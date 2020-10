Albano Martins critica cortes na Administração Pública

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

Na opinião de Albano Martins, conter as despesas públicas para fazer face às condicionantes da crise provocada pela pandemia “é um erro”, disse o economista à Rádio Macau. “As despesas são fundamentais para fazer a economia avançar. Em períodos como este, o Governo deve substituir-se à iniciativa privada: em vez de estar a diminuir a despesa, deve aumentá-la”, comentou Albano Martins, explicando que “mesmo a despesa corrente, com funcionários públicos ou outras compras, tem um factor de repercussão, multiplicador, em toda a economia”.

Recorde-se que Ho Iat Seng deu ordens aos serviços públicos para reduzir os gastos em 10% no orçamento do próximo ano. A Rádio Macau também noticiou, na semana passada, que a actual política de contenção já levou o Governo a cancelar vários concursos públicos, poupando 15 milhões de patacas. Por outro lado, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, indicou que o Governo pretende investir, em 2021, mais de 17,7 mil milhões em infra-estruturas, para aumentar a procura interna e as ofertas de trabalho, um valor que supera em apenas 700 milhões o orçamento estipulado no Plano de Investimentos e Despesas da Administração (PIDDA) de 2019.

“Quando o secretário avança com um número de quase 18 mil milhões [de patacas], é um indicativo de que o Governo está interessado, de facto, em executar [o orçamento do PIDDA]. Mas, normalmente, não há capacidade de execução”, referiu Albano Martins.

Em Agosto, o Executivo tinha apenas executado 28,2% do PIDDA, com um orçamento autorizado de 13,7 mil milhões de patacas. O economista disse não acreditar numa execução total do plano: “Até Agosto, o PIDDA [executado] foi de 3,9 mil milhões. Não se sentiu nada. Há quase dez mil milhões de patacas que ainda não apareceram”.