Sporting e CPK de olho na terceira vitória consecutiva

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Sporting de Macau e Chao Pak Kei, as duas equipas que lideram a classificação na taça da Associação de Futebol de Macau com duas vitórias em outras tantas partidas, tal como o Benfica e o Hang Sai, são apontados como favoritos nesta terceira jornada ao defrontarem, respectivamente, o Ka I e a Polícia.

Pedro André Santos

Sporting de Macau e Chao Pak Kei levam por vitórias os jogos disputados nesta taça da Associação de Futebol de Macau e voltam a apresentar-se como favoritos nesta jornada. O Ka I, longe do fulgor de outros tempos, vai defrontar os ‘leões’ no domingo, às 19h00. “Jogamos contra o Ka I, uma equipa com tradição no campeonato da primeira divisão de Macau da qual já foi vencedora por várias vezes. É uma equipa que apesar de estar longe de outras equipas que teve, continua a manter o grupo principal de jogadores, que com a sua experiência têm mantido o Ka I competitivo”, disse Nuno Capela ao PONTO FINAL. Apesar de ser teoricamente favorito para esta partida, o técnico dos ‘leões’ espera “um jogo difícil”.

Sobre os objectivos para a competição, Nuno Capela continua a optar por um discurso cauteloso. “Não somos candidatos. Há equipas com essa ambição, mas o Sporting sabe que não está em condições de discutir com elas. Estamos a crescer como equipa, os resultados validam o trabalho, mas não estamos ainda em posição de assumir o que quer que seja que não a intenção de ganhar os três pontos do jogo”, sublinhou.

O Sporting tem alguns jogadores ainda em dúvida, como Iuri Capelo ou o avançado brasileiro Flecha, mas já poderá contar com Nicholas Torrão, ausente da partida anterior frente ao Ching Fung. “A recuperação dele parece que foi total, tem trabalhado bem pelo que volta a ser opção”, disse Capela.

A jornada abre hoje às 21h00 com o campeão da Liga de Elite, Chao Pak Kei, a defrontar a formação da Polícia. “É mais uma final, temos mais sete finais pela frente. Esperamos um jogo difícil contra a Polícia e esperamos torná-lo fácil, vamos ver se conseguimos alargar o resultado para o tornar fácil. Esperamos um jogo difícil no início, com eles marcando forte e nós a tentar controlar o jogo”, referiu Diego Patriota. “Dois possíveis titulares ainda estão a regressar de lesão, não sei se ainda estão em condições, provavelmente só no jogo contra o Hang Sai é que estaremos na máxima força. Ainda não conseguimos colocar o onze ideal que se almejava no início”, acrescentou o médio brasileiro.

Amanhã, o Benfica apresenta-se também como favorito frente ao Hang Sai, equipa que também está entre os lideres com duas vitórias em dois jogos, em partida agendada para as 19h00, seguindo-se o duelo entre a Casa de Portugal e o Lun Lok. No domingo, e para além do embate entre o Sporting de Macau e o Ka I, o Monte Carlo vai medir forças com o Ching Fung.

Os jogos serão todos disputados no Estádio da Taipa.