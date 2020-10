Semana Dourada foi “semana de lata” para o sector hoteleiro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os hotéis ganharam pouco com o período da Semana Dourada, indicou Rutger Verschuren, ao PONTO FINAL. Segundo o presidente da Associação de Hotéis de Macau, os números oficiais de visitantes são “enganadores”, porque a maioria dos turistas não passou a noite no território. O responsável também se mostrou desconfiado quanto à taxa de reservas de 40% para este período, já que, apesar de terem quartos reservados, grande parte dos hotéis continuam sem hóspedes.

André Vinagre

O sector hoteleiro não sentiu a presença de mais visitantes em Macau. Ao PONTO FINAL, Rutger Verschuren, presidente da Associação de Hotéis de Macau, disse que, para o sector, a Semana Dourada foi uma “semana de lata”. Ainda sem uma taxa de ocupação dos hotéis de Macau durante o período, Rutger Verschuren indicou que há hotéis que registaram uma taxa de ocupação de menos de 10%, mas houve até quem tenha tido uma “boa taxa de ocupação”. Mas, no geral, “ninguém ficou impressionado com os resultados até agora”, disse o responsável.

O presidente da associação do sector hoteleiro recordou os dados oficiais sobre as entradas no território. Foi ontem divulgado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) que, nos cinco dias da Semana Dourada, entraram 98.592 visitantes em Macau, o que representa uma queda de 87,2% comparativamente com o mesmo período do ano passado. Recorde-se que na Semana Dourada de 2019 Macau recebeu 984.996 visitantes.

De acordo com Rutger Verschuren, no primeiro dia da Semana Dourada deste ano, 75% dos visitantes não pernoitaram em Macau, e que nos últimos dias essa média desceu para os 60%. “A estatística tem de ser explicada com muito cuidado”, afirmou, acrescentando que, além de a larga maioria dos turistas não ter passado a noite em Macau, estão também incluídos nas estatísticas os vistos na dependência de familiares, por exemplo.

“É bastante enganador. Vemos que nos primeiros quatro dias houve a entrada de 78 mil pessoas. Agora está nos 98 mil, mas inclui pessoas com vistos de dependência, o que significa que têm família cá, então não ficam num hotel. E as pessoas que vêm só por um dia só vêm para fazer compras, trazem a sua ‘carry on’, compram bolachas, ‘souvenirs’, aproveitam Macau e voltam a casa”, notou o responsável.

Ainda antes da Semana Dourada, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), deu indicação de que a taxa de reservas dos hotéis de cinco estrelas estava acima dos 40%. “Conheço até alguns hotéis que estão com reservas ainda melhor que isso”, comentou Rutger Verschuren, ressalvando: “Mas olhemos para os preços dos quartos, há hotéis desesperados e a ceder os quartos por um par de patacas. Também há hotéis que venderam grandes blocos de quartos a agentes de turismo que agora estão a vender esses quartos por apenas uma centena de patacas”. A percentagem de 40% “é enganadora”, disse.

O presidente da associação continuou: “Há pessoas que ficam gratuitamente [nos hotéis], convidados pelos casinos, os ‘junkets’ reservam quartos, mas as pessoas não ficam lá, então os hotéis baixam os preços de mercado para não ficarem com os quartos vazios, alguns hotéis fizeram acordos com agências de viagens para vender um bloco de quartos a um dado preço mas o agente não consegue vender, então voltam a um preço muito barato ao mercado”. “Há muitos quartos que, apesar de estarem vazios, foram vendidos”, frisou.

Ainda assim, o líder da associação de hotéis diz-se optimista. “Acredito que nenhum de nós quereria que o número de turistas voltasse ao normal, porque seria um problema de saúde pública”, referiu, explicando: “Se houvesse 100 mil visitantes num dia, e ficassem durante a noite, seria maravilhoso, mas, se houvessem casos na comunidade nos dias seguintes isso lançaria o pânico e as fronteiras talvez fechassem de novo”. “É bom que isto seja feito de forma gradual”, afirmou, acrescentando que, também em termos de recursos humanos, “seria difícil, porque alguns dos ‘bluecard’ ainda não voltaram a Macau”.

Rutger Verschuren alertou ainda para o facto de os feriados da Semana Dourada poderem ter afectado a emissão de vistos individuais do interior da China para Macau: “Primeiro foi dito que esses vistos seriam emitidos após sete dias, que seria no início de Outubro; mas depois disseram que não, porque os gabinetes públicos estiveram fechados na China, então os primeiros vistos seriam apenas emitidos a 9 de Outubro, esta sexta-feira”. Assim, “esperamos no final de Outubro poder ver um recomeço em Macau”. “A Semana Dourada foi um bom teste para Macau receber mais turistas e mais trânsito, foi bom, mas os hotéis estão longe daquilo que deveriam estar”, concluiu.