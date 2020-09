Ex-subdirectora de escola detida por suspeita de burla à DSEJ superior a 20 milhões de patacas

Uma mulher de 51 anos e dois irmãos, proprietários de uma empresa de construção civil, foram detidos por suspeita de burla e falsificação de documentos num caso que lesou a DSEJ em 20 milhões de patacas. A Polícia Judiciária deteve os três suspeitos após uma investigação que começou em 2018 com uma denúncia do actual director da escola. Em causa estão subsídios atribuídos pelo Governo à escola entre 2014 e 2016 para obras e actividades que não se realizaram. A escola já reembolsou a DSEJ na totalidade, mas o antigo director do estabelecimento de ensino ainda não foi localizado pelas autoridades.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três residentes de Macau por suspeita de burla de valor elevado e falsificação de documentos num esquema que lesou a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) em mais de 20 milhões de patacas através de subsídios atribuídos a uma escola privada para obras que não se realizaram. O caso foi apresentado ontem em conferência de imprensa depois de dois anos de investigação.

“O antigo director e a antiga subdirectora de uma escola privada situada na península de Macau foram acusados de conspirar com uma empresa de construção civil para lesar o Governo num valor total de 20.384.500 patacas”, explicou o porta-voz da PJ.

A investigação deste caso começou em 2018 com uma denúncia à DSEJ por parte do actual director do estabelecimento de ensino privado. “A burla foi descoberta pelo novo director da escola e comunicada à DSEJ, que nos notificou em Março de 2018. Depois de uma investigação constatámos que a escola tinha solicitado subsídios no valor de 28 milhões patacas num total de 582 projectos de construção e actividades entre 2014 a 2016, mas apenas 61 casos foram concluídos ao mesmo tempo que a escola apresentava relatórios forjados à DSEJ, alegando que todas obras tinham sido concluídas”, indicou a PJ em conferência de imprensa.

De acordo com as informações recolhidas pelos investigadores da PJ, após receber os subsídios, a escola transferiu o dinheiro para uma conta bancária de uma empresa de construção, sendo depois distribuído para contas bancárias pessoais do proprietário da empresa de construção civil e para outras contas bancárias de empresas operadas pelo mesmo proprietário.

“A 28 de Setembro de 2020, a Polícia Judiciária deteve a antiga subdirectora da escola, uma residente de 51 anos de apelido Xiao, o proprietário da empresa de construção civil, um residente local com 49 anos, e a irmã do proprietário, uma residente local com 40 anos”, referiram as autoridades em conferência de imprensa.

Em declarações à PJ, a antiga subdirectora alegou ter sido instruída pelo antigo director da escola a apresentar relatórios à DSEJ e receber os subsídios antes da conclusão das obras. “Ela admitiu ter agido sob instruções do seu superior, que permitiu apresentar documentos à DSEJ para receber financiamento quando as obras não tinham sido concluídas”, referiu o porta-voz da PJ.

Já o proprietário da empresa de construção terá dado indicações à irmã para fazer as transferências para outras contas bancárias com o intuito de evasão fiscal. “A irmã do suspeito alegou ter feito os registos para a empresa, assinado os documentos e transferido o dinheiro, mas tudo a pedido do irmão por uma questão impostos, pois não sabia de nada sobre o funcionamento da empresa”, explicaram as autoridades.

“A antiga subdirectora da escola é suspeita de burla de valor elevado e falsificação de documentos, enquanto que o proprietário da empresa de construção civil e a irmã são suspeitos de burla de valor elevado e branqueamento de capitais. Os três suspeitos foram hoje [ontem] presentes ao Ministério Público enquanto continuamos a investigar o paradeiro do antigo director da escola”, concluiu o porta-voz da PJ.

Escola particular já reembolsou a DSEJ

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude anunciou ontem em comunicado que a escola privada já devolveu a totalidade dos 20 milhões de patacas relativos ao apoio financeiro dos projectos não realizado e não executados. “Tanto a escola, como a entidade titular da escola e a DSEJ cooperaram, plenamente, com a Polícia Judiciária, no seu trabalho de investigação e recolha de provas, num esforço conjunto de combate ao respectivo acto ilegal, tendo a entidade titular da escola, de acordo com as exigências da DSEJ, reembolsado, na totalidade, o valor do apoio financeiro aos projectos não realizados e não executados de acordo com o disposto, num total de mais de 20 milhões de patacas”, pode ler-se no comunicado da DSEJ. Sobre o caso, a DSEJ frisou que realizou, de imediato, uma investigação à escola após as denúncias e apurou “que os antigos responsáveis da escola defraudaram a entidade titular, pedindo subsídios para projectos fictícios, falsificando documentos e burlando, entre outras infracções criminais”.