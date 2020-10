Festival literário encerrou com documentário local sobre laços familiares reforçados à distância

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

A 9.ª edição do festival literário Rota das Letras apresentou um total de cinco produções cinematográficas com a temática do confinamento em tempo de pandemia. Entre filmes experimentais e de animação, o último dia do evento ficou marcado pela projecção do documentário “A Lily ainda por Desabrochar”, da realizadora Lei Cheok Mei, sobre o quotidiano de uma família de Macau separada pelo confinamento.

O programa cinematográfico da 9.ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras encerrou ontem nas Oficinas Navais n.º2 com a projecção do documentário “A Lily ainda por Desabrochar”, da realizadora Lei Cheok Mei. Através de imagens gravadas entre Macau e Taiwan, a cineasta local registou vários momentos de intimidade com a mãe e demonstrou como barreiras criadas pela pandemia podem reforçar laços familiares à distância.

“Não há nada mais contraditório do que a vida entre parentes, por mais íntimas que sejam as relações. Cada pequeno contacto pode trazer um enorme impacto sobre estas relações, mudando inesperadamente a vida. Quero explorar os rastros interiores da minha própria família através deste documentário e explorar as razões que moldaram as dinâmicas na minha família. Este documentário é dedicado a cada pequena, mas preciosa vida, que é igualmente importante e digna de ser observada”, referiu a realizadora.

Em declarações ao PONTO FINAL, a directora da CUT, Rita Wong, explicou que a escolha dos cinco filmes para a secção “Romper o confinamento – Filmes de autores locais”. “Os filmes foram seleccionados de acordo com a temática do confinamento deste ano. Para além do género documental quisemos introduzir filmes experimentais e de animação. Foi uma oportunidade para apresentar o talento local de realizadores de Macau. Conseguimos reunir uma diversidade de filmes. O documentário ‘A Lily ainda por Desabrochar’ é um forte testemunho de um diário familiar em tempos de confinamento”, referiu Rita Wong.

Ainda sobre o filme de Lei Cheok Mei, Rita Wong revelou que o documentário teve um forte impacto nas relações familiares da realizadora. “Creio que neste filme a Lei Cheok Mei foi muito honesta e conseguiu materializar muito bem a sua ideia. Creio que não foi só um trabalho para o público, pois foi um projecto muito pessoal para a sua família. Ela confidenciou-me que a sua família, nomeadamente o pai e a mãe, tiveram uma transformação depois deste filme. Durante a produção, a Lei Cheok Mei sentiu muitas dificuldades para que os seus familiares falassem à vontade para a câmara. É uma questão cultural, os chineses guardam muitas emoções para dentro e não as manifestam facilmente. Mas depois do filme, a realizadora sentiu que os familiares estavam a sentir-se melhor e que as emoções abordadas tiveram, de certa forma, um efeito terapêutico no actual contexto pandémico. Os pais até já fazem planos para viajar juntos no futuro quando anteriormente a relação era muito fria entre eles. Para além de ser um documentário, este filme serviu também como uma espécie de presente emocional para os pais”, acrescentou Rita Wong.

De acordo com a directora da CUT, “A Lily ainda por Desabrochar” foi o terceiro documentário familiar realizado por Lei Cheok Mei. “O primeiro foi sobre o seu avô e o segundo foi sobre uma tia. São documentários muito íntimos. Neste terceiro, a realizadora quis explorar a sua relação com a mãe”, frisou.

Para Alice Kok, directora executiva do festival literário, a narrativa apresentada por Lei Cheok Mei no documentário “A Lily ainda por Desabrochar” foi um forte testemunho de relações humanas. “Foi um filme intenso. Acho que todos se identificaram com o lado humano das relações apresentadas neste documentário. Não só pelo facto de ter muitas imagens de Macau, mas acima de tudo pelas questões abordadas que nos toca a todos”, disse Alice Kok.

Aposta no cinema local

Para além do documentário “A Lily ainda por Desabrochar”, a secção “Romper o confinamento – Filmes de autores locais” do Rota das Letras apresentou mais quatro filmes indicados pela Associação CUT. “No sábado foram apresentadas três curtas de uma nova geração de cineastas locais, nomeadamente um filme experimental do realizador Lao Keng U. No filme ‘Um Vazio Sem Face’, Lao Keng U explorou a sua obsessão por filmes experimentais repletos de alusões metafóricas. Creio que foi uma escolha certa para um público local que gosta de produções independentes porque foge um bocado ao estilo narrativo dramático. Neste filme, Lao Keng U enveredou por uma via mais experimental e que foi interessante apresentar”, indicou Rita Wong.

Na área da animação, Lou Ka Choi e Leong Kin apresentaram “O Vale de Ginseng”. “Em Macau há uma comunidade de realizadores de animação muito activa, não diria madura, mas neste filme as temáticas das lendas antigas chinesas contadas através de uma forma moderna funcionou muito bem, especialmente com a performance de músicos locais com temas influenciados pela música tradicional chinesa”, indicou Rita Wong.

Dentro do género documental, o festival contou com o documentário “Luz da Vida”, de Ho Kueng Lon, e com a projecção “João Pêssego enfrenta o CoronOni” de Beniko Tanaka. “No sábado tivemos um documentário do Ho Kueng Lon, um realizador que esteve a estudar cinema na Polónia, em Lodz, numa escola de cinema muito conceituada. Ele também filmou a sua família. Uma história muito íntima, mas mais curta”, assinalou Rita Wong, frisando que a nova geração de cineastas de Macau tem beneficiado com a experiência de viver no estrangeiro. “Temos muitos realizadores que vão estudar cinema para o estrangeiro, mas durante os estudos continuam muito activos a trabalhar para Macau. A Tracy Choi pertence a uma geração mais madura, uma espécie de primeira geração. Mas estão a surgir trabalhos de uma segunda e terceira geração muito interessantes pois têm uma visão alargada do mundo devido às experiências no estrangeiro. Por isso, considerámos que seria interessante para a comunidade local ter contacto com estes filmes”, concluiu Rita Wong.

CUT organiza festival de cinema alemão em Novembro dedicado a Margarethe von Trotta

A associação audiovisual CUT vai organizar entre 6 e 16 de Novembro um festival de cinema alemão dedicado à realizadora Margarethe von Trotta no Cinema Alegria, revelou ontem Rita Wong, à margem do Rota das Letras. “O nosso próximo projecto será o ‘Kino – German Film Festival’, um projecto que já organizamos desde 2006, mesmo antes do início da Cinemateca Paixão. É um género muito apreciado pelos cinéfilos de Macau e estamos a trabalhar para que o festival se concretize no início de Novembro. Estamos em conversações com o Cinema Alegria para este festival de cinema alemão em que vamos focar-nos no trabalho de Margarethe von Trotta, uma realizadora alemã pioneira. Iremos apresentar alguns dos seus melhores trabalhos entre 6 e 16 de Novembro”, disse Rita Wong ao PONTO FINAL.