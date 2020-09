Restrições à fuga de capitais para sector do jogo poderá colocar travão na chegada de jogadores VIP

Carlos Lobo acredita que as restrições do Governo chinês face à saída de capitais para o sector dos jogos de fortuna e azar poderá levar a uma quebra no sector VIP da indústria de Macau. “O que a China está a dizer é: ‘Recebam o volume do ‘mass market’ e não têm problemas absolutamente nenhuns, mas viram-se para os VIP e para o ‘online gambling’ e vamos ter problemas’”, comenta o analista. Nuno Sardinha da Mata nota que, mesmo que a medida possa vir a não se aplicar directamente a Macau, o território será afectado indirectamente.

No final da semana passada, Liao Jinrong, director-geral do Departamento de Cooperação Internacional do ministério de Segurança Pública da China, fez saber que as autoridades de Pequim estimam que a fuga de capitais do país, através de jogos de azar, ascenda a pelo menos um trilião de yuan. A informação surge numa altura em que a China está a implementar medidas para impedir a saída de fundos com destino ao sector do jogo. Segundo os meios de comunicação do interior da China, a medida terá como principal alvo jurisdições como o Camboja ou as Filipinas, mas não há referência oficial sobre a eventual aplicação das medidas a Macau.

Ao PONTO FINAL, Carlos Lobo começou por contextualizar: “Isto não é nada de novo. Desde há vários anos – provavelmente desde 2014, quando houve vários problemas com ‘junkets’ – que se tem visto as autoridades da China a agirem contra transferências que eles consideram ilegais para fora da China, em especial para pagamento de dívidas de jogo”. Desde 2014, tem havido momentos em que a aplicação destas restrições tem sido mais rigorosa. O advogado especialista em Direito do Jogo acredita que este é o momento em que a aplicação destas restrições está a ser maior.

“Eu ligo isto necessariamente ao abrandamento económico que a Covid-19 veio provocar à economia mundial”, justificou Carlos Lobo, dando o exemplo dos efeitos negativos que a pandemia tem criado em Macau: “Há inúmeras lojas fechadas e a fechar, há negócios que estão em risco e está a aumentar o desemprego”.

O SECTOR DO JOGO COMO ALVO

Numa altura como esta, a indústria do jogo é o alvo principal: “A verdade é que a indústria do jogo, apesar de dar emprego a muita gente e ser uma benesse para muitas jurisdições, quando os montantes são substanciais, coloca em risco tentativas do Governo de gerir uma recuperação económica”. Lobo explicou: “Quando toda a gente está a tentar remar para um lado, há alguns que estão a gastar valores absurdos, e depois, para pagar as suas dívidas, vão ter eventualmente de vender negócios, vão ficar sem liquidez”. E deu um exemplo: “O dono de uma fábrica joga tudo o que tem e o que não tem e depois, para pagar a dívida, vai ter de vender a fábrica ou não vai conseguir pagar a fornecedores ou não vai conseguir pagar salários. Este é o impacto negativo normal de uma indústria do jogo”. Segundo o analista, não se tratam de medidas de contenção financeira. Trata-se de “cortar no que eles acham que é supérfluo e exagerado”.

A serem aplicadas em Macau, estas restrições provocarão, então, impacto significativo no motor da economia do território? “Eu acho que a curto e a médio prazo vai colocar um travão na vinda de ‘premium players’, aqueles jogadores que jogam bem acima dos valores considerados normais em relação aos que um comum cidadão chinês possa trazer para Macau para se divertir”, respondeu, explicando que esse valor é normalmente jogado a crédito.

Porém, “as pessoas não vão deixar de jogar” e isso vai implicar “um maior custo nas transferências de fundos que vêm do interior da China para aqui”. Assim, “vai haver maiores restrições na transferência de fundos para fora e isso vai levar a um maior cuidado dos próprios cidadãos chineses a trocarem dinheiro para cá, vai levar a um maior cuidado na atribuição de crédito para jogo porque as pessoas vão ter mais dificuldades em pagar essas dívidas, e ainda por cima vai aumentar o custo de transacção de trazer dinheiro do interior da China para cá que se vai reflectir essencialmente nos promotores de jogo”, detalhou Carlos Lobo.

Actualmente já se sentem os efeitos das restrições. Segundo Lobo, “há várias medidas que têm vindo a ser implementadas por parte do Governo Central chinês, no sentido de limitar tais transferências ou limitar a capacidade de as pessoas transferirem para Macau”. O analista dá como exemplo o facto de, há cerca de um mês, Pequim ter anunciado um controlo mais rigoroso no levantamento de dinheiro vivo nos bancos.

UMA PREOCUPAÇÃO “SÉRIA” DA CHINA

Esta é, na sua opinião, uma preocupação “séria” da China, que “não vai desaparecer de um momento para o outro”. Até porque “já se viu que há maior dificuldade sentida por pessoas que estão nesta indústria em trazer fundos da China para cá”.

Para Carlos Lobo, Macau não será o território mais afectado. “Eu julgo que aquelas jurisdições que têm apostado muito no jogo online são capazes de vir a ser ainda mais afectadas”, indicou, acrescentando que a medida “não é virada tanto para o ‘online gambling’, mas para os volumes a crédito, que trazem riscos acrescidos do ponto de vista do Governo Central chinês”. Até porque Liao Jinrong fez referência exactamente a essa componente nas declarações que proferiu na semana passada.

“O que a China está a dizer é: ‘Recebam o volume do ‘mass market’ e não têm problemas absolutamente nenhuns, mas viram-se para os VIP e para o ‘online gambling’ e vamos ter problemas’. É isto que a China está a dizer”, analisou Carlos Lobo.

O advogado deu, então, uma pista para a recuperação económica face a uma eventual quebra provocada por estas restrições. “Como é que nós podemos voltar a crescer? E como voltar a crescer? Temos de perceber que o que temos de fazer é apostar num mercado de massas, mas a sério. E não ser como a diversificação que toda a gente procura e que ninguém sabe bem o que é, mas que tem de ficar no discurso oficial”, indicou, frisando: “Isto tem de deixar de passar de discurso oficial para discurso a sério. Temos de apostar no mercado de massas, no ‘family oriented entertainment industry’ [indústria do entretenimento orientada para a família]”.

O analista disse mesmo que “quem tinha como perspectiva grandes crescimentos com base nas receitas brutas geradas pelos VIP que vinham do interior da China vai ficar surpreendido negativamente, porque eu tenho dúvidas de que regresse daquela forma”.

“A partir do momento em que a China coloca a questão como um assunto de segurança nacional, temos de ter noção de que a China não vai abrandar”, reforçou.

MESMO EXCLUINDO MACAU, RESTRIÇÕES PODEM AFECTAR INDIRECTAMENTE

Nuno Sardinha da Mata começou por fazer uma ressalva e levantar a hipótese de a medida de Pequim para restringir a saída de capitais para jogo poderia excluir Macau. Sendo assim, o impacto que teria para a região seria relativo: “Quando se diz que não teria impacto em Macau, é tudo um bocadinho relativo, porque qualquer restrição na saída de capitais da República Popular da China acaba por ter algum impacto em Macau, nem que seja do ponto de vista psicológico, porque as pessoas, ao verem esse tipo de restrições, às vezes, involuntariamente, restringem as suas saídas de capitais, mesmo para Macau”.

Ao PONTO FINAL, o advogado especialista em Direito Bancário, Financeiro e de Seguros considerou que será difícil tirar elações dos efeitos provocados pelas restrições do Governo chinês: “As receitas do jogo estão tão em baixo que poder-se-á até dar o caso de, mesmo com estas medidas, elas crescerem, o que é mais natural. É muito difícil avaliar o impacto dessas medidas neste momento em Macau”. “Estas restrições podem prevenir uma subida mais acentuada” dos lucros dos casinos, salvaguardou.

Lembrando que o peso chinês no mercado do jogo de Macau “é muito grande”, Sardinha da Mata concordou que será o segmento VIP o mais afectado pelas restrições, já que “essas restrições aplicam-se a grandes movimentações de capitais; quem faz grandes movimentações de capitais são os jogadores VIP, não são os pequenos jogadores que jogam quantias pequenas”.

Recorde-se que a China impõe um limite anual de transferências para o exterior equivalente a 50 mil dólares americanos, ou seja, cerca de 400 mil patacas. O levantamento de dinheiro no estrangeiro por parte de titulares de cartões bancários emitidos na China está também limitado a 100 mil yuan (117 mil patacas) por pessoa e por ano, independentemente do número de cartões e de contas.

Na altura, Liao Jinrong apontou “brechas e lacunas” na supervisão de prestadores de serviços de pagamento ou plataformas de comércio electrónico.

Zhu Min, o chefe do Instituto Nacional de Pesquisa Financeira da Universidade Qinghua, foi citado esta semana pelo Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, a defender que a China tem de aumentar o custo do fluxo transfronteiriço de capital para proteger os seus mercados financeiros.

“O volume e a velocidade dos fluxos de capital transfronteiriços não têm precedentes”, disse Zhu. “Isto não só resultará em flutuações nas principais moedas mundiais, mas também levará a uma maior volatilidade nos mercados financeiros globais, pelo que devemos estar preparados para potenciais riscos”, afirmou.