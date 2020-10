No 71.º aniversário da RPC, Ho agradece ajudas e garante empenho na defesa da soberania chinesa

Fotografia: GCS

Na cerimónia de comemoração do 71.º aniversário da Implantação da República Popular da China, Ho Iat Seng discursou para louvar as ajudas dadas por Pequim na luta contra a pandemia e para garantir que Macau vai continuar a “defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país”.

Realizou-se ontem a cerimónia de comemoração do 71.º aniversário da Implantação da República Popular da China (RPC). No Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o Chefe do Executivo de Macau deu os parabéns à RPC e aproveitou para agradecer os apoios dados a Macau pelo Governo Central.

“Neste momento festivo e solene, todos os filhos da China estão extremamente orgulhosos do desenvolvimento e do progresso do País e também plenos de confiança nas brilhantes perspectivas da concretização do grande rejuvenescimento da nação chinesa”, começou por dizer Ho Iat Seng.

O líder do Governo de Macau passou, então, a falar sobre os desafios provocados pela Covid-19. “Testemunhamos os importantes resultados estratégicos no combate à epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus alcançados pelo País, que demonstram ao mundo o grandioso espírito do povo chinês no combate à epidemia”, disse Ho, acrescentando: “O país é o forte suporte de Macau. Perante o severo, e sem precedentes, teste que a pandemia da pneumonia causada pelo novo coronavírus representa, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau, com o carinho e sob a orientação do Governo Central, uniu os residentes para superar as dificuldades e desenvolveu, de forma científica, acções de prevenção e controlo da pandemia sem olhar a custos, tendo alcançado relevantes resultados”.

“Gostaria de endereçar especiais votos de agradecimento ao Governo Central pelo forte apoio nos trabalhos de combate à epidemia e de recuperação da ordem socioeconómica de Macau”, afirmou Ho Iat Seng, que estendeu as saudações aos trabalhadores da linha da frente.

A ilha da Montanha também foi tema no discurso de Ho Iat Seng, que disse estar “empenhado na promoção da construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”. “Vários projectos de cooperação entre Macau e Hengqin têm sido promovidos de forma estável”, referiu o Chefe do Executivo, lembrando que no dia 18 de Agosto foi inaugurada a zona de controlo de passageiros do Posto Fronteiriço de Hengqin e que o “Novo Bairro de Macau” tem vindo a ser desenvolvido para a Ilha da Montanha.

“A prática bem-sucedida de ‘Um País, Dois Sistemas’ em Macau comprova que este princípio, dotado de grande vitalidade e superioridade, é o regime que permite manter a prosperidade e estabilidade a longo prazo em Macau”, sublinhou Ho Iat Seng, acrescentando que, “com o carinho e apoio do Governo Central e do povo da pátria e os esforços concertados dos residentes de Macau, a aplicação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ será indubitavelmente estável e duradoura”.

Ho Iat Seng adiantou que o Governo de Macau continuará a reforçar a educação patriótica e fortalecer “as forças patrióticas”. “Continuaremos a defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país, e, trilhando o caminho correcto com um espírito inovador e agindo com pragmatismo”, sublinhou.

No plano de desenvolvimento da China, a RAEM “participará activamente no ciclo económico interno, aprofundando a sua integração na grande conjuntura de desenvolvimento do país, bem como no ciclo económico externo, contribuindo para a abertura do país na nova conjuntura”, assegurou Ho Iat Seng.

Ho anuncia revisão ao orçamento para fazer face às receitas “muito, muito baixas”

Ho Iat Seng anunciou ontem que o Governo irá apresentar à Assembleia Legislativa (AL) uma proposta de revisão da Lei do Orçamento de 2020 de 20 mil milhões de patacas para fazer face às despesas de Novembro e Dezembro. De acordo com a Rádio Macau, o Chefe do Executivo lembrou que os serviços públicos estão a “sentir muita pressão” devido aos cortes no orçamento, mas “as receitas são muito, muito baixas”. Assim, Ho Iat Seng explicou: “Temos de fazer outra revisão do orçamento, porque sem receitas isto vai ser complicado. Significa que o Governo vai ter de recorrer aos saldos acumulados”, cita a Rádio Macau. Esta é a terceira vez que o Governo revê o orçamento este ano.

Macau espera por aprovação de Pequim para abrir fronteiras com Hong Kong

Na cerimónia para assinalar os 71 anos da República Popular da China, Ho Iat Seng indicou que só depois de a China considerar Hong Kong como uma região segura é que Macau poderá abrir as fronteiras ao território vizinho. “Assim que o País considerar que Hong Kong é de baixo risco, seguiremos então as estratégias”, afirmou o Chefe do Executivo, citado pela Rádio Macau. Recorde-se que, actualmente, as autoridades de Macau exigem a quem chega de Hong Kong um teste negativo à Covid-19 e ainda quarentena de 14 dias. Sobre a retoma da emissão de vistos turísticos para Macau por toda a China, Ho Iat Seng disse ser “muito difícil fazer previsões” sobre o número de visitantes a chegar a Macau. Também na cerimónia, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, disse: “Não podemos esperar que haja um aumento brutal do número de turistas num curto período de tempo”.

Chefe do Executivo adia lei sindical

Ho Iat Seng falou também sobre os trabalhos legislativos para a implementação de uma lei sindical em Macau. Na cerimónia de comemoração dos 71 anos da República Popular da China, o Chefe do Executivo disse que o projecto deverá avançar apenas “para o ano ou na próxima legislatura”, cita a Rádio Macau. “Em termos de legislação nada está feito porque não sabemos ainda [qual] a orientação”, afirmou. O Governo tinha, inicialmente, apontado para o terceiro trimestre como data para a consulta pública do projecto da lei sindical. Ho Iat Seng justificou o atraso com o facto de as partes patronal e laboral não conseguirem encontrar consenso. Sobre a consulta pública sobre a lei do jogo, Ho Iat Seng disse também que está em “fase de preparativos”, porque há que “considerar muitas questões”.