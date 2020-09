Si Ka Lon pediu exames médicos anuais a todos alunos, mas Governo não vai além do 1.º ano de escolaridade

O deputado eleito por sufrágio directo assinalou que nem todos os anos de escolaridade são abrangidos pelo plano anual de exames médicos, e questionou o Governo sobre planos para abranger todos os alunos de Macau nesta medida. Na resposta à interpelação escrita de Si Ka Lon, o director dos Serviços de Saúde disse que apenas os alunos do 1º ano do ensino primário têm direito a exames médicos. Sobre a saúde visual dos estudantes, Lei Chin Ion recordou que há várias actividades de formação e prevenção em curso.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, assegurou que as autoridades “têm-se dedicado a promover a saúde junto dos alunos de Macau” e que o Governo “esforça-se” no sentido de garantir “um crescimento saudável de todos os estudantes” através de vários meios. Sobre a possibilidade de todos os alunos do ensino primário e secundário serem incluídos no plano anual de exames médicos, Lei Chin Ion não deu uma resposta concreta às questões apresentadas pelo deputado Si Ka Lon numa interpelação escrita enviada ao Governo a 31 de Julho.

“Com vista a assegurar, ainda melhor, o crescimento saudável dos alunos de Macau, o Governo dispõe, neste momento, de algum plano para a realização de exames médicos anuais a todos os alunos de Macau? O Governo deve tomar como referência os planos de exames médicos do interior da China e de Hong Kong, aumentando os itens dos exames médicos, com vista à plena protecção da saúde física e psicológica dos alunos. Vai fazê-lo?” questionou o deputado eleito por sufrágio directo numa interpelação escrita remetida ao Executivo.

Si Ka Lon considerou que o Governo deve oferecer “mais protecção à saúde física dos alunos” pois “nem todos os anos de escolaridade são abrangidos pelo plano anual de exames médicos”, e frisou que falta “uma garantia global para todos os alunos”.

Na resposta ao deputado, Lei Chin Ion assinalou que “os Serviços de Saúde têm-se dedicado a promover a saúde junto dos alunos de Macau, enviando, todos os anos lectivos, profissionais de saúde para realização de exames físicos a todos os alunos do 1.º ano do ensino primário de Macau”, explicou o responsável dos Serviços de Saúde, acrescentando que “através do subsídio de instituições médicas sem fins lucrativos, são fornecidos gratuitamente serviços, como exame oral, educação sobre higiene bucal, aplicação de selante de fissura, e prestados serviços gratuitos de limpeza dentária a todos os alunos do ensino secundário-geral, uma vez ao ano, para uma protecção eficaz da saúde oral dos alunos”.

Sem responder directamente à questão levantada pelo deputado, Lei Chi Ion afirmou também que o Governo “atribuiu, desde sempre, grande importância à saúde física e mental dos alunos e esforça-se, por vários meios, para garantir o seu crescimento saudável”.

Em relação aos meios implementados para promover a saúde física e mental dos alunos, Lei Chin Ion assinalou que a DSEJ promove a “Plataforma das Orientações da Educação para a Saúde dos Alunos dos Ensinos Primário e Secundário de Macau”, destinada a todas as escolas de Macau, para, deste modo, “analisar e acompanhar os dados sobre a qualidade física e os hábitos de vida dos alunos participantes no plano”. Para além disso, a DSEJ também apoia “as escolas na implementação de estratégias desportivas específicas, em articulação com o desenvolvimento curricular”.

Lei Chin Ion indicou ainda que através do boletim individual fornecido pela “Plataforma das Orientações da Educação para a Saúde dos Alunos dos Ensinos Primário e Secundário de Macau”, os pais, encarregados de educação e os alunos podem “ficar a conhecer a aptidão física e os hábitos de alimentação, de sono e prática desportiva dos alunos”.

“Em simultâneo, são apoiadas, através da atribuição de subsídios para a contratação de pessoal de promoção de saúde, de modo a desenvolverem serviços completos de saúde profiláctica, criando um arquivo de saúde dos alunos, sendo que o respectivo pessoal responsável organiza, periodicamente, os testes de aptidão física e exame de visão, para que as escolas e os pais/encarregados de educação possam conhecer a situação de saúde dos alunos”, escreveu o director dos Serviços de Saúde.

Saúde visual

Na interpelação escrita enviada por Si Ka Lon, o deputado mostrou-se preocupado com o impacto das novas tecnologias na saúde visual dos alunos e pediu a criação de uma plataforma destinada à avaliação da visão dos estudantes. “Com o rápido desenvolvimento tecnológico, muitos alunos têm contacto com produtos electrónicos logos desde pequenos. O Governo deve criar uma plataforma destinada essencialmente à avaliação da visão dos alunos, com vista a salvaguardar a saúde visual dos nossos alunos. Vai fazê-lo?”, perguntou.

Na resposta, Lei Chin Ion disse que nos exames físicos realizados aos alunos do 1º ano do ensino primário são contemplados exames visuais, e que, caso seja detectada qualquer anormalidade no exame à visão, o aluno é “encaminhado para um centro de saúde ou clínica especializada para acompanhamento”.

“A tendência de as crianças desenvolverem uma visão deficiente pode ser supervisionada eficazmente através da recolha de dados relevantes sobre a visão. A promoção e educação através da actividade ‘Prevenção de danos crónicos à saúde por dispositivos electrónicos com ecrã’ e de folhetos promocionais como ‘Conhecimentos sobre técnicas de cuidado ocular de crianças e adolescentes’, que estão a ser impressos, têm vindo a ser melhorada a consciencialização dos alunos e pais sobre a saúde visual. Futuramente, também continuarão a promover a saúde visual dos alunos de Macau através do reforço da colaboração com escolas e comunidades”, concluiu Lei Chin Ion.