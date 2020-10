Taxa de reserva dos hotéis de cinco estrelas superior a 40%

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Helena de Senna Fernandes adiantou ontem que a taxa de reserva dos hotéis de cinco estrelas para o período da Semana Dourada é, nesta altura, superior a 40%. “É um bom sinal”, indicou a directora dos Serviços de Turismo à margem da inauguração do Festival Internacional de Lanternas.

André Vinagre

A taxa de reserva dos hotéis de cinco estrelas de Macau está acima dos 40% para o período da Semana Dourada. A informação foi dada ontem por Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), à margem da inauguração do Festival Internacional de Lanternas.

“Estamos a falar de 40 a 43% de taxa de reservas dos seus hotéis [de cinco estrelas], o que é melhor em comparação com os últimos meses, porque nos últimos meses os hotéis de cinco estrelas estavam nos dígitos únicos até 11 ou 12% de taxa de ocupação”, adiantou ontem Helena de Senna Fernandes, notando: “Isso é muito, muito melhor do que o que tivemos nos últimos meses, mas obviamente que há um longo caminho pela frente quando comparado com o que tínhamos antes da pandemia”.

“Mas é um bom sinal, significa que as pessoas têm interesse em vir a Macau e o turismo está a recomeçar num ritmo estável e encorajador”, afirmou a responsável. Os hotéis de três ou quatro estrelas estão com uma taxa de reservas para a Semana Dourada superior a 30%, adiantou a directora da DST. “Pelo menos estamos a reabrir o turismo, estamos a ter mais turistas a entrar e estamos a ter movimento em termos dos nossos produtos, e isso é importante para a confiança do sector”, comentou.

Esta semana, Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, falou na possibilidade de reabrir as fronteiras da região com Macau. Questionada sobre a hipótese de ser criada uma “bolha de viagem” entre Macau e Hong Kong, Helena de Senna Fernandes remeteu responsabilidades na decisão para os Serviços de Saúde, mas disse: “Da nossa parte, temos sempre uma colaboração estreita com a área da saúde e vamos esperar boas notícias. Não sei quando, mas temos sempre confiança de que um destes dias vai haver possibilidades”. Porém, “tem de haver um ambiente e uma confiança nas medidas de controlo para poder abrir para o turismo”.

Sobre a eventual escassez de funcionários do sector hoteleiro perante o maior volume de turistas que deverá chegar a Macau durante a Semana Dourada, Helena de Senna Fernandes lembrou que, neste momento, ainda não são emitidos vistos para grupos turísticos e que ainda não está aberto o mercado turístico para excursões. Por isso, “acho que todos os hotéis e operadores vão fazer as suas manobras em termos dos recursos que detém”. “Acho que continuamos a poder oferecer um serviço bom para os nossos turistas”, concluiu.