Governo admite revisão da lei de supressão de barreiras arquitectónicas depois de 2025

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Si Ka Lon, o Instituto de Acção Social garantiu que a lei de supressão de barreiras arquitectónicas poderá ser alterada para abranger as empresas privadas. De acordo com Hon Wai, o estudo da viabilidade sobre a obrigatoriedade dos critérios das normas de supressão de barreiras arquitectónicas em todas as obras só deverá ocorrer depois de 2025.

O presidente do Instituto de Acção Social, Hon Wai, assegurou que o Governo está empenhado na coordenação e execução dos “diversos trabalhos inerentes às acessibilidades” bem como à “revisão e acompanhamento” dos trabalhos visando a criação de um ambiente sem barreiras em Macau. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Si Ka Lon, Hon Wai admitiu que a actual lei de supressão de barreiras arquitectónicas poderá ser alterada depois de 2025, e que o IAS “está a estudar a viabilidade sobre a criação de um regime de coordenação da acessibilidade e do respectivo complemento”.

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo a 28 de Agosto, o deputado Si Ka Lon assinalou que a actual lei de supressão de barreiras arquitectónicas que regula as instalações sem barreiras “entrou em vigor há mais de 30 anos” e que os “trabalhos de revisão da lei ainda não tiveram início”. Si Ka Lon recordou que o Governo implementou, em 2017, as “Normas arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM”, mas que “ainda não foram generalizadas às obras privadas”.

“Em 2017, o Governo implementou as ‘Normas arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM’ com o objectivo de promover as instalações sem barreiras através da realização de testes e avaliação das obras. As referidas normas também estipulam que as associações são convidadas a proceder à avaliação das instalações sem barreiras dos estabelecimentos comerciais. Face ao exposto, quais são os efeitos que os referidos testes e avaliação vão produzir em relação aos estabelecimentos comerciais? Será possível atingir o objectivo de criar um ambiente livre de barreiras, por iniciativa das empresas?”, questionou o parlamentar.

Na resposta às dúvidas de Si Ka Lon, o presidente do IAS referiu que desde 2018, no âmbito da aplicação das normas, foi abrangida “a construção das novas obras públicas e subsidiadas dos departamentos do Governo da RAEM” e que os departamentos têm vindo a seguir os critérios contidos nas normas. “Em simultâneo, todos os serviços públicos têm vindo a verificar e a melhorar as condições de acessibilidade dos existentes locais de atendimento e instalações, conforme os critérios das normas”.

Apesar de reconhecer que “a execução das normas não é uma medida obrigatória” para as empresas privadas, Hon Wai garantiu que nos trabalhos do planeamento de longo prazo, a desenvolver durante os anos de 2021 a 2025, o Governo “irá proceder ao balanço da experiência obtida a partir da implementação das normas, bem como estudar a viabilidade sobre a obrigatoriedade da aplicação dos critérios das normas na concepção e na execução de todas as obras da RAEM, através da alteração da lei, da legislação ou de outras formas”.

Em relação à manutenção e construção das instalações sem barreiras, Si Ka Lon quis saber também que medidas serão implementas pelo Governo. Na resposta, Hon Wai disse que o IAS está a “estudar a viabilidade sobre a criação de um regime de coordenação da acessibilidade e do respectivo complemento” e que pretende, através da colocação de pessoal especializado com melhor conhecimento de acessibilidade nos departamentos, “aperfeiçoar da melhor forma o ambiente livre de barreiras nos departamentos ajudando os visitantes com deficiência a utilizarem os respectivos equipamentos, bem como a sua consulta”.

Para além disso, o IAS irá proporcionar a respectiva formação destinada aos trabalhadores de departamentos, por forma a “criar condições em prol da implementação posterior do regime”.