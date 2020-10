Presença de pilotos estrangeiros no GP de Macau está em risco devido a quarentena obrigatória

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A vice-presidente do Instituto do Desporto (ID), Lam Lin Kio, revelou ontem, em conferência de imprensa, que grande parte dos pilotos estrangeiros mudou de ideias em relação à participação no Grande Prémio de Macau devido à obrigatoriedade de quarentena de 14 dias. A representante do ID assumiu também que esta mudança de posição dos pilotos estrangeiros irá obrigar a organização do Grande Prémio de Macau a “ajustes” antes de meados de Outubro.

“O Grande Prémio de Macau não é apenas um evento, mas uma actividade que lida com o impulso da economia de Macau com todos os apoios e reconhecimento das associações internacionais e pilotos. É um evento muito emblemático de Macau e desde o início que contactámos de forma estreita com os pilotos de nacionalidade estrangeira que manifestaram vontade de participar na prova seguindo as medidas implementadas pelos Serviços de Saúde. No entanto, com a chegada do evento, os pilotos acabaram por mudar de posição devido à obrigatoriedade dos 14 dias de quarentena e vai haver uma mudança significativa no número de pilotos estrangeiros este ano”, começou por explicar Lam Lin Kio na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

De acordo com a vice-presidente do ID, a Comissão do Grande Prémio vai fazer um levantamento do plano para que “antes de meados de Outubro fechar os ajustes”. “Estamos a dialogar com os pilotos estrangeiros para sabermos se eles vão participar ou não. Alguns estão a pensar se querem participar por causa da quarentena obrigatória de 14 dias. Estamos a finalizar o plano e pretendemos concretizar todos os trabalhos antes de meados de Outubro”, frisou Lam Lin Kio.

Em relação à realização das provas de motos no GP de Macau, Lam Lin Kio admitiu que os regulamentos estipulam um número mínimo de participações. “De acordo com o regulamento, para cada corrida temos um número máximo e um número mínimo de participações. Em relação à prova de motos, vamos ver quantos pilotos aceitam vir a Macau”, indicou a representante do ID.

Apesar das alterações previstas pelo ID devido à eventual ausência de pilotos estrangeiros no GP de Macau, Lam Lin Kio acredita numa “edição muito atraente”. “Neste momento temos uma situação estável e estamos a organizar outros eventos. Com a organização do Grande Prémio acreditamos que conseguimos concretizá-lo com todas as medidas de prevenção. Sabemos que este ano vai sofrer grandes alterações, mas com o apoio e os trabalhos acredito numa edição muito atraente”, referiu a vice-presidente do Instituto do Desporto.