “Indústria-Academia–Investigação”, com o intuito de que as ciências e a tecnologia “contribuam mais significativamente na promoção da diversificação adequada da economia, no impulsionamento do crescimento económico, na remodelação da exploração e gestão das empresas e no fomento do seu desenvolvimento a nível qualitativo, entre outras vertentes”.

Para além disso, o secretário para a Economia e Finanças recordou que nas “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau” é sugerida a construção de um centro internacional de inovação científica e tecnológica, tendo como eixo principal o corredor de inovação científica e tecnológica “Guangzhou – Shenzhen – Hong Kong – Macau”.

“Incumbido de uma tarefa importante no estabelecimento deste corredor na Grande Baía, Macau deve, por um lado, desempenhar o papel de motor principal, e, por outro, potenciar o seu papel de irradiação e motivação, o que representa, para Macau, não só uma oportunidade, mas também um desafio. É nosso desejo que os profissionais da área científica e tecnológica de Macau aproveitem as oportunidades, reforçando as vantagens conferidas pelo Estado, de modo a elevar a inovação científica e tecnológica de Macau a um novo patamar e valorizar o papel de suporte da inovação científica e tecnológica na promoção do desenvolvimento sustentado da economia de Macau”.

