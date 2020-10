Sector hoteleiro com previsões de reservas abaixo dos 10% durante a Semana Dourada

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

O fluxo de visitantes em Macau aumentou com o regresso da emissão de vistos turísticos na China para o território, mas o número de reservas nos hotéis para a Semana Dourada continua abaixo das expectativas do sector. O presidente da Associação de Hotéis de Macau considerou que uma lotação entre 30% a 40% durante a Semana Dourada seria o ideal, mas reconheceu que o cenário para a indústria hoteleira é complicado porque a maioria dos actuais visitantes não pernoita na cidade e regressa ao interior da China no mesmo dia.

O regresso da emissão de vistos individuais de turismo na China contribuiu para um aumento do fluxo de visitantes em Macau nas últimas semanas, mas o impacto no turismo da cidade continua longe das expectativas, nomeadamente no sector hoteleiro. Apesar das previsões optimistas para a Semana Dourada, grande parte das reservas nos hotéis do território são de residentes locais. O presidente da Associação de Hotéis de Macau, Rutger Verschuren, reconheceu que a emissão de vistos individuais para todas as províncias da China deu alguma esperança à revitalização de vários sectores, estagnados pelo impacto da pandemia, mas os números continuam muito baixos apesar de grande parte dos hotéis não estar a funcionar abaixo dos 10% da capacidade.

“Estamos a encarar a Semana Dourada com alguma expectativa, mas nestes primeiros dias a maioria dos hóspedes dos hotéis ainda são residentes locais. Honestamente, o fluxo de pessoas nas fronteiras para passar a noite em Macau ainda é baixo. Apesar dos números terem aumentado bastante desde a emissão dos vistos individuais de turismo para toda a China, e de ser um cenário que parece prometedor, ainda assim as actuais entradas representam apenas 10% dos números do mesmo período no ano passado. E mesmo assim, cerca de 50% a 80% são visitantes que regressam ao interior da China no mesmo dia depois de fazerem compras em Macau”, começou por explicar Rutger Verschuren ao PONTO FINAL, à margem de uma palestra organizada pela Câmara do Comércio França-Macau.

Um dos problemas do sector hoteleiro nesta fase é o perfil de turista que visita Macau. Segundo os dados de ocupação hoteleira relativos a Agosto divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, a taxa de ocupação média de quartos de hóspedes foi de 13,3%, menos 79,7 pontos percentuais, em termos anuais. Já nos oito primeiros meses de 2020, a taxa de ocupação média de quartos de hóspedes dos hotéis e pensões foi de 23,5%, tendo diminuído 68,1 pontos percentuais relativamente ao mesmo período do ano anterior.

“Estamos a falar de um tipo de turista diferente daquele a que estamos habituados. Mas os turistas chineses que pediram o visto individual a partir de 23 de Setembro só devem chegar nos próximos dias porque a emissão do documento demora alguns dias. Esperamos, quase que rezamos, para que depois do dia 4 de Outubro tenhamos um maior fluxo de turistas a entrar em Macau. Mas posso dizer que estes turistas ainda não fizeram reservas nos hotéis, por isso, os nossos registos de reservas ainda estão muito baixos, na ordem dos 10%, ou menos, para a Semana Dourada”, acrescentou o presidente da Associação de Hotéis de Macau.

Questionado sobre as expectativas do sector hoteleiro para a Semana Dourada, Rutger Verschuren assinalou que é importante “encher quartos” apesar de alguns sentimentos ambíguos em relação à entrada de visitantes em Macau. “Por um lado, todo o sector quer encher os quartos com turistas, porque é assim que ganhamos dinheiro, não é nas refeições. Podemos parecer ocupados nessa área das refeições e das bebidas, mas no final não há muito lucro nesse sector. São sentimentos ambíguos porque, por outro lado, também não queremos a entrada de 400 mil turistas na Semana Dourada, isso seria um desastre porque definitivamente poderia haver o risco de infecção na comunidade e isso significaria um novo encerramento das fronteiras. Estamos de acordo com esta abordagem por etapas pois ninguém quer ter lotação esgotada por questões de saúde pública e de sustentabilidade do nosso negócio. Se tivéssemos uma lotação entre 30% a 40% nos hotéis durante a Semana Dourada, isso seria fantástico pois seria gerível”, considerou.

Em relação às expectativas do sector até ao final do ano, Rutger Verschuren assegurou que “são muito conservadoras” e que a indústria hoteleira de Macau vai necessitar de dois anos “para recuperar o dinheiro” que perdeu. “Há uns meses havia a esperança para uma retoma no mês de Setembro, e que de Outubro para a frente as coisas regressassem ao normal, mas já constámos que isso não vai acontecer. Temos algumas [expectativas] para o próximo mês de Novembro e de Dezembro, mas as expectativas são muito conservadoras. Será como recolher lentamente os pedaços porque o sector hoteleiro ainda está em modo de poupança de custos”, lamentou Rutger Verschuren.

Sobre o impacto da pandemia no sector hoteleiro e as previsões para 2021, o presidente da Associação de Hotéis de Macau revelou que muitos dos hotéis “estão a prever uma grande redução” nos planos de negócio para o próximo ano.

“Perdemos tanto dinheiro que irá demorar pelo menos, um ano ou dois para recuperar. Dois anos para recuperar o dinheiro que perdemos assim que regressarmos à normalidade, mas estamos a constatar que o normal, tendo como referência 2019, só irá regressar em 2022, se tivermos sorte. Muitos dos meus colegas consideram que esta é a altura para definir o plano de negócios para o próximo ano, e todos estão a prever uma grande redução em comparação com 2019, ou seja, para 2021, em comparação com 2019, haverá uma redução de 20% a 40%, o que já será uma espécie de recuperação depois deste ano”, concluiu.