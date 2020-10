Sir Henry, “um doce gabiru intelectual”

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

Henrique de Senna Fernandes foi o protagonista de domingo do Festival Rota das Letras. A sala das Oficinas Navais n.º2 encheu-se para o escritor, advogado e figura da comunidade macaense ser homenageado pelo filho, Miguel de Senna Fernandes, por Carlos Marreiros, Carlos Frota, David Brookshaw, Chris Song e Carlos Morais José. Ao PONTO FINAL, Frota destacou a memória da Macau antiga que Henrique de Senna Fernandes passou às novas gerações. Anabela Ritchie considerou-o o “patriarca” da comunidade. Carlos Marreiros, que o apelidou de “Sir Henry”, recordou Henrique como um “doce gabiru intelectual”.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

“Como dizia Fernando Pessoa, o riacho que passa na minha aldeia é o maior rio do mundo, porque passa na minha aldeia. O Henrique de Senna Fernandes conta histórias da minha Macau, portanto as histórias dele são as maiores histórias do mundo”. Foi desta forma que Carlos Marreiros falou sobre o autor, advogado e figura de Macau que morreu há dez anos.

Ontem, o Festival Literário de Macau – Rota das Letras quis deixar uma homenagem a Henrique de Senna Fernandes, dez anos após a sua morte. Para isso, foram convidados Miguel de Senna Fernandes, seu filho, Carlos Marreiros, Carlos Frota, David Brookshaw, Chris Song e Carlos Morais José. A sala das Oficinas Navais n.º2 esteve cheia para recordar Henrique de Senna Fernandes, numa tarde em que foi lançado em chinês e inglês “Nam Van – Contos de Macau”, o primeiro livro de contos de Henrique e em que o filho apresentou o seu primeiro livro de contos, “Crónicas à Sexta – Estórias e Ironias do Comum dos Dias”.

Ainda antes da sessão, Carlos Marreiros disse ao PONTO FINAL que esta é uma homenagem que “faz muito sentido, é merecida, é o nosso autor”. “A homenagem é absolutamente justa, por quanto é o escritor que conta as nossas histórias, as histórias do passado, histórias encantadoras, histórias de amor, histórias de alcova, mas também descreve, como fazia Umberto Eco, o cenário urbano, com aqueles pormenores todos, o que é muito engraçado”, recorda o arquitecto, lamentando nunca ter sido aluno de Senna Fernandes.

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

“Os alunos dele dizem que as aulas dele eram autenticas sessões de cinema da história universal, eram em ‘technicolor’ e com recriações. Eram aulas de história fantásticas, que os alunos, aprendiam na aula com elevado grau de prazer”, descreveu Marreiros.

A nível pessoal, Henrique de Senna Fernandes era “uma pessoa de grande encanto”. E descreveu: “Ele era um gabiru, não no sentido de ‘galo dodo’, não. Era um gabiru, ele via-se no meio de um friso botticelliano rodeado de mulheres bonitas e se ele estivesse de fato de banho ainda melhor. Era um doce gabiru intelectual”.

Para as mulheres “tinha sempre uma linguagem florida e de grande simpatia e elas todas gostavam, velhas e novas”, apontou Marreiros. Durante a sessão, o arquitecto contou que, quando era presidente do Instituto Cultural, foi com Henrique de Senna Fernandes numa visita oficial a Cabo Verde e a Londres e foi aí que o começou a chamar de “Sir Henry”. “Ele gostava que o tratassem como tal”, anuiu Miguel de Senna Fernandes.

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

Ainda antes da sessão nas Oficinas Navais, Carlos Frota falou sobre a importância de Henrique de Senna Fernandes para Macau: “é a importância de quem teve memória, conservou essa memória numa obra literária, e transmitiu às gerações seguintes essa memória”. Como um “repositório de um conjunto de experiências, de maneira como se fez esta síntese entre cultura portuguesa e cultura chinesa, que deu esta vivência muito especial da Macau macaense”.

O antigo cônsul-geral de Portugal chegou a Macau em 1996 para organizar o Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, e fez questão de ir conhecer Henrique de Senna Fernandes. O episódio foi desenvolvido numa carta que Frota leu no palco, intitulada “Carta a um amigo ausente”. “Amigo Henrique, as nossas conversas fazem-me tanta falta”, leu o ex-diplomata.

Henrique de Senna Fernandes era também amigo de Anabela Ritchie. Henrique era “uma simpatia, um amor”, descreveu ao PONTO FINAL, acrescentando que era “amigo do seu amigo e um excelente contador de histórias”. “Ele na comunidade portuguesa era uma referência, era uma espécie de patriarca”, recordou a antiga presidente da Assembleia Legislativa de Macau.

Sobre a edição de “Nam Van – Contos de Macau” pela primeira vez em inglês e chinês, Anabela Ritchie disse ser “excelente” porque “merece ser conhecido por outras comunidades, que não só a comunidade que lê português”. Ainda assim, diz que a obra de Henrique de Senna Fernandes “não é desconhecida” para a comunidade chinesa. Mas agora, com o livro editado nas duas outras línguas, “é diferente”.

David Brookshaw foi quem traduziu o livro de contos de Senna Fernandes para inglês. A partir de Bristol, no Reino Unido, o professor emérito da Universidade de Bristol e autor de diversos estudos na área da literatura brasileira e dos estudos pós-coloniais lusófonos, e tradutor de vários autores de língua portuguesa, contou que se cruzou com “A Trança Feiticeira” quando veio a Macau, em 1996, e que leu o romance de uma vez. Agora traduziu “Nam Van – Contos de Macau” e notou que “a escrita de Henrique de Senna Fernandes é mais ou menos convencional, não há experimentalismos ou neologismos. O importante é manter a vivacidade do diálogo”.