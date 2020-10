Da poesia espontânea à Clepsidra de Pessanha, Rota das Letras homenageou Henrique de Senna Fernandes

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

A organização da Rota das Letras fez um balanço positivo dos três dias do Festival Literário de Macau apesar dos desafios impostos pelo actual contexto pandémico da Covid-19. Numa edição sem nomes internacionais devido às restrições nas fronteiras, a nona edição do evento apostou na qualidade do trabalho de autores e artistas locais. Para além da publicação de cinco livros, o festival assinalou o centenário da publicação dos poemas de Camilo Pessanha e prestou homenagem a Henrique de Senna Fernandes, escritor macaense que faleceu há 10 anos.

A 9.ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras encerrou ontem com uma homenagem a Henrique de Senna Fernandes, escritor macaense que faleceu há 10 anos, cuja obra esteve em destaque no evento com o lançamento do seu livro “Nam Van – Contos de Macau” pela primeira vez em chinês e inglês. A edição de 2020 do festival acabou por ser adiada para Outubro devido à pandemia para um formato concentrado em três dias de literatura, poesia, teatro e cinema.

“No início do ano estávamos prontos para o festival, tal como nos anos anteriores, e o programa estava praticamente definido, mas de repente surgiu a pandemia e, em pleno processo de preparação, fomos obrigados a parar tudo sem saber quando é que a situação iria melhorar”, começou por explicar Alice Kok, directora executiva do festival, sobre as dificuldades causadas pelo actual contexto na organização do evento.

Apesar das restrições, a organização decidiu avançar para a realização do festival literário em Outubro, em parte pelo 10.º aniversário da morte de Henrique de Senna Fernandes. “Há cerca de dois meses, o director do festival [Ricardo Pinto] marcou uma reunião para avançarmos com o projecto pois no dia 4 de Outubro [ontem] ia ser o 10.º aniversário da morte de Henrique de Senna Fernandes e queríamos realmente assinalar a data pois trata-se de um escritor muito respeitado e talentoso que nasceu em Macau e que pertence realmente à literatura local”, indicou Alice Kok ao PONTO FINAL, acrescentando que a ideia para o tema deste ano do festival literário surgiu também do contexto pandémico. “Depois de constarmos as dificuldades de levar o projecto para a frente tivemos a ideia sobre como reagiu a comunidade artística e literária ao confinamento, ou seja, como é que os artistas, escritores, dramaturgos e cineastas vivenciaram este momento de confinamento”, frisou.

Devido às circunstâncias excepcionais, a organização do festival literário mudou de formato e concentrou uma série de eventos em três dias. “Houve uma redução do orçamento devido às circunstâncias e perdemos muitos patrocinadores devido ao impacto da pandemia na economia. Tivemos de reduzir tudo para três dias muito intensos. Mesmo assim, penso que dentro das circunstâncias fizemos um bom trabalho e estamos satisfeitos com o que conseguimos apresentar porque a recepção da população local foi positiva”, assinalou Alice Kok em jeito de balanço.

Para a directora executiva do festival, a ausência de escritores internacionais foi colmatada pela forte adesão da comunidade artística local em torno do projecto. “Como não tínhamos a possibilidade de trazer escritores internacionais este ano recorremos aos talentos locais, e mais do que nunca foi especial sentir a mobilização de todos os nossos colaboradores locais neste projecto. A reacção foi imediata e responderam ao trazer o seu melhor, e foi com isso que trabalhámos nestes três dias. Apesar do bloqueio provocado pela pandemia sei que podemos contar com a comunidade de Macau”, afirmou Alice Kok.

Assim, a 9.ª edição do Rota das Letras foi preenchida por sessões com autores locais e vários eventos relacionados com a poesia local, nomeadamente um recital dirigido pelo Maestro Simão Barreto dedicado aos 100 anos da publicação de “Clepsidra” de Camilo Pessanha.

Para além de um painel de discussão sobre os efeitos da pandemia do coronavírus na vida e na obra dos escritores de Macau, que contou com a participação de autores como Eric Chau, Wang Feng, Jenny Lao-Phillips ou Konstantin Bessmertny, a organização do festival entregou o prémio do Concurso de Contos em língua chinesa a Loi Chi Pang, que assina sob o pseudónimo Wang Feng. Foi também lançada a sétima edição do livro de contos e outros escritos do festival, intitulado “Sétimo Céu”, que conta com textos de Jidi Majia, José Luís Peixoto, Gisela Casimiro e Hirondina Joshua, entre outros, como convidados. Segundo Alice Kok, um dos pontos altos desta edição do festival literário foi durante a apresentação do livro “Sétimo Céu” em que um dos membros do público pediu para partilhar um poema da sua autoria.

“Durante o lançamento do livro de poesia ‘Sétimo Céu’ houve um momento especial com a intervenção de membros do público que pediram para recitar poesia. Foi algo espontâneo e muito bonito. Alguém querer partilhar as suas emoções e sentimentos com poesia foi mágico, nomeadamente porque tinha dificuldades físicas. Disse que não era eloquente e que não conseguia falar correctamente, mas que gostaria de partilhar um poema. E conseguiu fazê-lo. Foi tão bonito”, referiu Alice Kok.

O festival encerrou com uma homenagem a Henrique de Senna Fernandes pelo 10.º aniversário da sua morte com o lançamento, pela primeira vez em inglês e chinês, do seu primeiro livro, “Nam Van – Contos de Macau”, de 1978. Para assinalar a data, Miguel de Senna Fernandes, filho de Henrique, apresentou o seu primeiro livro de contos em português: “Crónicas à Sexta – Estórias e Ironias do Comum dos Dias”.

Na opinião de Alice Kok, a identidade multicultural de Macau pode ser reforçada pelo aspecto multilinguístico do festival literário. “As línguas são o veículo do pensamento e a minha convicção é que devemos insistir em ter um festival trilingue, não só em chinês, mas também em inglês e português. Penso que isto é algo para continuar, porque sem línguas não temos acesso ao pensamento de outras culturas pois as barreiras entre povos começam pela diferença nas línguas. Se não souber português terei dificuldades em conhecer o espírito e o pensamento do povo. Assim, o festival está a fazer uma ponte e a traduzir todas estas diferenças, e penso que isto é o mais importante. Neste festival, as línguas são o veículo pois sem elas nenhuma mensagem poderia ser enviada”, concluiu Alice Kok.