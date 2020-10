CPSP deteve imigrante ilegal do interior da China que entrou em Macau através de muro da UM em Hengqin

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

Um imigrante ilegal do interior da China terá admitido a entrada no território através de um muro da Universidade de Macau em Hengqin. O Corpo de Polícia de Segurança Pública localizou o homem numa operação de trânsito por conduzir um motociclo em sentido contrário e identificou ainda uma vietnamita por acolhimento ilegal.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) identificou um imigrante ilegal do interior da China numa operação de trânsito por conduzir em sentido contrário e descobriu que o homem, com mais de 60 anos, estava proibido de entrar em Macau. Em declarações às autoridades, o homem do interior da China admitiu ter entrado no território depois de subir um muro da Universidade de Macau na ilha da Montanha.

“No dia 29 de Setembro, às 10h30, o CPSP deparou-se com um homem no cruzamento da estrada Coelho do Amaral e Travessa da Pátria a conduzir um motociclo em sentido contrário. Os agentes mandaram o indivíduo parar e pediram-lhe os documentos. O sujeito em questão admitiu estar em Macau ilegalmente”, disse um porta-voz do CPSP em conferência de imprensa, acrescentando que o homem com mais de 60 anos é desempregado e estava proibido de entrar em Macau.

Questionado pelas autoridades sobre como tinha conseguido entrar no território, o homem revelou que no início de Agosto teve conhecimento de “uma forma para entrar em Macau para jogar”.

“Através de um indivíduo desconhecido que conheceu no interior da China, o homem teve conhecimento de uma forma para entrar ilegalmente em Macau. Segundo o arguido, este indivíduo disse-lhe que havia um método para entrar em Macau para jogar nos casinos através de Hengqin numa parede no Campus da Universidade de Macau e deu-lhe um contacto de uma vietnamita em Macau para o acolher”, referiu o porta-voz do CPSP.

Depois de saber os detalhes do esquema, o arguido trepou uma parede no campus da universidade e conseguiu entrar ilegalmente no território. Já em Macau, o homem contactou uma cidadã vietnamita que lhe alugou uma cama na casa onde vivia. “O arguido pagava 500 patacas por mês pela cama. O caso foi encaminhado ao Ministério Público no dia 29 de Setembro. A polícia deteve o arguido por entrada ilegal no território e a vietnamita por acolhimento, mas o proprietário da mota ainda não foi identificado”, concluiu o porta-voz do CPSP.

TNR português suspeito de fuga à responsabilidade e condução sob efeito de álcool

Um cidadão português com mais de 50 anos é suspeito de condução sob efeito de álcool e de fuga à responsabilidade na sequência de uma queixa por danos a um motociclo na travessa Lou Fu, na Taipa, revelou o CPSP em conferência de imprensa. “O arguido é um trabalhador não-residente português, de apelido Silva, com mais de 50 anos, que trabalha em Macau como técnico de electricidade”, indicou um porta-voz do CPSP.

De acordo com a polícia, no dia 26 de Setembro, às 20h00, as autoridades receberam uma participação de um acidente de viação na travessa Lou Fu, na Taipa. O denunciante apresentou queixa por danos na sua mota e durante a investigação o arguido foi identificado no local. “Na sequência do interrogatório, o arguido admitiu ter danificado a mota antes de entrar num restaurante para jantar com um amigo. A polícia constatou que o homem cheirava a álcool e submeteu-o a um teste de alcoolémia. O resultado foi de 1,43 g/L de álcool”, explicou o porta-voz do CPSP.

Segundo o amigo do arguido, ambos ingeriram bebidas alcoólicas durante o jantar, mas de acordo com os funcionários do restaurante, os dois homens não pediram bebidas alcoólicas durante a refeição. “Na investigação descobrimos que o condutor português danificou um total de duas motas. O caso foi encaminhado para o Ministério Público no dia 29 de Setembro”, referiram as autoridades.