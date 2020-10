IPIM organizou acções de formação para 200 profissionais da área das convenções e exposições

FOTOGRAFIA: IPIM

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) organizou três acções de formação online na área das convenções e exposições, tendo atraído a participação de 200 pessoas, indicou o organismo num comunicado divulgado ontem. O objectivo era “aumentar a competitividade do sector convenções e exposições de Macau e estar a par das novas tendências de desenvolvimento”.

As acções de formação online tiveram lugar nos dias 25 de Agosto, 2 e 16 de Setembro e tiveram como tema “Novas tendências nos eventos de negócios – eventos integrados”, “Aplicação da inteligência artificial nos eventos de negócios” e “Planeamento de gestão de crise”, respectivamente. Para as acções, foram convidados profissionais do sector de convenções e exposições provenientes do interior da China, Austrália, Singapura e das regiões de Hong Kong e de Macau. As iniciativas também contaram com a presença de Lau Wai Meng, presidente do IPIM, e de Mike Williams, consultor de Convenções e Exposições do organismo.

Na acção de formação que teve como tema “Novas tendências em convenções e exposições – eventos integrados”, os oradores falaram do conceito de “eventos integrados”, para que os participantes online e offline possam ter a mesma experiência nos eventos de convenções e exposições mediante a utilização da tecnologia, permitindo aos participantes estabelecerem uma relação interactiva num cenário novo. “Os participantes concordaram que os eventos integrados são a direcção futura de desenvolvimento do sector de convenções e exposições, e consideraram também que o conteúdo e o tema dos eventos continuam a ser os valores nucleares”, lê-se no comunicado do IPIM.

Os oradores da sessão sobre “Aplicação da inteligência artificial no sector de convenções e exposições” consideraram que a inteligência artificial pode prever precisamente as preferências de um determinado grupo de participantes de convenções e exposições e definir um plano de promoção e marketing de acordo com o comportamento deles, de modo a reduzir custos e aumentar a eficiência.

Por fim, os intervenientes do tema “Gestão de crise nos eventos de convenções e exposições” sugeriram que é necessário definir um plano de contingência para responder às situações específicas ocorridas eventualmente nos eventos, bem como manter uma comunicação entre as entidades do evento.