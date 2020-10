Associação defende manutenção de apoios pecuniários e insta Governo a reduzir o número de TNR

O grupo presidido por Cloee Chao, a Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo, solicitou ao Governo que mantenha a comparticipação pecuniária aos residentes pois esta medida pode ajudar a melhorar a subsistência de muitos trabalhadores locais devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus na economia local. Cloee Chao afirma ainda que o desemprego continua a aumentar, reduzindo a qualidade de vida das famílias locais, e insta o Governo a reduzir o número de trabalhadores não-residentes para dar prioridade aos empregos dos residentes locais.

Cloee Chao, presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo, submeteu ontem, juntamente com outros membros da associação, uma petição dirigida ao Chefe do Executivo onde solicita que o Governo mantenha as rondas de apoio ao consumo. Cloee Chao alertou para a existência de comentários infundados na comunidade que dão conta que a população em geral está a “apoiar fortemente” a abolição do sistema de apoio pecuniário do próximo ano, e garantiu, por outro lado, que tem recebido muito ‘feedback’ de trabalhadores locais que concordam que o apoio do Governo deve manter-se, sobretudo tendo em conta as actuais condições epidémicas que têm afectado a economia, para além do aumento da taxa de desemprego.

A presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo acrescentou também que o rendimento familiar das camadas mais desfavorecidas tem sido afectado em diferentes graus durante a crise pandémica. Desta forma, a Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo continua a defender a posição de o Governo continuar os apoios pecuniários no próximo ano, juntamente com um regime de subsídios atribuídos pelo Executivo para os consumidores para continuar a impulsionar o consumo interno e revitalizar a economia de Macau a um nível “saudável”.

Por outro lado, a associação apelou também ao Governo para reduzir o número de trabalhadores não-residentes e a invistir na mão-de-obra local. Cloee Chao relembra que no passado, “quando a economia estava em plena expansão”, o Governo deu luz verde à importação de trabalhadores não-residentes para Macau, o que, segundo a presidente da associação, resultou na perda do poder de negociação dos trabalhadores locais no mercado laboral. Cloee Chao acrescenta ainda que em tempos de recessão económica surgiram casos de despedimento de trabalhadores locais por empresas de vários sectores e com vários pretextos. “Segundo o nosso entendimento, os trabalhadores não-residentes ainda continuam a ser empregados a tempo inteiro devido à forma como os seus contratos são concebidos, enquanto que os locais são empregados apenas como ajudantes ou em contratos temporários, numa base quase precária, e acabam por ser os primeiros a ser despedidos, sem qualquer compensação”, alertou Cloee Chao.

Por último, a presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo mostrou-se esperançada que o Executivo proteja as oportunidades de emprego e os direitos dos residentes locais.