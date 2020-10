“A fotografia não é o equipamento que se usa, é a forma como se observa”

Texto: Joey Choi

Fotografia: Eduardo Martins

Fale-nos um pouco de si.

Estou a trabalhar na indústria dos ‘media online’. Embora não seja um fotojornalista, o meu trabalho está, de certa forma, relacionado com a fotografia. Na verdade, a Macau Closer apresentou o meu trabalho num dos seus números há vários anos. Era sobre a demolição de cabanas na Ilha Verde. Eu gosto de fotografia documental. Tenho tirado muitas fotografias documentais ou relacionadas com notícias para trabalho e lazer. Espero que um dia possa publicar a minha própria colecção de fotografias ou ter a minha própria exposição de fotografia.

O que é que o fez interessar-se inicialmente pela fotografia?

O meu professor de fotografia na universidade dedica-se muito à fotografia. Ele levava-nos a diferentes locais para fotografar. Ele inspirou-me muito e comecei a gostar de fotografia desde então. Depois comecei a aprender com diferentes fotógrafos de documentários. Essas obras de arte tiveram uma enorme influência sobre mim. Queria tentar documentar as coisas à minha volta da mesma forma. E, a partir daí, o meu amor pela fotografia continuou a crescer.

Há quanto tempo tira fotografias? E há quanto tempo vive em Macau?

Nasci e fui criado em Macau. Tiro fotografias há 13 ou 14 anos. Tive aulas na universidade e aí comecei a fazer fotografia.

Pode falar-nos um pouco sobre o seu ‘hobby’ como fotógrafo? Que tipo de fotografias gosta mais de tirar?

Normalmente faço fotografia de cidade e documentário. Estou sempre na rua à procura de temas e situações pouco comuns – como a forma como a pandemia fez com que todos colocassem uma máscara, é uma situação muito pouco comum. Os casinos e as zonas turísticas tornaram-se muito sossegados. Este é um momento extremamente especial para Macau. Sinto que tenho a obrigação de documentar estes cenários. Também estive em Fukushima, no Japão, e capturei muitas zonas abandonadas e cenas áridas algures perto da Central Nuclear de Fukushima Daiichi. Estes tipos de temas relacionados com a sociedade são os meus favoritos. Também tenho o hábito de segurar a câmara em frente ao meu peito e tirar fotografias sem olhar através do visor. Pressiono o obturador quando vejo uma boa imagem com os meus olhos. E tenho a ideia de fazer dela uma colecção completa.

Fale-nos da sua foto vencedora. Onde e quando a tirou? E o que o chamou a sua atenção?

A minha fotografia vencedora é uma das imagens que captei enquanto vagueava pelas ruas. Foi tirada perto da Biblioteca do Pavilhão Octogonal. Estava a chover nesse dia e eu estava a apanhar um autocarro. Depois vi esta mãe e esta filha sentadas dentro de um carro. A emoção delas atraiu-me a pressionar o obturador. A mãe parecia estar preocupada com a pandemia. Mas a menina parecia tão inocente e tão feliz. Esta visão tocou-me muito.

O que pensa de Macau como cidade para tirar fotografias? Que zonas da cidade são mais interessantes para si?

Macau é onde nasci e fui criado. É a minha cidade. Tudo o que vejo é-me familiar. Não tenho qualquer desejo de fotografar estas coisas comuns. No entanto, quando há um momento especial, ou cenas que são diferentes do que vejo todos os dias, estou motivado a capturá-las. Porque eles podem mudar a forma como penso e sinto sobre esta cidade. Tomemos esta pandemia como exemplo, ela trouxe-me impactos e imaginações e atraiu-me para documentar as mudanças de Macau. Talvez quando as coisas estiverem melhores e as pessoas já não precisarem de usar máscaras, eu tire fotos de locais onde tirei fotografias durante a pandemia e mostrar o contraste entre os diferentes tempos. Não tenho preferência por nenhuma área específica. Gosto de cada canto. Esta cidade não é grande e gosto de tirar fotografias destas ruas estreitas e das relações entre a cidade, a natureza e as pessoas. Macau é uma cidade fantástica para a fotografia. Há este estilo arquitectónico novo e antigo que é também muito único. Além disso, esta pequena cidade está repleta de edifícios diferentes. Há muitos temas para fotografar. A coexistência do novo e do antigo, da cidade e da natureza e da própria cidade, tudo junto é aquilo por que tenho paixão.

Como é que a situação do vírus afectou a sua actividade como fotógrafo?

Tornou-se melhor e mais fácil. Sinto-me mais distante do sujeito. Quando estou a usar uma máscara, as pessoas não conseguem ver o meu rosto ou expressões. Por isso, não se importam muito mesmo que me vejam a tirar fotografias delas. Não quero que as pessoas reparem em mim quando estou a tirar fotografias, mas sim que documentem silenciosamente. A pandemia trouxe mais tópicos e cenários especiais também. Como quando o portão da fronteira estava fechado ou há menos pessoas nas ruas, estes elementos têm-me atraído para tirar mais fotografias. Em comparação com os últimos dois anos, tenho tirado mais fotografias de Macau. Em termos de trabalho, tive mais oportunidades de tirar fotografias para agências noticiosas estrangeiras devido a encerramentos de fronteiras.

O que é que mais lhe agrada em fazer fotografia?

A fotografia é uma forma importante para mim de ver o mundo. É uma parte indispensável da minha vida. É também o meu foco quando viajo. É assim que eu entendo os destinos. Penso que é excepcional ver o mundo através do visor. E gosto do processo de pausar o que está à minha frente e de deixar as pessoas comentarem e pensarem depois. O equipamento não é importante para mim. Desde que haja uma câmara fotográfica, mesmo que seja de um telefone, posso tirar belas fotografias.

Tem alguma dica sobre como ser um bom fotógrafo?

É importante aprender a ver, especialmente antes de premir o obturador. Penso em como construir uma fotografia com o que vejo. Todos têm sentimentos diferentes em relação à mesma cena. Não gosto de fotografar coisas “bonitas”, prefiro descobrir a essência das minhas fotografias. Quando encontro uma cena, premir o obturador é apenas um movimento. A fotografia não é o equipamento que se usa, é a forma como se observa. Portanto, é crucial praticar a aptidão de observar na fotografia e tudo o que se vê.