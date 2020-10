Clepsidra como forma de potenciar a interculturalidade

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

Para assinalar o centenário de Clepsidra, o Festival Literário de Macau – Rota das Letras organizou, no sábado, um recital, com os poemas de Camilo Pessanha a serem musicados pelo maestro Simão Barreto. Ao PONTO FINAL, Dicky Tsang, que declamou em chinês, admitiu desconhecer a obra, mas, depois de ter dito os poemas, percebeu que Camilo Pessanha é “um génio”. Isaac Pereira, que disse os poemas em português, notou que estas iniciativas “ajudam a potenciar a interculturalidade” de Macau.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Sábado, pelas 19 horas, as Oficinas Navais n.º2 foram palco de um recital da obra de Camilo Pessanha, com os poemas de Clepsidra a serem musicados pelo maestro Simão Barreto. Dicky Tsang disse os poemas em chinês, Isaac Pereira disse-os em português. A acompanhá-los estiveram cinco músicos: Uma soprano, dois violinos, uma viola e um violoncelo.

Após o espectáculo, Dicky Tsang admitiu, ao PONTO FINAL, que nunca tinha ouvido falar de Camilo Pessanha, tirando a rua com o nome do poeta português perpendicular à Avenida de Almeida Ribeiro. Para o actor de Macau, formado na Academy of Performing Arts de Hong Kong, a parte mais difícil de declamar Pessanha foi interpretar o simbolismo do autor. “É difícil perceber como interpretar esta obra e colocar-me nessa posição”, indicou.

Mas ressalvou: “Por outro lado, eu sou actor, eu consigo imaginar o seu estado, o seu dia a dia e o que sentia quando escrevia os poemas”. “É uma excelente oportunidade para um actor trabalhar com este material”, afirmou Dicky Tsang, que nunca tinha declamado poesia. Depois de declamar os poemas de Clepsidra, percebeu: Pessanha “é um génio”.

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

Isaac Pereira começou por dizer que a interacção entre a poesia de Pessanha e os músicos, intermediada pelo maestro Simão Barreto, “foi muito boa, muito interessante”. Questionado sobre a prestação de Dicky Tsang, que declamou poemas que nunca tinha ouvido, Isaac Pereira deixou elogios: “O Dicky, não sendo português, para ele era mais difícil. Depois, em função do período de tempo que ele teve para estudar o texto, acho que esteve bem”. “Tu até podes conhecer os poemas, mas de nada te serve conhecer os poemas se depois não fizeres um trabalho mais ou menos dramatúrgico sobre eles. Para mim, uma performance destas tem sempre a ver com a análise do texto que tu vais interpretar. Não se trata só de o dizer, tem de se sentir”, explicou o artista.

Para Isaac Pereira, Camilo Pessanha deve ser mais estudado em Macau e em Portugal. “Acho que devia ser obrigatório”, sugeriu, explicando: “Se as pessoas que vivem num lugar não conhecem as pessoas que criam nesse lugar, isso diz tudo do lugar”.

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

A iniciativa do Festival Rota das Letras, ao musicar os poemas de Pessanha com músicos chineses, “deve ser enaltecida”, afirmou. “Acho que numa cidade pequena como Macau, onde convivem e vivem tantas matizes, tantas pessoas de origens tão diferentes, é preciso que não se esteja sempre a dizer: ‘Ai que lindo, que pessoas tão diferentes’, mas que essas pessoas interajam mais”. “Estas iniciativas ajudam a potenciar a interculturalidade”, frisou Isaac Pereira.

Desta vez, foram musicados nove dos poemas presentes em Clepsidra. Isaac Pereira sugeriu que, no futuro, o maestro Simão Barreto pudesse dar música à obra integral que reúne a obra poética do autor.