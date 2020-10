Medidas de saúde pública de Macau são exemplo mundial no combate à epidemia, diz especialista

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O professor da Faculdade de Medicina da MUST especialista em medicina interna e farmacologia clínica assinalou a eficácia das medidas de saúde pública implementadas em Macau para travar a epidemia e apontou os riscos inerentes à abordagem de imunidade de grupo assumido pela Suécia. Brian Tomlinson considerou expectável o surgimento de uma vacina eficaz no início de 2021, mas não se mostrou confiante quanto à erradicação da doença e deu como exemplo o caso da gripe.

Eduardo Santiago

As medidas de saúde pública implementadas em Macau, no início do ano, foram determinantes no combate à epidemia da Covid-19 no território enquanto não há uma vacina eficaz contra o vírus do SARS Cov2, afirmou Brian Tomlinson, especialista em medicina interna e farmacologia clínica, durante uma palestra organizada pela Câmara do Comércio França-Macau. Para o professor da Faculdade de Medicina da MUST, a abordagem do Governo de Macau provou ser um exemplo de “eficácia na contenção da doença” em comparação com países como a Suécia, onde a estratégia de imunidade de grupo levou a um aumento da taxa de mortalidade.

Numa altura em que vários países estão a desenvolver vacinas contra a Covid-19, Brian Tomlinson assinalou a importância de medidas de saúde pública como realização de testes e quarentenas para detectar casos assintomáticos.

“É tudo uma questão de controlo da saúde pública. Com o Covid-19, em Abril, ficou provado em Hong Kong que se podia controlar mesmo não havendo uma vacina, mas depois de um bom início houve uma segunda vaga, em parte, porque houve pessoas que furaram a quarentena. Como todos sabem, a epidemia foi muito bem controlada em Macau, diria que Macau fez o melhor controlo da epidemia do mundo. Macau implementou a tempo medidas de saúde pública extremamente adequadas numa situação em que a prevenção é determinante”, disse Brian Tomlinson.

Com os primeiros casos de Covid-19 registados no território no final de Janeiro, os Serviços de Saúde implementaram medidas de prevenção e controlo nas fronteiras nos meses seguintes e registaram um total de 46 casos confirmados. “O mais importante é implementar medidas de saúde pública eficazes. Temos o exemplo bem-sucedido de Macau em contraste com outros países onde não foram aplicadas medidas de saúde pública eficazes”, referiu o médico britânico sobre os dois testes de ácido nucleico obrigatórios antes do fim de quarentena.

“O problema é que é difícil identificar pessoas assintomáticas, e por isso é necessário realizar testes. Temos de realizar testes adequados neste contexto, e se calhar também devíamos fazer testes aos anticorpos para detectar pessoas que já tenham sido infectadas”, indicou Brian Tomlinson.

De acordo com estudos científicos citados por Brian Tomlinson, a taxa de mortalidade da Covid-19 é “duas vezes e meia mais elevada” do que a da gripe comum. “Pode dizer-se que é mais do que uma gripe má, é uma gripe muito má”, frisou o médico.

Vacina sim, mas cura é “pouco provável”

Sobre o desenvolvimento de uma vacina eficaz, Brian Tomlinson apontou para o início de 2021, mas assinalou que será pouco provável encontrar uma cura definitiva para a doença. “Já há medicação eficaz, mas os medicamentos ainda não são totalmente eficazes, pois a taxa de mortalidade em pessoas com mais de 60 anos ou doentes crónicos ainda é muito elevada. Acredito que a situação vá melhorar, mas não prevejo que surja uma espécie de penicilina que vá tratar todas as pessoas eficazmente e erradicar a doença. Temos o exemplo da influenza (gripe) em que já passou um século e ainda não foi encontrada uma cura. Há vacinas em desenvolvimento, mas não devemos ser demasiados optimistas porque algumas vão funcionar e outras não. Neste momento é difícil de prever, e por isso a melhor solução é a implementação eficaz de medidas de saúde pública”, frisou o professor da MUST.

“Tenho a certeza que no próximo ano haverá algo disponível, aliás, mais do que uma vacina que tenha passado pelas três fases de ensaio”, acrescentou.

Em relação à estratégia de imunidade de grupo adoptada pela Suécia, Brian Tomlinson considerou que os países que optaram por esta abordagem devem preparar-se para os riscos inerentes, nomeadamente o aumento da taxa de mortalidade e a saturação dos serviços de saúde.

“Na Suécia, a taxa de mortalidade foi de 578 pessoas por um milhão de pessoas, ou seja, cerca de cinco vezes superior aos registos de países nórdicos como a Dinamarca, Finlândia ou Noruega. É isto que acontece pela via da imunidade de grupo, funciona a longo prazo, mas temos de assumir os riscos de mortalidade inerentes. A alternativa é ter uma vacina de forma a criarmos imunidade nas pessoas”, disse Brian Tomlinson.

Questionado sobre a situação epidémica da Suécia, o professor da Faculdade de Medicina da MUST frisou que é difícil determinar o grau de eficiência da estratégia da imunidade de grupo. “Não sei se podemos considerar a Suécia um caso bem-sucedido ou não, no fim de contas, acabaram por desenvolver algum grau de imunidade de grupo, mas não sei qual a proporção na população sueca que ficou imune. Apenas sei que tiveram uma taxa de mortalidade bastante elevada. Esse é o preço a pagar, mas por outro lado há a economia, que é o outro lado da moeda. É difícil fazer uma análise sobre qual será a via a seguir. Do ponto de vista de um médico não vejo qualquer tipo de dilema pois o meu interesse é salvar vidas, não tenho qualquer interesse em salvar a economia”, apontou Brian Tomlinson.

Ainda sobre a estratégia da imunidade de grupo, Brian Tomlinson deu como exemplo o Reino Unido. “Houve a ideia inicial de imunidade de grupo, mas com o aumento do número de mortos e os serviços de saúde saturados, as autoridades do Reino Unido foram obrigadas a recuar e a implementar medidas de saúde pública para travar a disseminação na sociedade”.

Para Brian Tomlinson, a pandemia poderia ter sido travada nos EUA e na Alemanha caso tivessem sido adoptadas medidas preventivas de saúde pública. “De facto, a epidemia foi travada na China, se calhar um pouco mais tarde do que o ideal, mas foi travada. E aqui em Macau também foi travada e demonstrou que é possível travar esta doença através de implementação de medidas de saúde pública. Creio que faltou eficiência em alguns dos maiores países, não quero criticar, mas reconheço que cada país tem preparativos diferentes e as pessoas comportam-se de forma também diferente. Os europeus não têm demonstrado um grande interesse em usar máscaras ou de respeitar o distanciamento social. Mas creio que se todos adoptarmos medidas a pandemia pode ser travada”, concluiu.