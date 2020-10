Casinos instalaram oito postos de recolha de amostras para testes de ácido nucleico durante Semana Dourada

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os Serviços de Saúde garantiram que os oito postos de recolha de amostras para testes de ácido nucleico instalados em vários casinos de Macau durante a Semana Dourada seguiram todos os critérios exigidos pelas autoridades. As análises laboratoriais das amostras são feitas pela empresa Kuok Kim e custam 150 patacas aos clientes dos casinos. As autoridades admitiram também que não cobraram nenhum valor pelas operações de inspecção aos postos de recolha.

Eduardo Santiago

O médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário, Alvis Lo Iek Long, revelou que foram instalados oito postos de recolha de amostras para testes de ácido nucleico em vários casinos de Macau durante a Semana Dourada, e assumiu que os Serviços de Saúde tiveram apenas um “papel de controlo e fiscalização” na implementação destes locais de recolha de amostras que surgiram na sequência de uma parceria entre as concessionárias e a empresa chinesa.

“Várias concessionárias pediram a instalação de postos de recolha de amostra para testes de ácido nucleico. No total são oito postos onde é feita a recolha de amostra para realizar o teste, não é um laboratório. Após a recolha da amostra, o teste de ácido nucleico é feito em laboratório pela empresa Kuok Kim”, começou por dizer Alvis Lo Iek Long em conferência de imprensa.

Questionado sobre a razão pela qual os Serviços de Saúde não anunciaram anteriormente esta medida, Alvis Lo Iek Long explicou que a iniciativa partiu de uma parceria entre as concessionárias e uma empresa privada, e que o Governo assumiu apenas o papel de controlo e fiscalização. “Estes postos de testes de ácido nucleico é uma parceria entre as concessionárias e a empresa Kuok Kim. Entendemos que as instituições e as empresas queiram instalar nas suas instalações mecanismos que facilitem os seus clientes. Os Serviços de Saúde assumiram o papel de controlo e fiscalização pois verificámos se as condições de recolha de amostras eram as mais favoráveis. Sobre a razão pela qual decidiram instalar estes postos só a Kuok Kim e as concessionárias podem responder sobre o motivo”, referiu o representante dos Serviços de Saúde.

Sem adiantar quantos testes foram realizados a partir destes postos instalados nos casinos, Alvis Lo Iek Long também não soube precisar quando é que as recolhas começaram a ser feitas. “São oito postos, não tenho a certeza de quando é que cada um começou a fazer a recolha das amostras, mas temos o dia 1 de Outubro como referência à Semana Dourada. A responsabilidade do Governo é prevenir e proteger toda a população de forma a assegurar que todos consigam realizar os testes”, defendeu Alvis Lo Iek Long.

Em relação ao preço, o médico referiu que os testes de ácido nucleico nos casinos custam 150 patacas e que o resultado da análise pode ser carregado no código de saúde de Macau. “Quanto ao carregamento do resultado no nosso código de saúde, se o resultado for viável pode ser carregado. Quanto às instituições privadas que fazem este tipo de teste creio que a razão é para facilitar a vida aos seus clientes. A Kuok Kim é uma empresa reconhecida que tem feito bons testes para o Governo. Estes testes são realizados devido às necessidades do mercado, da procura e da oferta. Não é por motivo de lucros. Fizemos a monitorização”, indicou o médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário.

“Os testes de ácido nucleico da Kuok Kim vão ser integrados no nosso código de saúde. Tivemos de ponderar se estes resultados eram confiáveis e se correspondiam aos nossos padrões”, acrescentou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença.

Ao contrário do que tinha sido veiculado recentemente, a capacidade diária de Macau para realizar testes de ácido nucleico passou para 29 mil. “Sobre a capacidade dos testes de ácido nucleico são 29 mil testes diários nos postos disponibilizados pelo Governo e creio que é um número suficiente para as necessidades da população. Admitimos a possibilidade de haver alterações nos horários, mas, por enquanto, os 29 mil testes diários são satisfatórios para as necessidades da população”, afirmou Alvis Lo Iek Long.

Ainda sobre a fiscalização destes oito postos de recolha de amostras, os Serviços de Saúde admitiram que não cobraram qualquer valor pelas operações de inspecção. “Temos um regime de licenciamento e o regime está sob alçada dos Serviços de Saúde. Nós emitimos licenças para farmácias, clínicas e outras instalações de saúde. Quando os proprietários tiverem estas licenças podem operar. Todos os portadores de alvarás têm de pagar um imposto, mas para cada uma destas licenças [postos de recolha] nada foi cobrado”, indicou Leong Iek Hou.

A partir desta semana, as conferências de imprensa de actualização do novo tipo de coronavírus passam a realizar-se apenas às segundas-feiras, indicaram os representantes dos Serviços de Saúde.