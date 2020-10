Diversidade Lusófona nas Casas Museu da Taipa, entre 16 e 18 de Outubro

FOTOGRAFIA: IC

O Festival da Lusofonia deste ano terá lugar entre 16 e 18 de Outubro, nas Casas Museu da Taipa. Organizado pelo Instituto Cultural (IC) em co-organização com a Direcção dos Serviços de turismo (DST) e com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), este festival tem como objectivo oferecer ao público um programa de actividades diversificado, nomeadamente uma mostra cultural de cada uma das comunidades lusófonas locais, gastronomia típica, espectáculos de música e dança e jogos para o público de todas as idades.

Este ano, o programa desta edição continua a ser “muito diversificado”, indica o comunicado da organização. As várias comunidades lusófonas em Macau, nomeadamente de Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné Bissau, Goa, Damão e Diu, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e a comunidade de Macau terão os seus expositores culturais no local para darem a conhecer as suas músicas, artes, imagens, artesanato, trajes tradicionais, literatura, informação turística, entre outros, e ainda alguma da sua comida típica.

Nesta edição, grupos artísticos lusófonos de Macau irão promover ao público diferentes géneros de música e dança no palco principal da Festa da Lusofonia e ainda música ligeira no palco instalado no largo da Igreja do Carmo. Haverá ainda, como nos anos anteriores, um espaço de comidas provisório no local, a servir pratos lusófonos ao almoço e ao jantar, nomeadamente grelhados típicos portugueses e especialidades das várias regiões participantes, tal como um quiosque provisório instalado no local que servirá petiscos e bebidas típicas portuguesas.

Os visitantes poderão ainda participar em jogos tradicionais portugueses no Largo da Igreja do Carmo nas tardes de sábado e domingo, como corrida de esquis e de sacos, subida ao pau de sebo, tracção à corda, argolas a cruzeta, entre outros, cujos vencedores serão premiados com garrafas de vinho, bacalhau, latas de sardinha e chouriço português. Serão realizados também vários torneios de matraquilhos cujas inscrições podem ser efectuadas no local até às 16h30 de sábado. Haverá ainda um espaço recreativo dedicado às crianças, que inclui jogos diversos, espectáculos de marionetas e pinturas faciais.

A estação de rádio temporária Rádio Carmo vai estar também presente, a passar música da lusofonia e a entrevistar o público participante durante o período do Festival.