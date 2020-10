Mais de 2.600 pessoas foram contratadas com o apoio da DSAL

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Entre o início de Fevereiro e 18 de Setembro, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) encaminhou 13.302 pessoas para entrevistas de emprego. Do total, 2.609 pessoas foram contratadas, fez saber o organismo do Governo.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) divulgou ontem uma nota oficial dando conta de que o seu serviço de “emparelhamento profissional especializado” resultou num total de 13.302 entrevistas de emprego, entre Fevereiro e 18 de Setembro. Destas entrevistas, 2.609 pessoas foram contratadas com sucesso, nota a DSAL.

Os serviços da DSAL realizaram um total de 25 sessões de emparelhamento profissional destinadas aos trabalhadores de diferentes sectores. Houve sessões especializadas para os trabalhadores da manutenção de instalações e para trabalhadores da construção, por exemplo.

No comunicado, a DSAL diz ainda estar “muito atenta à dificuldade de emprego dos recém-graduados do ensino superior” e, por isso, entre 29 e 30 de Agosto foi organizada a “Feira do Emprego para Jovens’2020” que contou com a participação de mais de 4.200 pessoas e recolheu mais de 3.300 currículos. No total, 61 pessoas foram preliminarmente contratadas nesta feira de emprego. “A DSAL encoraja os jovens a aprenderem técnicas profissionais e a ajustarem a sua mentalidade, adaptando-se às necessidades do mercado de trabalho”, sugere a DSAL.

Os serviços laborais recordam também que, em Junho, foi lançado o “Plano de experiência no local de trabalho”, que contou com a participação de 1.350 pessoas. Segundo os dados da DSAL, até 18 de Setembro, um total de 722 pessoas já tinham estágio garantido ou já tinham sido contratadas.

A DSAL destaca ainda o “plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade” e o “plano de formação subsidiada orientada para o aumento das competências técnicas”. Ambos os planos são destinados aos desempregados, aos recém-graduados do ensino superior, aos trabalhadores no activo e aos profissionais liberais e têm como objectivo “aumentar as suas capacidades profissionais e simultaneamente atenuar a pressão, em termos financeiros, através da concessão de subsídios”. A primeira ronda dos cursos do “plano de formação subsidiada orientada para o aumento das competências técnicas” teve inscrições abertas entre 7 e 11 de Setembro, com um total de 2.570 vagas em 78 cursos. Um total de 624 pessoas foram aprovadas na apreciação da candidatura, envolvendo 202 empresas e 191 profissionais liberais, contabiliza a DSAL.

Já as inscrições para a primeira ronda dos cursos do “plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade” foram abertas entre 14 e 18 de Setembro, tendo as entidades organizadoras proporcionado um total de 23 cursos com 818 vagas, que abrangem as áreas da construção civil e manutenção de instalações, serviços de cuidados pessoais, vendas a retalho, indústrias e comércio, hotelaria e restauração. Os dois planos serão lançados mensalmente, prevendo-se que as inscrições abrirão novamente entre 7 e 13 de Outubro e entre 15 e 21 de Outubro.

Na primeira fase do plano de formação subsidiada, os cursos já foram concluídos e contaram com a participação de 1.721 cidadãos, tendo 1.550 concluído o curso. Depois de concluído o curso, 567 foram contratados pelas empresas.

A DSAL nota ainda que, face ao ano passado, houve uma diminuição de 182.711 trabalhadores não-residentes no território e reitera que a prioridade no acesso ao emprego é para os residentes de Macau.