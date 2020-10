Governo garante que recuperação do terreno da Fábrica de Panchões Iec Long estará concluída este ano

FOTOGRAFIA: CLÁUDIA ARANDA

Na resposta a uma interpelação escrita apresentada pela deputada Ella Lei, Chan Pou Ha, directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), adiantou que a recuperação das parcelas do terreno da antiga Fábrica de Panchões Iec Long deverá estar concluída até ao final deste ano.

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) indicou, em resposta à deputada Ella Lei, que o processo de recuperação das parcelas do terreno da antiga Fábrica de Panchões Iec Long deverá estar concluído até ao final deste ano. No início de 2019, o Governo deu por concluído o processo de despejo do terreno da antiga fábrica, estando agora em curso a fase seguinte do processo, recordou Chan Pou Ha, directora da DSSOPT, numa resposta datada de 16 de Setembro.

Na interpelação escrita apresentada por Ella Lei, a deputada falava sobre a baixa taxa de reaproveitamento de terrenos recuperados pelo Executivo, lembrando que “a recuperação de terrenos permite criar condições indispensáveis para o desenvolvimento geral de Macau”.

O terreno da Fábrica de Panchões Iec Long foi, então, alvo de uma acção de despejo em Janeiro de 2019 para desocupar e recuperar aquele lote, localizado na Taipa, cuja caducidade da concessão havia sido anteriormente declarada. Este espaço chegou a ser alvo de uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) por ter estado no centro de uma permuta de terrenos entre o Governo e a Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía de Nossa Senhora da Esperança. Em Julho de 2016, o CCAC declarou a anulação desta permuta, por ter concluído que o Executivo cedeu terrenos para receber outros que, veio-se a saber, já lhe pertenciam.

Agora falta reaproveitar o terreno. “Para evitar que os terrenos recuperados fiquem abandonados por longos períodos de tempo, o Governo já tem algum trabalho ou plano realizado para a utilização desses terrenos?”, questionou a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM). Na resposta, a DSSOPT recupera o que foi dito pelo organismo em Julho deste ano: “O Governo já sublinhou, várias vezes, que irá assegurar a gestão e o aproveitamento prudente dos terrenos”. Além disso, Chan Pou Ha apontou ainda para o Plano Director, que está em consulta pública, lembrando que “foi proposto que os solos sejam definidos em oito categorias, tendo em conta o seu uso e aproveitamento, no sentido de assegurar, sob a égide dos princípios de compatibilidade e de utilização mista, o seu máximo aproveitamento”.

Por fim, Ella Lei perguntou qual o ponto de situação relativamente à avaliação do património cultural da antiga fábrica de panchões. A DSSOPT recordou que o Instituto Cultural (IC) já referiu que a fábrica Iec Long “é a maior e mais bem conservada fábrica de panchões existente em Macau, possuindo um certo valor histórico e cultural, pelo que o IC tem sempre dado muita atenção à sua situação”.

Além disso, a DSSOPT recordou que, como já tinha sido indicado há um mês pelo IC, o Governo está a proceder à análise da viabilidade e à concepção preliminar sobre a abertura ao público do espaço a título provisório. Segundo a DSSOPT, já foram solicitados pareceres aos serviços competentes na área da ambiental, de ecologia e de arborização.

Como já tinha sido anunciado pelo Executivo, a DSSOPT reitera que “o Governo espera poder, no futuro, quando houver condições para tal, aproveitar o espaço privilegiado e com ambiente natural da Fábrica de Panchões Iec Long para a construção de um espaço aberto de relevante importância interligado com os recursos turísticos da Vila da Taipa”.