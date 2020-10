Uma Macau precária e agreste como objecto da quarta zine de João Miguel Barros

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

Em pleno Festival Literário de Macau – Rota das Letras João Miguel Barros lançou a quarta edição da sua “Zine.Photo” número quatro. Depois de três edições dedicadas às fotografias que fez no Gana, a mais recente edição da zine do fotógrafo tem como tema Macau. Ao PONTO FINAL contou que o objectivo foi mostrar “o mundo da intimidade das pessoas que têm vida muito difícil em Macau”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A zine número quatro de João Miguel Barros é diferente das outras três já lançadas. Desta vez, o fotógrafo sai do Gana e entra em Macau, cidade onde vive desde 1987. Na quarta edição do projecto “Zine.Photo”, João Miguel Barros publicou as fotografias da Macau menos sedutora e tentou mergulhar no íntimo de quem vive e trabalha de forma precária na cidade.

Ao PONTO FINAL, João Miguel Barros começou por contextualizar todo o projecto das zines, que nasceu com a intenção de dar primazia às publicações, em detrimento das exposições, “até porque as edições acabam por ser um legado para o futuro e as exposições acabam por ser só um legado para a memória, e as memórias muitas vezes são curtas, portanto nada melhor do que publicar as coisas que nós vamos fazendo”.

A atracção pela edição fê-lo criar as zines. Originalmente, a ideia era publicar três zines por ano, mas agora o objectivo passa por publicar quatro anualmente. A pandemia “acabou por ser um rombo para a produtividade, mas não para a criatividade, porque esta paragem permitiu-me fazer logo quatro zines e mais até poderia ter feito”.

À TERCEIRA ZINE, JOÃO MIGUEL BARROS DEIXA O GANA E CHEGA A MACAU

Na passada sexta-feira, Ung Vai Meng e João Miguel Barros apresentaram, então, a quarta edição da zine do fotógrafo na Livraria Portuguesa. “Os três primeiros números da zine tiveram capítulos daquele projecto maior que é o ‘Ghana Stories’. Mas o meu projecto da zine é muito mais vasto e não se esgota nisso”, indicou. Esta zine marca a diferença para as outras três. “É muito mais despida de emoções, é mais agreste pelas imagens que contém”, notou.

“A zine sobre Macau é um bocadinho diferente, porque uma coisa é nós pegarmos num microcosmos como era por exemplo Wisdom [complexo onde funciona uma escola com 250 alunos em Acra, no Gana], que eram os alunos, a escola, a vivência. Outra coisa é olhar para a cidade”, afirmou, sublinhando que, no processo, teve de “superar várias barreiras emocionais”. “É difícil estar a olhar para as minhas rotinas, para os olhares que cruzo todos os dias, com um olhar que permitisse criar imagens que – não vou ter a pretensão de dizer que são únicas – pelo menos são um pouco diferentes daquilo que nós conseguimos apanhar neste andar apressado pela cidade”, disse. As rotinas de quem vive na cidade que fotografa “são castradoras”, disse, acrescentando: “Na verdade, as rotinas acabam por fazer com que nós percamos um bocadinho do sentido crítico daquilo que temos à nossa frente”.

A ideia de fotografar Macau foi levada a Ricardo Pinto, director do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, para que a zine pudesse ser lançada precisamente no âmbito do evento. “Quando eu assumi este compromisso com o Ricardo, então eu comecei a sair mais vezes com a máquina com o propósito de tirar fotografias em Macau”, recordou. Das centenas de fotografias que tirou a Macau, escolheu 40 para fazerem parte desta zine.

FOTOGRAFAR A PRECARIEDADE, EM VEZ DO ‘GLAMOUR’

“Que ninguém espere que a minha visão seja o retrato da Disneyworld ou da cidade das ilusões com que se tenta vender Macau, ligada ao entretenimento, às coisas bonitas, ao espectáculo, etc.”, disse o fotógrafo, explicando: “A minha grande preocupação era tentar entrar num mundo que é de muito difícil acesso, que é o mundo da intimidade das pessoas que têm vida muito difícil em Macau”.

Os trabalhadores migrantes que vêm para Macau do interior da China e se instalam na zona Norte da cidade são algumas das personagens, ainda que, como diz, esta zine seja mais sobre lugares da cidade do que sobre pessoas. “Eu acho que as pessoas felizes, aquelas que vivem sempre naquela onda do ‘glamour’ e das festas e etc., não têm propriamente grandes histórias para contar e essas pessoas não me interessam nada como objecto do que eu posso incluir na zine ou no meu trabalho. A minha grande preocupação é tentar encontrar as histórias das pessoas que têm coisas para contar”, explicou.

Durante o processo, João Miguel Barros foi até à zona Norte de Macau, por vezes, atrás de Guilherme Ung Vai Meng e de Chan Hin Io, que juntos formam o Colectivo Yiima, tendo já exposto no Museu Colecção Berardo, em Lisboa, sob curadoria do fotógrafo que agora apresenta a zine.

O fotógrafo destacou: “Há uma fotografia de um senhor que vive na zona Norte da cidade. Eu andei naquela zona com o Ung Vai Meng e com o Chan Hin Io a fazer fotografia dos locais e etc., e esse senhor inclusivamente deixou-me entrar na casa dele, que era um espaço minúsculo que apenas tinha umas cafeteiras ligadas à parede e três beliches onde viviam seis pessoas, num sítio onde eventualmente só cabe uma mesa de sala de jantar, uma cómoda e pouco mais”. E explicou: “As condições de vida na zona Norte da cidade são más, muito precárias. É uma história que ainda hoje me recordo com alguma tristeza, mas a realidade de Macau é isto. Macau não é só aquilo que as imagens de promoção nos mostram e é esse outro lado que eu de facto queria ver se conseguia chegar”.

Esta não será a última zine sobre Macau, anteviu João Miguel Barros. “Eu decidi não fechar o projecto, aliás, eu vou publicar mais números da zine sobre Macau, não o próximo já, mas quiçá numa próxima edição do festival”, disse, apontando para 2022.

Para o quinto número da zine, João Miguel Barros está entre o Butão e uma zine sem história nem tema: “Hesito em publicar uma sobre o Butão, porque tenho material que dá para fazer uma zine com algum interesse, mas também quero fazer algumas zines que não tenham história”. João Miguel Barros reconheceu a contradição de uma zine, cuja descrição da contracapa é “Stories in black and white” (histórias a preto e branco, em português), sem tema. Ainda assim, adiantou: “Talvez seja interessante fazer algumas zines que sejam apenas colecção de imagens de que eu gosto muito sem terem um fio condutor geográfico ou temático. Provavelmente vou ensaiar uma zine nesse sentido, logo se vê”.