Animais abandonados preocupam Pereira Coutinho

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

O deputado José Pereira Coutinho quer saber mais informações sobre o aumento do número de animais abandonados nos últimos anos. Através de uma interpelação, o deputado questionou o Governo sobre a existência de algum plano para expandir os canis municipais e empregar mais veterinários, bem como questões relacionadas com a esterilização, vacinação e protecção dos animais recolhidos e actualmente a residir nos canis municipais. Pereira Coutinho pretende também saber se o Executivo monitoriza e rastreia eficazmente os cães de guarda que não foram oficialmente declarados para o fazer, e a existência de punições para ilegalidades nestes casos.

O deputado recorda que desde a transferência de soberania que a economia em Macau tem estado em expansão, com aumentos significativos da densidade populacional, o que acabou por contribuir para um aumento do número de animais de estimação, inclusive cães de guarda em locais de construção. Por sua vez, aumentou também o número de animais abandonados, lamentou Coutinho, considerando que a situação tem levantado preocupações na sociedade, nomeadamente sobre as formas de melhor proteger os animais abandonados.

De acordo com dados do Governo, o número oficial de cães capturados em Macau em 2019 foi de 376, sendo que apenas um número reduzido tinha ‘chip’, enquanto que o número de gatos foi de 364 (nenhum com ‘chip’). Estes números representam apenas o número de animais abandonados que podem ser registados oficialmente, acrescentou o deputado.

Pereira Coutinho adianta ainda que nos últimos 20 anos o Governo implementou várias políticas em relação ao assunto dos animais abandonados, mas sem grande sucesso.

J.C.