Consulta pública sobre proibição de venda de álcool a menores começou ontem

Entrou ontem em consulta pública o “Regime de prevenção e controlo do consumo de bebidas alcoólicas por menores”, que tem como objectivo proibir a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. O regime prevê também a proibição da venda de bebidas alcoólicas em máquinas automáticas, unidades de saúde e escolas.

Na nota divulgada ontem pelos Serviços de Saúde, as autoridades assinalam que “o consumo nocivo de álcool pode levar a acidentes, violência e causar várias doenças”, e cita dados da Organização Mundial da Saúde que indicam que cerca de 5% da carga global de mortes e doenças é causada por consumo nocivo de álcool.

“O consumo de álcool por menores não só tem impactos graves para a saúde dos próprios menores, mas também é um factor significativo para o consumo nocivo de álcool depois de atingir a maioridade, portanto, a limitação de consumo de álcool junto dos menores é de enorme importância para o controlo de consumo nocivo de álcool em toda a sociedade”, justificam os Serviços de Saúde. Assim, “reduzir a exposição e o consumo de bebidas alcoólicas por menores é a principal medida de prevenção e controlo do consumo nocivo de álcool de vários países e regiões”.

Além disso, a OMS recomenda que “todos os países e regiões, através de políticas e estratégia de venda e de fornecimento de álcool, políticas de preços e políticas e contramedidas por condução após consumo de álcool, reduzam as consequências negativas do consumo de álcool e embriaguez por meio do governo, instituições médicas e acções comunitárias para atingir o objectivo de prevenir e controlar o consumo nocivo de álcool”, indicaram os Serviços de Saúde. O projecto de lei a ser elaborado pelo Governo entrou na fase de consulta pública ontem e vai manter-se até ao dia 4 de Dezembro.