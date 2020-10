Bazar solidário da Caritas realiza-se entre 7 e 8 de Novembro, com menos ‘stands’ e sem metas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O 51.º Bazar Solidário da Caritas vai acontecer no fim-de-semana de 7 e 8 de Novembro, junto ao lago Nam Van, como é habitual. Este ano, o evento tem como tema “imergir da escuridão, abraçando o amor”. Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, explicou que, por se tratar de um ano atípico, não há estimativas de quanto é que a instituição poderá angariar com o evento.

Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, anunciou ontem que o Bazar Solidário vai acontecer no fim-de-semana de 7 e 8 de Novembro, no Centro Nautico Nam Van e no espaço Anim’Arte Nam Van. Ainda sob a sombra da pandemia, a organização não estabeleceu metas quanto ao número de visitantes nem ao valor a ser angariado durante os dois dias.

Este ano, o bazar vai ter 85 ‘stands’ no total, menos cinco do que no ano passado. Em 2019, a Caritas conseguiu angariar cerca de oito milhões de patacas neste bazar. Este ano, Paul Pun não se quis comprometer com nenhum valor em concreto, e referiu: “De certeza que não vamos ter tanto, porque temos menos stands, mas o nosso trabalho não se foca apenas nestes dois dias, é feito durante muito tempo”.

“Se fizermos bem o nosso trabalho, as pessoas vão apoiar o nosso trabalho, não interessa que nos dêem dinheiro ou não, é importante que eles apoiem a sociedade e que apoiem diferentes causas”, acrescentou o secretário-geral da instituição. O valor angariado servirá para a Caritas continuar a dar apoio às famílias mais vulneráveis, aos mais velhos, mais carenciados, para renovar alguns dos serviços e para fazer face às despesas relativas ao combate à pandemia.

Paul Pun também não quis dar um número possível de visitantes deste ano. “No ano passado tivemos cerca de 50 mil visitas, este ano achamos que pode ser menos, mas eu acredito que pode até ser mais. A razão é que esta é uma oportunidade muito especial e as pessoas querem mostrar o seu apoio às iniciativas pela comunidade”, afirmou na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa.

O tema para este ano é “imergir da escuridão, abraçando o amor”. No dia 7 de Novembro, o bazar estará aberto das 14 horas às 23. Pelo meio, às 16h30, realiza-se a cerimónia de abertura do Bazar Solidário. Já no domingo, dia 8, o espaço abre às 11h30 e encerra às 22 horas. Para entrar, os visitantes terão de apresentar o código de saúde e ser-lhes-á medida a temperatura à entrada. Os visitantes também terão de usar máscara no recinto.

Os 85 ‘stands’ pertencem a organizações governamentais, escolas, associações, empresas e outras unidades da Caritas. As rifas já estão à venda; cada uma custa 10 patacas e o sorteio vai acontecer no dia 9 de Novembro.

Caritas quer lançar uma agência de viagens para os mais fragilizados

A Caritas quer lançar uma agência de viagens inclusiva, que permita aos mais fragilizados saírem para viajar. À margem da conferência de imprensa para a apresentação dos detalhes do 51.º Bazar Solidário da Caritas, Paul Pun revelou que a instituição já apresentou, junto do Governo, a sua candidatura para poder começar a operar uma agência de viagens. “Nós já entregámos o nosso pedido, esperamos que seja aprovado no final deste ano ou no início do próximo ano”, adiantou o secretário-geral da Caritas. “Os que estão em cadeiras de rodas ou aqueles que estão acamados têm menos oportunidades de sair enquanto turistas. Por isso, queremos lançar uma agência de turismo para toda a gente, mas o nosso principal objectivo será servir as pessoas que estão acamadas ou estão em cadeiras de rodas, para ajudá-los a ir de viagem”, explicou Paul Pun. A agência irá cobrir o valor dos bilhetes dos interessados que não tenham condições financeiras para pagar. O conceito não será o mesmo de uma empresa normal, será o de uma empresa social. “Normalmente, numa agência de viagens, os accionistas recebem os lucros para o futuro. Mas nesta empresa social, queremos que os fundos cubram as despesas das pessoas que não podem pagar esse valor”, indicou. Para o efeito, a Caritas já tem um escritório no centro da cidade onde poderá começar a funcionar a agência de turismo e está agora à procura de voluntários para trabalharem na agência.