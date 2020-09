Cloee Chao reitera pedido de compensações por horas extra de trabalho

A presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo, Cloee Chao, emitiu ontem um comunicado com quatro reivindicações relativamente à situação dos trabalhadores de jogo, pedindo compensações para horas extra em vários sectores dos casinos.

A compensação por horas extra de trabalho nos casinos voltou a estar em destaque num comunicado emitido ontem pela presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo. Cloee Chao quer que os trabalhadores dos casinos, nomeadamente os seguranças, empregados de catering, condutores de autocarros e funcionários da limpeza, entre outros, sejam compensados pelo trabalho efectuado fora das horas normais estipuladas nos contratos.

No mesmo comunicado enviado ao PONTO FINAL, Cloee Chao recorda que há cláusulas nos contratos dos fundos de previdência que afectaram os direitos e interesses de mais de 100 mil trabalhadores, abordando ainda a situação geral de desemprego na indústria do jogo devido ao surto da epidemia.

Relativamente às compensações por horas extra de trabalho, a presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo referiu que o assunto tem sido discutido nos últimos anos, tendo sido exigido aos trabalhadores que entrassem ao trabalho com 15 minutos de antecedência para “sessões de informação”, refere o comunicado. Porém, não houve qualquer pagamento extra por esse tempo adicional de trabalho, levando a associação a efectuar uma queixa à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) em Setembro e Outubro de 2019. Cloee Chao acrescenta que cerca de 200 funcionários pediram ajuda sobre esse assunto, sendo que as informações serão enviadas à DSAL no início de Outubro.

Cloee Chao relembra ainda que existem cláusulas nos contratos dos fundos de previdência que afectaram os direitos legais e interesses de mais de 100 mil trabalhadores. Em alguns casos, a contribuição do trabalhador para o fundo foi utilizada como compensação em casos de indemnização por despedimento, algo que não pode ser feito, segundo a presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo.

Na mesma nota, Cloee Chao frisa que a taxa de desemprego continua a aumentar devido à epidemia, principalmente no sector do jogo. Segundo dados publicados pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos, o número de pessoas desempregadas aumentou de 1.500 para 15 mil entre Junho e Agosto, mas Cloee Chao estima que o número possa ultrapassar 20 mil.

Segundo Chao, o desemprego nesta situação pode ser dividido em três categorias: licença não remunerada, licença semi paga e pedidos aos empregados para reduzir o horário de trabalho semanal. A responsável adiantou também que vários funcionários lhe revelaram que se não cooperassem com os pedidos da empresa para requerer licenças ou reduzir o seu horário laboral poderiam ser sujeitos a retaliações, nomeadamente designados a longos períodos de trabalho nocturno.

Por fim, Cloee Chao deixou também um pedido ao Governo para rever a legislação e rectificar as lacunas relativamente aos subsídios para trabalho nocturno.

J.C.