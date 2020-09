PJ deteve 12 trabalhadores migrantes por suspeita do crime de pornografia de menor

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 12 trabalhadores migrantes de nacionalidade nepalesa na passada segunda-feira por suspeita do crime de pornografia de menor. Os suspeitos foram ontem presentes ao Ministério Público depois de terem divulgado nas redes sociais um vídeo pornográfico com uma rapariga estrangeira menor de idade e um homem.

Segundo a informação divulgada ontem em conferência de imprensa, a Polícia Judiciária foi notificada pela INTERPOL, a 11 de Agosto de 2020, para o facto de várias pessoas terem divulgado, em Macau, um vídeo de pornografia infantil na rede social Facebook entre Abril e Maio deste ano.

“Após investigação e análise, a Polícia Judiciária seguiu as pistas para identificar e localizar 12 trabalhadores migrantes nepaleses a 28 de Setembro. Alguns foram localizados nos respectivos locais de trabalho, enquanto outros foram identificados nas suas residências. Onze deles trabalhavam como guardas de segurança, enquanto outro trabalhava como guarda prisional”, explicou um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

De acordo com as autoridades, dez admitiram a recepção e envio do vídeo pornográfico, alegando que o mesmo tinha sido enviado por amigos através de uma aplicação de mensagens, sendo que dois dos suspeitos recusaram-se a cooperar com as autoridades. No entanto, as informações fornecidas pela INTERPOL provaram que os dois homens receberam e enviaram o vídeo. “Após uma análise do vídeo não há qualquer indicação de que a filmagem do vídeo tenha ocorrido em Macau. Os 12 homens envolvidos neste caso foram hoje [ontem] presentes ao Ministério Público para dedução de uma por posse de material pornográfico envolvendo menores”, concluiu o porta-voz da PJ.

Os suspeitos podem ser condenados a uma pena de prisão até três anos pela transmissão e exibição de material pornográfico com menores. Na sequência deste caso, a Direcção dos Serviços Correccionais lamentou “profundamente” o envolvimento de um funcionário nesta situação e frisou, em comunicado, que instaurou um processo de inquérito disciplinar interno ao infractor.

“Em relação ao referido incidente, a Direcção dos Serviços Correccionais cooperará totalmente com as investigações dos órgãos de execução da lei e instaurou um processo de inquérito disciplinar interno. A DSC irá tratar severamente o caso e proceder à efectivação da responsabilidade disciplinar do infractor. Em simultâneo, a DSC notificou os chefes de todas as subunidades sobre o caso, exigindo que todo o pessoal prestasse atenção ao carácter pessoal e à deontologia comportamental, bem observar estritamente a lei e a disciplina”, pode ler-se no comunicado.

E. S.