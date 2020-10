Sulu Sou exige mais rigor na supervisão de subsídios atribuídos ao ensino privado

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O vice-presidente da Associação Novo Macau pediu a revisão do sistema de controlo e supervisão dos subsídios atribuídos às escolas privadas, na sequência de um caso de burla à DSEJ superior a 20 milhões de patacas. Numa interpelação escrita enviada hoje ao Executivo, Sulu Sou criticou a falta de funcionários na auditoria das contas apresentadas pelas escolas subsidiadas e questionou o Governo sobre a implementação de mecanismos para o combate de “erros, omissões ou mesmo ilegalidades”.

O deputado Sulu Sou considerou que o Governo deve implementar reformas urgentes no mecanismo de controlo dos subsídios atribuídos às escolas privadas e apontou críticas à falta de funcionários no processo de auditoria das contas apresentas pelas instituições de ensino subsidiadas. O parlamentar recordou que o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) publicou um relatório com elementos “desconcertantes” em 2015 sobre a falta de rigor no controlo dos subsídios no ensino privado, e exigiu uma revisão do sistema de controlo e supervisão dos subsídios atribuídos às escolas privadas na sequência do caso de burla à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) por valores superiores a 20 milhões de patacas.

“O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) publicou um relatório sobre o controlo da assistência financeira às escolas privadas em 2015, que revelou vários fenómenos desconcertantes, tais como a falta de documentos comprovativos nos relatórios de financiamento, facturação pouco rigorosa e cobrança de taxas ilegais por parte das escolas conectadas à Internet, assim como utilização ineficaz da responsabilidade sancionatória das autoridades e delimitação pouco clara de poderes e responsabilidades entre a direcção do Fundo de Desenvolvimento Educativo e os membros do comité de financiamento”, assinalou Sulu Sou numa interpelação escrita enviada ao Executivo, acrescentando que, nessa altura, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude prometeu adoptar uma série de medidas para reforçar o controlo e a supervisão dos subsídios.

Cinco anos depois da publicação do relatório do CCAC, a Polícia Judiciária deteve três suspeitos de burla à DSEJ na ordem dos 20 milhões de patacas, nomeadamente a antiga vice-directora de uma escola privada que terá falsificado documentos no processo de requisição de subsídios para obras e projectos que nunca saíram do papel. “Gostaria de perguntar às autoridades porque é que ainda há casos de dirigentes de escolas privadas suspeitos de fraude no financiamento da educação após a divulgação do relatório da CCAC de 2015. Quero também saber se há algum funcionário que tenha sido negligente nestas matérias ou que tenha sido responsabilizado pela inacção perante as suas responsabilidades e deveres?”, questionou Sulu Sou.

De acordo com o vice-presidente da Associação Novo Macau, a maior parte das escolas privadas aderiram à rede escolar de ensino gratuito e, ao mesmo tempo, candidataram-se a vários subsídios do “Plano de Desenvolvimento das Escolas” ao abrigo do Fundo de Desenvolvimento Educativo. Para Sulu Sou, o número de funcionários responsáveis pela auditoria das escolas em processo de candidatura aos subsídios é insuficiente. No documento enviado ao Executivo, o deputado pró-democracia questionou o Governo sobre que medidas serão implementadas para evitar mais situações de fraude no sistema de subsídios escolares. “A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude tem apenas sete funcionários responsáveis pela auditoria das contas apresentadas por todas as escolas e instituições educativas subsidiadas pelo Governo em Macau. Para além disso há apenas 14 funcionários responsáveis pela auditoria de mais de 1000 projectos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Educativo (FDE). Como pode o Governo convencer o público de que, com mão-de-obra tão reduzida, é possível controlar e monitorizar todas as contas e projectos financiados de forma a não haver erros, omissões ou mesmo ilegalidades? Quais os processos e objectivos das autoridades para o recrutamento de auditores profissionais e quando pensa o Governo implementar o monitoramento electrónico?”, escreveu Sulu Sou.

Mecanismos a necessitar de revisão

Na interpelação escrita, o deputado assinalou também que os mecanismos de subsídios do Fundo de Desenvolvimento Educativo foram implementados há mais de 13 anos, e que as despesas aumentaram significativamente, mas o Governo “ainda usa um formato de contabilidade para as instituições de ensino privado sem fins lucrativos aprovado por Lei há 27 anos”.

“Para além disso, um despacho do Chefe do Executivo sobre a concessão dos subsídios do Fundo de Desenvolvimento Educativo em 2008 não exigia que as escolas beneficiadas divulgassem contas, relatórios e documentos relevantes. Gostaria de saber quando é que o Governo prevê concluir a actualização dos regulamentos sobre o sistema de contabilidade das escolas privadas. Irá o Governo rever atempadamente as regras de pagamento do Fundo de Desenvolvimento Educativo, de modo que a supervisão do financiamento da educação seja mais transparente, precisa, eficaz e acompanhe o ritmo dos tempos para tapar o ‘buraco negro do financiamento da educação’?”, concluiu o deputado.

Na passada semana, a Polícia Judiciária deu conta de um caso suspeito de burla praticada por ex-responsáveis de uma escola particular, em que terão sido obtidos, por meios fraudulentos, subsídios do Fundo de Desenvolvimento Educativo (FDE) no valor de 20.384.500 patacas.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, afirmou na quarta-feira que as irregularidades foram detectadas pela DSEJ e que o caso foi depois “comunicado de imediato às entidades judiciais para o devido acompanhamento”. A governante acrescentou ter dado instruções à DSEJ para proceder à verificação de todos os apoios financeiros efetuados nos últimos cinco anos e a entregar o respetivo relatório no prazo de três meses.

Já a DSEJ anunciou em comunicado que a escola privada devolveu a totalidade dos 20 milhões de patacas relativos ao apoio financeiro dos projectos não realizado e não executados. “Tanto a escola, como a entidade titular da escola e a DSEJ cooperaram, plenamente, com a Polícia Judiciária, no seu trabalho de investigação e recolha de provas, num esforço conjunto de combate ao respectivo acto ilegal, tendo a entidade titular da escola, de acordo com as exigências da DSEJ, reembolsado, na totalidade, o valor do apoio financeiro aos projectos não realizados e não executados de acordo com o disposto, num total de mais de 20 milhões de patacas”, pode ler-se no comunicado da DSEJ.