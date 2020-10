“Macau é muito pequeno, alguns temas repetem-se, e isso é um desafio para os fotógrafos locais”

António Leong ficou em segundo lugar na escolha do público no concurso de fotografia da revista Macau Closer. O trabalho, intitulado “Hello Macau”, mostra uma criança a brincar nas Ruínas de São Paulo e remonta à infância do autor. Em entrevista ao PONTO FINAL, António Leong falou sobre o seu trajecto e projectos no meio, elogiando a riqueza e diversidade de Macau para aqueles que gostam de fotografia.

Pedro André Santos

O que o levou a concorrer a este concurso de fotografia?

Vi um anúncio no Facebook e achei interessante.

Já tinha participado noutros concursos semelhantes?

Sim, mas não em Macau.

Foi também distinguido na National Geographic. Como foi essa experiência?

Sim. O que pretendo é tirar fotografias de Macau e depois tentar mostrar a outra parte de Macau para o resto do mundo, e as competições da National Geographic são para todo o mundo. Uma fotografia tem que ser para contar uma história, o que tento é contar histórias desta região porque as pessoas acham que é uma cidade de casinos. Pretendo tirar fotografias que trazem à memória o que sinto de quando era criança, como aqueles edifícios mais antigos, ou o Porto Interior, aquelas zonas que ainda não mudaram muito. Nas Ruínas de São Paulo, que foi a fotografia que submeti ao concurso, lembrei-me que quando tinha a idade daquela criança estava a correr com o meu irmão e os cães. E agora, com a pandemia, tudo mudou, antes tinha muitos turistas.

E que contava a fotografia da National Geographic?

Foram várias, uma no Porto Interior, com um pescador, outras foram tiradas em zonas com edifícios antigos. Houve outra com um indivíduo no Mercado Vermelho.

E qual foi a sensação de ser distinguido na National Geographic?

Senti-me contente, claro, é uma competição a nível mundial, é um reconhecimento pessoal sobre o trabalho. E senti-me contente porque as fotografias cá em Macau conseguem atrair a visão do júri, porque normalmente são paisagens bonitas, mas estas pequenas histórias afinal também atraem o júri, e achei interessante.

Quais são os melhores locais em Macau para fotografar?

Acho que há muitos locais, sobretudo agora com menos turistas. Temos arquitecturas de gerações diferentes, locais de património, igrejas e templos, temos uma cultura muito rica e zonas que dá para fotografar. No ano passado fui para a Tasmânia, e para ir de um sítio para o outro demorava uma tarde inteira só para tirar uma fotografia de uma pedra qualquer. E em Macau vamos a pé para todo o lado, e em termos de fotografia é muito rica.

Qual foi a fotografia preferida que tirou?

Uma das que submeti à National Geographic, com um pescador. Lembra memórias antigas de uma vila pequena de pescadores, é a cultura e a história de Macau.

Começou a fotografar com que idade?

Acho que já tinha mais que 30 anos.

E o que levou a começar com essa idade?

Comprei uma máquina e comecei a tirar fotografias, achei interessante e comecei a explorar a cidade.

A pandemia alterou a sua rotina como fotógrafo?

Acho que sim, um bocadinho. As pessoas estão agora um pouco distanciadas, aqueles que não se conhecem, e com máscara. Não temos aquele gesto familiar de falar com uma pessoa que não se conhece para tirar uma fotografia, porque às vezes começamos com um sorriso e com máscara é diferente.

Como avalia a qualidade dos fotógrafos em Macau?

Em geral acho que é muito alta. Conheço alguns que têm trabalhos de alta qualidade, com temas interessantes. Macau é muito pequeno, alguns temas repetem-se, e isso é um desafio para os fotógrafos locais, têm que pensar um tema onde possam mostrar a sua individualidade.

E o que capta o seu olhar quando está a fotografar?

Sou mais do tipo de apreciar o processo [de fotografar] do que o resultado. Algumas vezes venho com máquina e estou mais à vontade. Gosto mais de ‘street photography’, mas não tenho um tema fixo. É tipo um indivíduo que vai pescar, não pretende propriamente comer o peixe, mas sim aquele processo todo. E se apanhar um peixe grandinho até o atira para o mar.

Estudou fotografia ou aprendeu por si?

No início comecei com cursos curtos, de algumas associações, e aprendi as regras básicas. Depois comecei a ver uns vídeos e a descobrir.

Está a trabalhar em algum projecto neste momento?

No ano passado comecei com um projecto sobre a Lusofonia chamado Lusofonia X Macau. O que pretendo é fazer retratos da comunidade lusófona em Macau. Depois da transição, a comunidade que fala português mudou, alguns foram para Portugal, mas recentemente muitos voltaram. Coloquei no Facebook e o projecto vai andando, mas depois com a pandemia e motivos pessoais ficou um pouco de parte, mas agora acho que vou continuar porque achei um projecto interessante, para mostrar a diversidade.

E qual é o objectivo?

O objectivo final é talvez produzir um livro ou uma exposição, mas primeiro tenho que arranjar muitas personagens diferentes.

Quantos retratos tem neste momento?

Devo ter perto de 20, mas queria ter uns 100. O mais difícil é arranjar pessoal. Só tenho uma fotografia para cada personagem, para mostrar a profissão, não é só um retrato, mas também algo que está a acontecer no ‘background’.