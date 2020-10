PJ deteve suspeito de burla na posse de 800 mil dólares de Hong Kong em notas falsas

Um homem do interior da China foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita dos crimes de passagem de moeda falsa e de burla de valor consideravelmente elevado. As autoridades apreenderam cerca de 800 mil dólares de Hong Kong em notas falsas num quarto de hotel no Cotai. O suspeito de 33 anos foi ontem presente ao Ministério Público. A vítima da burla é um homem do interior da China que tentou trocar 725.600 renmimbis por dólares de Hong Kong para jogar no casino durante a Semana Dourada.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no passado domingo um homem do interior da China, de 33 anos, por suspeita do crime de passagem de moeda falsa e burla de valor consideravelmente elevado. O caso foi denunciado pela vítima, um homem do interior da China com cerca de 30 anos, que tentou trocar 725.600 renmimbis por dólares de Hong Kong para jogar num dos casinos do Cotai durante a Semana Dourada.

De acordo com as informações veiculadas ontem por um porta-voz da PJ, a vítima entrou em Macau no dia 3 de Outubro com o intuito de jogar nos casinos e precisou de trocar renmimbis por dólares de Hong Kong. “Através de um amigo, a vítima contactou com um homem do interior da China que lhe prometeu trocar o dinheiro. Na manhã do dia 4 de Outubro, este intermediário garantiu à vítima que era possível trocar renmimbis por dólares de Hong Kong para jogar no casino. A vítima disse-lhe que precisava de trocar 725.600 renmimbis por dólares de Hong Kong e o suspeito prometeu-lhe 800 mil dólares de Hong Kong em dinheiro pela transacção”, explicou o porta-voz da PJ.

Segundo as informações recolhidas pela PJ, por volta das 16h00 do dia 4 de Outubro, o suspeito entrou no átrio de um hotel no Cotai onde a vítima pernoitou para fazer a transacção. Depois de entrar no quarto da vítima, o suspeito mostrou oito maços com notas de 1000 dólares de Hong Kong, mas “não deixou a vítima tocar no dinheiro enquanto não fosse feita a transferência de 725.600 renmimbis para duas contas bancárias no interior da China”.

Perante as exigências do suspeito, a vítima depositou o montante exigido nas contas indicadas. “O suspeito confirmou a transferência e entregou as notas de dólares de Hong Kong à vítima. Quando a vítima contou o dinheiro apercebeu-se que as notas eram falsas e chamou a polícia depois de interceptar o suspeito”, referiu o porta-voz da PJ.

Quando um agente do CPSP chegou ao quarto da vítima verificou tratar-se de um caso da competência da Polícia Judiciária e comunicou o incidente. Durante a investigação, os agentes da PJ recorreram ao sistema de videovigilância do hotel e identificaram mais dois homens envolvidos no esquema de burla.

“Uma hora antes do suspeito entrar no quarto da vítima no hotel, a PJ identificou dois homens no átrio do hotel envolvidos no esquema. Um dos homens é conterrâneo do detido enquanto o outro foi quem entregou o dinheiro falso ao suspeito para a transacção no quarto do hotel. A entrega das notas falsas foi feita por um dos suspeitos numa das casas de banho do hotel antes da burla. Após a detenção, o suspeito de 33 anos confessou o crime e assumiu que os outros dois suspeitos deram-lhe indicações para ficar no átrio do hotel sozinho para fazer a transacção. Os outros dois suspeitos continuam em fuga”, indicaram as autoridades.

Durante o interrogatório, o suspeito garantiu que não sabia que as notas eram falsas e revelou que no total só havia 763 notas de mil dólares de Hong Kong. As provas foram confiscadas pela Polícia Judiciária que abriu uma investigação para saber a proveniência deste dinheiro.

O suspeito revelou ainda que poderia ganhar um salário diário de 500 renmimbis caso tivesse tido sucesso com este tipo trabalho, e assegurou que esta foi a primeira vez que se envolveu neste tipo de transacções depois de receber uma proposta do seu conterrâneo, um dos suspeitos no caso. “O suspeito foi detido a 4 de Outubro e presente hoje [ontem] ao Ministério Público. Os restantes suspeitos continuam em fuga e não temos ainda informações sobre as respectivas identidades”, disse o porta-voz da PJ.

Segundo o Artigo 255.º do Código Penal, quem, por qualquer modo, incluindo a exposição à venda, passar ou puser em circulação, como legítima ou intacta, moeda falsa ou falsificada, é punido com pena de prisão até cinco anos. Para o crime de burla de valor consideravelmente elevado, o Código Penal prevê uma pena de prisão de 2 a 10 anos.