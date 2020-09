Chan Tsz King aponta para a Viva Macau e alerta fundos públicos para prevenirem riscos

O comissário contra a Corrupção, Chan Tsz King, teve ontem um encontro com responsáveis de entidades gestoras de fundos públicos com o objectivo de falar sobre as conclusões da investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) relativamente aos empréstimos do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) à operadora aérea Viva Macau, indicou um comunicado oficial.

No encontro, Chan Tsz King advertiu que, “no momento de concessão de apoios financeiros ou empréstimos, é necessário iniciar, de forma cautelosa, os devidos procedimentos de apreciação e aprovação, conforme a lei, assim como, proceder correctamente à prevenção de riscos associados e ao trabalho de fiscalização subsequente, e rever de forma oportuna os diplomas legais aplicáveis, para efectuar realmente a utilização adequada do erário público”.

O comissário lembrou que a relação jurídica entre fundos públicos, privados e entidades privadas envolve a preparação, apreciação e aprovação, assinatura do acordo e o cumprimento do mesmo. Chan Tsz King notou que na fase de preparação é indispensável acelerar a elaboração da respectiva lei e regulamento suplementar, “a fim de possibilitar encontrarem a norma jurídica de natureza subsidiária para efeitos de orientação”.

Já na fase da elaboração do acordo de empréstimo concedido por entidades gestoras de fundos públicos, “as cláusulas devem ser muito claras, na garantia por activos, com capacidade efectiva de pagamento, devendo também proceder-se à apreciação rigorosa dos activos dos avalistas, assegurando assim que os empréstimos concedidos possam ser pagos nos casos de não pagamento pontual pelos devedores”. O comissário indicou ainda que a entidade deve efectuar periodicamente fiscalizações aos beneficiários.

André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, também esteve presente na reunião e disse dar “grande importância” ao relatório do CCAC sobre os empréstimos à Viva Macau, acrescentando que os fundos públicos devem “apresentar medidas correctivas e preventivas para as questões encontradas, bem como, melhorar e aperfeiçoar os diplomas legais e o regime de apreciação e aprovação de apoio financeiro, por forma a assegurar o uso razoável e adequado do erário público nos termos legais”. Recorde-se que, antes de ser secretário, André Cheong foi comissário contra a Corrupção.

A.V.